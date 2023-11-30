Los DRP ayudan a garantizar que las compañías estén preparadas para hacer frente a muchos tipos diferentes de catástrofes, como cortes de electricidad, ataques de ransomware y malware, desastres naturales y mucho más.

Un DRP estable ayuda rápida y eficazmente a restaurar la conectividad y reparar la pérdida de datos después de un desastre. Las compañías de todo el mundo iban a gastar 219 000 millones USD solo en 2023 en ciberseguridad, un aumento del 12% con respecto al año anterior, según un reporte de International Data Corporation.

¿Qué es un plan de continuidad de negocio?

Al igual que un DRP, un plan de continuidad del negocio (BCP) es parte del proceso de recuperación ante desastres que ayuda a las empresas a restaurar las operaciones normales después de un desastre. Los BCP suelen tener una visión más amplia de las amenazas y las opciones de resolución que los DRP, centrándose en lo que una empresa necesitará para restaurar las funciones básicas del negocio después de un incidente.

¿Qué es un plan de respuesta a incidentes?

Los planes de respuesta a incidentes (IRP) son un tipo de DRP que se centra exclusivamente en la ciberseguridad y las amenazas a los sistemas de información. Un IRP describe claramente la respuesta de emergencia de una organización desde el momento en que detecta una amenaza hasta su mitigación y resolución. Un IRP trata de abordar los daños específicos causados por un ciberataque, y se centra exclusivamente en la preparación frente a las amenazas a la tecnología, la infraestructura informática, las operaciones empresariales y la reputación.