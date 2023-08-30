¿Qué es el monitoreo de la calidad de los datos?

Estas son algunas técnicas comunes de monitoreo de calidad de datos que puede utilizar para monitorear la calidad de sus datos:

Elaboración de perfiles de datos

El perfilado de datos es el proceso de examinar, analizar y comprender el contenido, la estructura y las relaciones dentro de sus datos. Esta técnica consiste en revisar los datos a nivel de columnas y filas, identificando patrones, anomalías e inconsistencias. El perfilado de datos le ayuda a obtener insights sobre la calidad de sus datos al proporcionar información valiosa, como tipos de datos, longitudes, patrones y valores únicos.

Hay tres tipos principales de perfiles de datos: perfiles de columnas, que examinan atributos individuales en un conjunto de datos; perfiles de dependencia, que identifican las relaciones entre atributos; y perfiles de redundancia, que detectan datos duplicados. Mediante el uso de herramientas de perfilado de datos, puede obtener una comprensión completa de sus datos e identificar posibles problemas de calidad que deben abordarse.

Auditoría de datos

La auditoría de datos es el proceso de evaluar la exactitud y la integridad de los datos comparándolos con reglas o estándares predefinidos. Esta técnica ayuda a las organizaciones a identificar y rastrear problemas de calidad de los datos, como datos faltantes, incorrectos o incoherentes. La auditoría de datos se puede realizar de forma manual, revisando los registros y comprobando si hay errores, o utilizando herramientas automatizadas que escanean y señalan las discrepancias en los datos.

Para realizar una auditoría de datos eficaz, primero debe establecer un conjunto de reglas y estándares de calidad de datos que deben cumplir. A continuación, puede utilizar herramientas de auditoría de datos para comparar sus datos con estas reglas y normas, identificando cualquier discrepancia o problema. Finalmente, debe analizar los resultados de la auditoría e implementar acciones correctivas para abordar cualquier problema de calidad de datos identificado.

Reglas de calidad de los datos

Las reglas de calidad de datos son criterios predefinidos que sus datos deben cumplir para garantizar su precisión, integridad, coherencia y confiabilidad. Estas reglas son esenciales para mantener datos de alta calidad y se pueden aplicar mediante procesos de validación, transformación o limpieza de datos. Algunos ejemplos de reglas de calidad de datos incluyen la verificación de registros duplicados, la validación de datos con datos de referencia y la garantía de que los datos se ajustan a formatos o patrones específicos.

Para implementar reglas efectivas de calidad de datos, primero debe definir las reglas basadas en los requisitos y estándares de calidad de datos de su organización. A continuación, puede utilizar herramientas de calidad de datos o scripts personalizados para aplicar estas reglas a sus datos, señalando cualquier discrepancia o problema. Por último, debe supervisar y actualizar continuamente sus reglas de calidad de datos para garantizar que sigan siendo pertinentes y eficaces a la hora de mantener la calidad de los datos.

Limpieza de datos

La limpieza de datos, también conocida como depuración de datos o limpieza de datos, es el proceso de identificar y corregir errores, inconsistencias e imprecisiones en sus datos. Las técnicas de limpieza de datos implican varios métodos, como la validación de datos, la transformación de datos y la deduplicación de datos, para garantizar que sus datos sean precisos, completos y confiables.

El proceso de limpieza de datos suele implicar los siguientes pasos: identificar los problemas de calidad de los datos, determinar las causas principales de estos problemas, seleccionar las técnicas de limpieza adecuadas, aplicar las técnicas de limpieza a sus datos y validar los resultados para garantizar que los problemas se hayan resuelto. Al implementar un proceso sólido de limpieza de datos, puede mantener datos de alta calidad que respalden la toma de decisiones y las operaciones comerciales eficaces.

Monitoreo de datos en tiempo real

El monitoreo de datos en tiempo real es el proceso de rastrear y analizar continuamente los datos a medida que se generan, procesan y almacenan dentro de su organización. Esta técnica le permite identificar y dirigir los problemas de calidad de los datos a medida que ocurren, en lugar de esperar auditorías o comentarios periódicos de datos. El monitoreo de datos en tiempo real ayuda a las organizaciones a mantener datos de alta calidad y a garantizar que sus procesos de toma de decisiones se basen en información precisa y actualizada.

Seguimiento de métricas de calidad de datos

Las métricas de calidad de los datos son medidas cuantitativas que ayudan a las organizaciones a evaluar la calidad de sus datos. Estas métricas se pueden utilizar para rastrear y monitorear la calidad de los datos a lo largo del tiempo, identificar tendencias y patrones y determinar la efectividad de sus técnicas de monitoreo de calidad de datos. Algunas métricas comunes de calidad de datos incluyen la integridad, la precisión, la coherencia, la puntualidad y la singularidad.

Para realizar un seguimiento de las métricas de calidad de los datos, primero debe definir las métricas que son más relevantes para los requisitos y estándares de calidad de los datos de su organización. A continuación, puede utilizar herramientas de calidad de datos o scripts personalizados para calcular estas métricas para sus datos, proporcionando una evaluación cuantitativa de la calidad de sus datos. Finalmente, debe revisar y analizar periódicamente sus métricas de calidad de datos para identificar áreas de mejora y garantizar que sus técnicas de monitoreo de calidad de datos sean efectivas.

Pruebas de rendimiento de datos

Las pruebas de rendimiento de datos son el proceso de evaluar la eficiencia, la eficacia y la escalabilidad de sus sistemas e infraestructura de procesamiento de datos. Esta técnica ayuda a las organizaciones a garantizar que sus sistemas de procesamiento de datos puedan manejar volúmenes, complejidad y velocidad de datos crecientes sin comprometer la calidad de los datos.

Para realizar pruebas de rendimiento de datos, primero debe establecer puntos de referencia y objetivos de rendimiento para sus sistemas de procesamiento de datos. A continuación, puede utilizar herramientas de prueba de rendimiento de datos para simular diversos escenarios de procesamiento de datos, como grandes volúmenes de datos o transformaciones de datos complejas, y medir el rendimiento de sus sistemas en comparación con los puntos de referencia y objetivos establecidos. Por último, debe analizar los resultados de sus pruebas de rendimiento de datos e implementar las mejoras necesarias en sus sistemas e infraestructura de procesamiento de datos.

Aprenda más sobre la confiabilidad de los datos

Gestión de metadatos

La gestión de metadatos es el proceso de organizar, mantener y utilizar metadatos para mejorar la calidad, la coherencia y la usabilidad de sus datos. Los metadatos son datos sobre datos, como definiciones de datos, linaje de datos y reglas de calidad de datos, que ayudan a las organizaciones a comprender y gestionar sus datos de manera más eficaz. Al implementar prácticas sólidas de gestión de metadatos, puede mejorar la calidad general de sus datos y garantizar que sean fácilmente accesibles, comprensibles y utilizables por su organización.

Para implementar una gestión eficaz de los metadatos, primero debe establecer un repositorio de metadatos que almacene y organice sus metadatos de manera coherente y estructurada. A continuación, puede utilizar herramientas de gestión de metadatos para capturar, mantener y actualizar sus metadatos a medida que evolucionan sus datos y sus sistemas de procesamiento de datos. Por último, debe implementar procesos y mejores prácticas para el uso de metadatos que respalden las iniciativas de supervisión de la calidad de los datos, integración de datos y gobernanza de datos.

