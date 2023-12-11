¿Qué es la recuperación ante desastres como servicio (DRaaS)?

Las soluciones DRaaS replican y alojan servidores físicos y virtual servers que proporcionan conmutación por error en caso de desastre, un proceso en el que las operaciones de TI se cambian a un sistema secundario cuando falla uno principal. Un DRaaS eficaz ayuda a limitar el tiempo de inactividad y acortar los objetivos de punto de recuperación (RPO) y los objetivos de tiempo de recuperación (RTO) cuando ocurre un desastre.

Las soluciones de DR ganaron popularidad en los últimos años debido a la creciente conciencia en la comunidad empresarial sobre la importancia de la seguridad de los datos. Las compañías que adoptan el enfoque DRaaS esencialmente subcontratan su planeación de DR a un tercero. Según un reporte reciente de Global Market Insights (GMI) (el enlace se encuentra fuera de ibm.com), el tamaño del mercado para DRaaS fue de USD 11.5 mil millones en 2022 y estaba a punto de crecer un 22% este año (el enlace se encuentra fuera de ibm.com) .

¿Qué es un plan de recuperación ante desastres?

Las soluciones DRaaS se basan en planes de recuperación de desastres (DRP), que son documentos detallados que describen cómo responde una organización a un incidente imprevisto. Junto con los planes de continuidad de la actividad empresarial (PCN), los planes de RD ayudan a garantizar que las compañías estén preparadas para hacer frente a muchos tipos diferentes de amenazas, como ataques de ransomware y malware, catástrofes naturales y muchas más.

Un DRP estable puede ayudar a restaurar la conectividad y reparar la pérdida de datos luego de un desastre. En un evento no planeado, es menos probable que un proveedor externo que brinda soporte DRaaS sufra el mismo cierre que sus clientes, lo que le permite implementar el DRP del cliente de manera más efectiva que el propio cliente.

¿Qué es la conmutación por error/conmutación por recuperación?

La conmutación por error y la conmutación por recuperación son conceptos fundamentales para DRaaS, ya que ayudan a los proveedores externos a dar soporte eficaz a sus clientes e implementar su DRP independientemente de la gravedad del incidente al que se enfrenten. La conmutación por error es un proceso en el que las operaciones de TI se trasladan a un sistema secundario cuando uno principal falla debido a un corte de energía, un ciberataque u otra amenaza.

El failback es el proceso de volver al sistema original una vez restablecida la funcionalidad por completo. En un modelo de servicio DRaaS, un proveedor podría conmutar por error desde el centro de datos de un cliente a un sitio secundario donde un sistema redundante entraría en vigor al instante. Si se ejecutan correctamente, la conmutación por error y la conmutación por recuperación pueden crear una experiencia fluida en la que el usuario ni siquiera es consciente de que está siendo trasladado a un sistema secundario.