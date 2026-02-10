Herramientas de análisis Inteligencia artificial

¿Qué son los datos sucios?

Publicado el 10 de febrero de 2026
Un hombre de negocios serio mira la pantalla de una computadora portátil.
By Judith Aquino , Alexandra Jonker

Definición de datos sucios

Los datos sucios son información inexacta, inválida, incompleta o incongruente, lo que la hace poco confiable para el uso empresarial.

Los datos sucios pueden adoptar muchas formas. Pueden incluir registros duplicados, valores faltantes o nulos, formatos incoherentes, información obsoleta, entradas no válidas, relaciones rotas entre registros o definiciones contradictorias entre sistemas.

Problemas relacionados con la calidad de los datos como estos pueden surgir en cualquier momento del ciclo de vida de los datos, desde la captura inicial hasta el análisis y la distribución posteriores. Abordarlos es esencial porque las entradas inexactas o incongruentes pueden socavar la precisión de las decisiones, distorsionar los resultados de analytics de datos, degradar el rendimiento de los modelos de inteligencia artificial (IA) y aumentar el riesgo al escalar errores en sistemas y procesos.

Las organizaciones pueden recurrir a una amplia gama de herramientas y técnicas para limpiar datos sucios, incluyendo la creación de perfiles de datos, validación, deduplicación, estandarización y monitoreo. Estos esfuerzos son aún más efectivos cuando están respaldados por una sólida gobernanza de datos. La gobernanza proporciona la estructura necesaria para definir la propiedad, establecer normas e incorporar controles que eviten que vuelvan a surgir problemas de calidad de los datos y mantengan las mejoras.

El costo de los datos sucios

Las organizaciones que no abordan los datos sucios son vulnerables a importantes costos financieros y operativos. Cuando los equipos se basan en datos inexactos, a menudo denominados indistintamente datos sucios o malos, son más propensos a tomar decisiones empresariales que no se ajustan a la realidad y a las condiciones del mercado.

Estos riesgos son ampliamente reconocidos: un informe del IBM Institute for Business Value (IBV) de 2025 encontró que el 43 % de los directores de operaciones cita la calidad de los datos como su principal prioridad.1 Y más de una cuarta parte de las organizaciones calculan que las pérdidas anuales superan los 5 millones de dólares debido a la mala calidad de los datos, según Forrester.2

Los datos sucios también pueden llevar a:

  • Decisiones y planificación deficientes debido a datos obsoletos y registros duplicados

  • Campañas de marketing ineficaces, decisiones de ventas y resultados de la experiencia del cliente impulsados por datos incompletos de los clientes

  • Multas por incumplimiento y fallas de auditoría causadas por datos inexactos, información faltante y otras imprecisiones

  • Limpieza y conciliación de datos que requieren mucho tiempo para corregir errores, como errores tipográficos y datos faltantes

  • Mayor dependencia de TI para el acceso a datos básicos y arreglos

  • Menor confianza en el análisis de datos, lo que lleva a un retraso en la toma de decisiones

  • Innovación más lenta y menor retorno de la inversión (ROI) de las inversiones en analytics e IA

  • Pérdida de ventaja competitiva debido a una mala ejecución basada en datos

El impacto de los datos sucios en la IA

Los datos sucios tienen un impacto acumulativo en los sistemas de IA, incluidos los modelos de lenguaje grandes (LLM). Estos sistemas (y sus algoritmos subyacentes) aprenden identificando patrones estadísticos en conjuntos de datos a gran escala. Por lo tanto, cualquier error o sesgo en los conjuntos de datos puede aprenderse durante el entrenamiento y reflejarse en resultados defectuosos y engañosos durante la inferencia. De hecho, Gartner predice que “hasta 2026, las organizaciones abandonarán el 60 % de los proyectos de IA que no estén respaldados por datos preparados para la IA”.3
 
