¿Qué son los datos sucios?

Arreglar los datos sucios en las organizaciones es algo más que abordar problemas aislados; también requiere corregir los problemas de calidad de los datos integrados en los procesos, las tecnologías y los modelos de propiedad.

La gobernanza de datos proporciona la infraestructura que ayuda a garantizar que los datos sean confiables y utilizables en toda la empresa mediante la definición de políticas, roles, procesos y herramientas para gestionar los datos a lo largo de su ciclo de vida. Al incorporar la responsabilidad y los controles en las etapas iniciales, la gobernanza ayuda a evitar que se repitan los problemas de calidad y favorece la mejora continua de la calidad de los datos.



En una encuesta del IBV, el 54 % de los ejecutivos encuestados reportó que implementar una gobernanza de datos efectiva es una prioridad para sus organizaciones.5



Para comprender por qué la gobernanza de datos se ha convertido en un enfoque tan crítico, es útil aclarar qué hace la gobernanza en la práctica. La gobernanza define quién es el propietario de los datos, cómo deben manejarse y qué reglas deben seguir para que se consideren datos confiables.



Considere la gobernanza como un sistema de “control de tráfico aéreo” para los datos: organiza el acceso, los estándares de calidad y el cumplimiento para que los datos verificados fluyan hacia los usuarios y sistemas correctos. Un marco sólido de gobernanza de datos suele incluir:

