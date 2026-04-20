Resiliencia a escala para la logística de atención médica

HEFAME moderniza la recuperación ante desastres con IBM® Power Virtual Server para proteger más de 72 000 pedidos diarios
En la distribución farmacéutica, la puntualidad va de la mano de la confianza. HEFAME, que presta servicios a más de 6200 farmacias y administra más de 300 TB de datos de misión crítica, ha operado durante mucho tiempo con el rigor que se espera de una de las principales cooperativas de España. Pero el contexto ha cambiado: las emergencias de salud mundiales, las disrupciones provocadas por el cambio climático y las amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas han convertido la continuidad en una disciplina operativa esencial.
Al reconocer este escenario cambiante, HEFAME vio la oportunidad de evolucionar su sólida postura de alta disponibilidad hacia un enfoque de recuperación capaz de activarse más rápido, con una pérdida de datos mínima y sin interrumpir los flujos de trabajo esenciales. La intención no era corregir una deficiencia, sino adelantarse a una nueva realidad operativa, sentando las bases para una transformación fundamental.
HEFAME optó por la evolución en lugar de la revisión. Modernizar la recuperación fue el siguiente paso natural para una arquitectura en la que la cooperativa confió durante más de dos décadas en IBM Power. En asociación con Age2 e IBM, HEFAME se propuso fortalecer la resiliencia y, al mismo tiempo, preservar la estabilidad de sus sistemas centrales. El objetivo era claro: transformar un modelo de recuperación on premises sólido en una capacidad flexible y preparada para la nube. Para ello, el equipo amplió la base probada de IBM Power a la nube mediante IBM Power Virtual Server, manteniendo la continuidad de la plataforma y minimizando el riesgo de transición. Una prueba de concepto en IBM Cloud simuló la hora más exigente de HEFAME (el aumento de la recepción de pedidos y la facturación) e igualó, en ocasiones, el rendimiento del centro de datos principal, confirmando que no había compromiso en la estabilidad.
Con esta validación, los equipos finalizaron un diseño basado en IBM Power Virtual Server, combinado con SAP HANA System Replication para un movimiento continuo de datos y una activación predecible y controlada. Age2 lideró la orquestación, los runbooks y la cadencia de ensayos, mientras que IBM contribuyó con patrones de referencia y experiencia en plataformas.
Como explica Juan Sánchez Rodríguez, director de sistemas de HEFAME: “La estrecha colaboración entre HEFAME, Age2 e IBM fue un factor decisivo para hacer avanzar el proyecto. La alineación técnica y funcional de los tres equipos garantizó que los objetivos del negocio y los requerimientos de tecnología se unieran en una solución sólida y bien ajustada”.
HEFAME ahora opera con una ventana de recuperación validada de ~4 horas y una pérdida de datos mínima, lo que eleva la recuperación ante desastres de una protección en papel a una capacidad operativa comprobada. Las pruebas de carga máxima mostraron que los flujos de trabajo que admiten más de 72 000 pedidos diarios se ejecutan de forma confiable en la nube, reforzando la confianza de que la activación no comprometerá el servicio. Extender la arquitectura existente a un modelo basado en la nube mantiene alineadas la producción y la recuperación ante desastres (DR), simplifica las operaciones y agrega independencia física respecto al sitio principal para escenarios extremos.
El programa también reforzó el modelo operativo: la gestión del cambio, la documentación y los ensayos periódicos garantizan que toda modificación relevante del sistema se refleje en el entorno de recuperación. “Hemos construido una cultura basada en la anticipación más que en la reacción, dando a nuestros equipos una confianza operativa genuina”, resume Sánchez.
De cara al futuro, HEFAME ampliará el alcance de su entorno de recuperación, incorporando nuevos procesos y dependencias críticos a medida que avance su estrategia de resiliencia.
Grupo HEFAME es una cooperativa española líder en distribución farmacéutica que presta servicio a más de 6200 farmacias, cuenta con entre 1200 y 1300 empleados y unos ingresos de 1930 millones de euros en 2025. Tiene ~12.4 % de participación en el mercado nacional y se dedica a la logística de distribución múltiple.
Age2 es un IBM Gold Partner con sede en España que ofrece soluciones de nube híbrida, infraestructura, seguridad y continuidad. La empresa combina su experiencia certificada con las tecnologías de IBM para ofrecer a sus clientes proyectos a medida y una evolución de las plataformas a largo plazo.
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IBM, el logotipo de IBM, IBM Power, IBM Power Virtual Server, IBM Cloud y SAP HANA System Replication son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en numerosas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.