Resiliencia a escala para la logística de atención médica

HEFAME optó por la evolución en lugar de la revisión. Modernizar la recuperación fue el siguiente paso natural para una arquitectura en la que la cooperativa confió durante más de dos décadas en IBM Power. En asociación con Age2 e IBM, HEFAME se propuso fortalecer la resiliencia y, al mismo tiempo, preservar la estabilidad de sus sistemas centrales. El objetivo era claro: transformar un modelo de recuperación on premises sólido en una capacidad flexible y preparada para la nube. Para ello, el equipo amplió la base probada de IBM Power a la nube mediante IBM Power Virtual Server, manteniendo la continuidad de la plataforma y minimizando el riesgo de transición. Una prueba de concepto en IBM Cloud simuló la hora más exigente de HEFAME (el aumento de la recepción de pedidos y la facturación) e igualó, en ocasiones, el rendimiento del centro de datos principal, confirmando que no había compromiso en la estabilidad.

Con esta validación, los equipos finalizaron un diseño basado en IBM Power Virtual Server, combinado con SAP HANA System Replication para un movimiento continuo de datos y una activación predecible y controlada. Age2 lideró la orquestación, los runbooks y la cadencia de ensayos, mientras que IBM contribuyó con patrones de referencia y experiencia en plataformas.



Como explica Juan Sánchez Rodríguez, director de sistemas de HEFAME: “La estrecha colaboración entre HEFAME, Age2 e IBM fue un factor decisivo para hacer avanzar el proyecto. La alineación técnica y funcional de los tres equipos garantizó que los objetivos del negocio y los requerimientos de tecnología se unieran en una solución sólida y bien ajustada”.