Como resultado, la importancia de contar con datos de alta calidad y bien gestionados se ha acentuado aún más con el auge de la adopción de la IA. Las prácticas sólidas de calidad de datos apoyan resultados de modelos más precisos y dignos de confianza. Esta ventaja se traduce en un impacto empresarial medible. La investigación del IBV muestra que las empresas con grandes volúmenes de datos en los que confían los stakeholders internos y externos logran casi el doble de retorno de la inversión de sus capacidades de IA.4

Causas principales de los datos sucios

Los datos de baja calidad o datos sucios no surgen espontáneamente; es el resultado de factores organizacionales, técnicos y humanos. Las causas principales de los datos sucios a menudo se remontan a las siguientes fuentes y prácticas:

  • Error humano
  • Silos de datos
  • Gobernanza de datos débil
  • Integración de datos defectuosa
  • Deuda técnica
  • Falta de validación y controles de calidad
  • Prioridades desalineadas
  • Ciclos de feedback de machine learning
Error humano

La entrada manual de datos es inherentemente propensa a errores debido a la repetición, la presión del tiempo y la carga cognitiva, lo que puede dar lugar a datos incorrectos, como errores tipográficos, caracteres transpuestos, materiales de origen mal leídos y errores de copiar y pegar. Cuando estos errores humanos son sistemáticos, pueden multiplicarse rápidamente y requerir un extenso proceso de limpieza.
Silos de datos

Los silos de datos pueden generar datos sucios al fragmentar la información entre los distintos departamentos. Cuando los equipos mantienen conjuntos de datos aislados sin estándares compartidos ni coordinación, los registros duplicados y desalineados pueden proliferar.
Gobernanza de datos débil

Los datos sucios pueden proliferar cuando no existe una supervisión centralizada, una propiedad de los datos definida, normas aplicables y otras características propias de una gobernanza de datos sólida.

En estas condiciones, los departamentos capturan y gestionan los datos de forma incoherente, lo que da lugar a problemas que se acumulan con el tiempo, como formatos y convenciones de nomenclatura contradictorios, definiciones de datos incoherentes y entradas no validadas que socavan la confiabilidad de los datos.
Integración de datos defectuosa

La integración de datos entre diferentes sistemas especializados puede introducir errores debido a incompatibilidades entre esquemas, transformaciones defectuosas y transferencias incompletas. Estos riesgos han aumentado con las arquitecturas en la nube e híbridas, en las que los datos se mueven entre entornos con diferentes formatos y reglas de validación.
Deuda técnica

Los sistemas heredados a menudo dependen de modelos de datos obsoletos, validación limitada e interfaces frágiles que ya no se alinean con las necesidades actuales del negocio. A medida que evolucionan los requisitos, estos sistemas acumulan deuda técnica que obliga a soluciones manuales. También aumenta la probabilidad de que se produzcan errores estructurales en los datos, incluyendo valores atípicos no señalados que distorsionan los informes y los análisis posteriores.
Falta de validación y controles de calidad

Cuando los datos se aceptan sin validación en tiempo real, como comprobaciones de rango, aplicación de formatos, campos obligatorios o restricciones de unicidad, los errores se introducen en los sistemas de forma silenciosa. Una vez ingeridos, estos defectos se propagan de manera descendente, volviéndose más difíciles y costosos de detectar y corregir.
Prioridades desalineadas

Los datos sucios pueden reflejar prioridades organizacionales más que deficiencias técnicas. Cuando la velocidad, el volumen o la entrega a corto plazo se recompensan por encima de la precisión y la administración de los datos, las tasas de error a menudo aumentan y la responsabilidad de mantener los datos limpios se vuelve poco clara. 
Ciclos de feedback de machine learning

Los sistemas de machine learning pueden introducir o amplificar inadvertidamente datos erróneos. Cuando los científicos de datos entrenan modelos en conjuntos de datos con sesgo, defectuosos o incompletos, los resultados del modelo se pueden reintegrar posteriormente como entradas sin una validación o supervisión suficientes.

Cómo limpiar datos sucios

La limpieza de datos sucios es una práctica fundamental de gestión de datos que combina proceso, técnica, herramientas y gobernanza. La limpieza de datos implica comprender cómo se recopilan los datos de diferentes fuentes y cómo se gestionan a lo largo de su ciclo de vida; identificar y corregir errores como datos duplicados, datos incongruentes o datos incompletos; validar los resultados e incorporar controles para mantener la confiabilidad de los datos.

Ocho de los pasos más comunes de la limpieza de datos incluyen:

  1. Captura del contexto y el uso de los datos
    Comprender el contexto empresarial de los datos, su ciclo de vida y cómo se obtienen, integran y utilizan para el análisis o la toma de decisiones.

  2. Definición de los requisitos y las relaciones de los datos
    Aclarar los campos obligatorios, la relevancia de cada elemento y las relaciones esperadas dentro de las tablas y entre ellas para garantizar que los datos respalden el propósito analítico u operativo previsto.

  3. Revisión de muestras
    Examinar muestras de datos representativas para identificar problemas de calidad obvios, como registros irrelevantes, formatos incongruentes y errores estructurales introducidos durante la recopilación o la integración de datos.

  4. Establecimiento de bases de referencia para la calidad de los datos
    Perfilar los datos (analizando el número de filas, las distribuciones, los valores faltantes, los duplicados y las incongruencias) para establecer bases de referencia de calidad y evaluar la idoneidad general para su uso.

  5. Identificación de reglas y restricciones de la calidad de datos
    Documentar las reglas de calidad de los datos para campos y relaciones, incluyendo formatos, rangos, valores permitidos, claves y reglas que garanticen que los registros relacionados permanezcan vinculados adecuadamente.

  6. Análisis de las causas principales
    Evaluar las excepciones y fallas para determinar las causas principales, como errores en la entrada de datos, limitaciones del sistema, fallos de integración o definiciones empresariales ambiguas.

  7. Implementación de corrección y controles preventivos
    Abordar los problemas identificados e implementar controles de procesos o sistemas alineados con la gobernanza. Por ejemplo, validación en la entrada, definiciones estandarizadas y verificaciones automatizadas, para reducir la recurrencia y mejorar la gestión de datos a largo plazo.

  8. Seguimiento y control de las métricas de calidad de los datos
    Establecer y monitorear las métricas de calidad de datos (incluyendo integridad, precisión, congruencia, puntualidad y validez) para realizar un seguimiento de las mejoras y apoyar el cumplimiento de normas.

Herramientas y técnicas de limpieza de datos

Una amplia variedad de herramientas y técnicas de limpieza de datos (algunas con capacidades superpuestas) están diseñadas para dirigirse a diferentes desafíos de calidad de datos, casos de uso y niveles de complejidad a lo largo del ciclo de vida de los datos:

Plataformas de limpieza e integración de extremo a extremo

  • Plataformas unificadas de integración de datos
    Estas plataformas están diseñadas para mover, transformar y unificar datos en diferentes formatos entre sistemas. Por lo general, ofrecen capacidades de limpieza integral, incluyendo perfilado de datos, validación, deduplicación, transformación y limpieza basada en reglas, a menudo con interfaces de bajo código o sin código.

  • Plataformas de coincidencias y calidad todo en uno
    En comparación con las plataformas unificadas de integración de datos, estas plataformas están más enfocadas en mejorar la confianza y la congruencia de los datos con capacidades más profundas para la coincidencia de datos, la resolución de entidades, la estandarización y la administración.

  • Plataformas de datos centradas en el cliente
    Estas plataformas suelen ofrecer características de calidad de datos, deduplicación y resolución de identidad que ayudan a gestionar y conciliar los registros de los clientes en todos los sistemas.

Soluciones especializadas en limpieza de datos

  • Herramientas de calidad orientadas al usuario empresarial
    Estas herramientas están diseñadas para equipos sin conocimientos técnicos y admiten la coincidencia probabilística, la deduplicación, la validación de contactos y direcciones y la estandarización basada en reglas.

  • Servicios de validación específicos del dominio
    Estas soluciones pueden incluir validación de direcciones y correo postal, verificación de correo electrónico y validación de números de teléfono, a menudo entregadas como servicios o interfaces de programación de aplicaciones (API).

Capacidades orientadas a analytics e ingeniería

  • Observabilidad de los datos y herramientas de monitoreo de calidad
    Estas herramientas están diseñadas para monitorear continuamente los pipelines de datos en busca de cambios en esquemas, anomalías y brechas de las expectativas de calidad para detectar problemas de manera temprana.

  • Características incorporadas de preparación de datos y pruebas
    Muchas infraestructuras de business intelligence (BI); de extraer, transformar, cargar (ETL); y de transformación incluyen perfiles, reglas de validación y pruebas que implementan comprobaciones de calidad de datos centrales como parte de los flujos de trabajo de datos de rutina.

Por qué la gobernanza de datos es importante para la calidad de los datos a largo plazo

Arreglar los datos sucios en las organizaciones es algo más que abordar problemas aislados; también requiere corregir los problemas de calidad de los datos integrados en los procesos, las tecnologías y los modelos de propiedad.

La gobernanza de datos proporciona la infraestructura que ayuda a garantizar que los datos sean confiables y utilizables en toda la empresa mediante la definición de políticas, roles, procesos y herramientas para gestionar los datos a lo largo de su ciclo de vida. Al incorporar la responsabilidad y los controles en las etapas iniciales, la gobernanza ayuda a evitar que se repitan los problemas de calidad y favorece la mejora continua de la calidad de los datos.

En una encuesta del IBV, el 54 % de los ejecutivos encuestados reportó que implementar una gobernanza de datos efectiva es una prioridad para sus organizaciones.5

Para comprender por qué la gobernanza de datos se ha convertido en un enfoque tan crítico, es útil aclarar qué hace la gobernanza en la práctica. La gobernanza define quién es el propietario de los datos, cómo deben manejarse y qué reglas deben seguir para que se consideren datos confiables.

Considere la gobernanza como un sistema de “control de tráfico aéreo” para los datos: organiza el acceso, los estándares de calidad y el cumplimiento para que los datos verificados fluyan hacia los usuarios y sistemas correctos. Un marco sólido de gobernanza de datos suele incluir:

  • Roles y responsabilidades definidos
  • Políticas y estándares claros
  • Procedimientos de auditoría y monitoreo

Roles y responsabilidades definidos

Un consejo de gobernanza o comité directivo establece la estrategia de datos, las prioridades y la autoridad para la toma de decisiones en toda la organización. Los propietarios de datos son responsables de la calidad de los datos dentro de dominios empresariales específicos, mientras que los administradores de datos se encargan de la gestión diaria de la calidad de los datos y trabajan para estandarizar las definiciones de datos y las reglas de negocio.

Políticas y estándares claros

Las pautas documentadas especifican cómo debe ser el formato, denominación, acceso y protección de los datos. Estas políticas también promueven la coherencia, reducen la ambigüedad y garantizan que los datos se manejen de manera segura y conforme a las normas.

Procedimientos de auditoría y monitoreo

Se utilizan auditorías continuas y procesos de monitoreo para evaluar la calidad de los datos, el cumplimiento de las políticas y la adherencia a los estándares definidos a lo largo del tiempo. Estas actividades ayudan a identificar problemas de forma temprana, realizar un seguimiento de las mejoras y proporcionar transparencia y responsabilidad sobre cómo se gestionan y utilizan los datos.

Autores

Judith Aquino

Staff Writer

IBM Think

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

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Notas de pie de página

1 2025 CDO Study: The AI multiplier effect. IBM Institute for Business Value. 12 de noviembre de 2025.

2 Millions lost in 2023 due to poor data quality, potential for billions to be lost with AI without intervention. Forrester. 31 de julio de 2024.

Lack of AI-Ready Data Puts AI Projects at Risk. Gartner. 26 de febrero de 2025.

4 The CEO’s guide to generative AI. IBM Institute for Business Value. 18 de julio de 2023.

5 Unpublished finding from 2025 CDO Study: The AI multiplier effect. IBM Institute for Business Value. 12 de noviembre de 2025.