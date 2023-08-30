8 técnicas y métricas de monitoreo de calidad de datos a tener en cuenta

Dos investigadoras de biología hablan sobre datos medidos

¿Qué es el monitoreo de la calidad de los datos?

El monitoreo de la calidad de los datos se refiere a la evaluación, medición y administración de los datos de una organización en términos de precisión, consistencia y confiabilidad. Utiliza diversas técnicas para identificar y resolver problemas de calidad de los datos, garantizando que se utilicen datos de alta calidad para los procesos de negocio y la toma de decisiones. 

No se puede subestimar la importancia de la calidad de los datos, ya que los datos de mala calidad pueden dar lugar a conclusiones incorrectas, operaciones ineficientes y falta de confianza en la información proporcionada por los sistemas de una empresa. El monitoreo puede garantizar que los problemas de calidad de los datos se detecten de manera temprana, antes de que puedan afectar las operaciones comerciales y los clientes de una organización.

En este artículo, aprenderá sobre las dimensiones clave de la calidad de los datos, métricas específicas y técnicas para monitorear la calidad de los datos:

 

Boletín de la industria

Las últimas noticias tecnológicas, respaldadas por los insights de expertos

Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¡Gracias! Ya está suscrito.

Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

Dimensiones de la calidad de los datos

Las siguientes son las dimensiones clave de la calidad de los datos que normalmente aborda el monitoreo de la calidad de los datos:

  1. Precisión: mide el grado de exactitud al comparar valores con su representación real.
  2. Integridad: evalúa en qué medida todos los datos requeridos están presentes y disponibles.
  3. Consistencia: se refiere a la uniformidad de los datos entre diferentes fuentes o sistemas.
  4. Puntualidad: evalúa qué tan actualizada está la información en relación con su uso previsto.
  5. Validez: se refiere al cumplimiento de formatos, reglas o estándares predefinidos para cada atributo dentro de un conjunto de datos.
  6. Exclusividad: garantiza que no existan registros duplicados dentro de un conjunto de datos.
  7. Integridad: esto ayuda a mantener las relaciones referenciales entre los conjuntos de datos sin enlaces rotos.
Academia de IA

¿Es la gestión de datos el secreto de la IA generativa?

Explore por qué los datos de alta calidad son esenciales para el uso exitoso de la IA generativa.
Ir al episodio

Métricas clave para monitorear

Más allá de las dimensiones de la calidad de los datos, existen métricas específicas que pueden indicar problemas de calidad en sus datos. El seguimiento de estas métricas clave permite identificar y resolver los problemas de forma temprana, antes de que afecten a las decisiones empresariales o a la experiencia del cliente.

Tasa de error

La tasa de error mide la proporción de registros con errores en un conjunto de datos. Una alta tasa de error indica una mala calidad de los datos y podría dar lugar a insights incorrectos o a una toma de decisiones defectuosa. Divida el número de registros con errores entre el número total de entradas para calcular la tasa de error.

Tasa de registros duplicados

Pueden producirse registros duplicados cuando se crean varias entradas para una sola entidad debido a fallas del sistema o errores humanos. Estos duplicados no solo desperdician espacio de almacenamiento, sino que también distorsionan los resultados del análisis y dificultan la toma de decisiones eficaz. La tasa de registros duplicados calcula el porcentaje de entradas duplicadas dentro de un conjunto de datos determinado en comparación con todos los registros.

Porcentaje de validez de la dirección

Una dirección precisa es fundamental para las empresas que dependen de servicios basados en la ubicación, como la entrega a domicilio o la atención al cliente. El porcentaje de validez de dirección mide la proporción de direcciones válidas en un conjunto de datos en comparación con todos los registros que contienen un campo de dirección. Para mantener una alta calidad de los datos, es esencial limpiar y validar los datos de su dirección con regularidad.

Tiempo de creación de valor de los datos

El tiempo de creación de valor de los datos describe la velocidad a la que se obtiene valor de los datos después de su recopilación. Un tiempo de creación de valor más corto indica que su organización es eficiente en el procesamiento y análisis de datos para la toma de decisiones. El monitoreo de esta métrica ayuda a identificar cuellos de botella en el flujo de datos y garantiza que los usuarios empresariales dispongan de insights oportunos.

8 técnicas de monitoreo de calidad de datos

Estas son algunas técnicas comunes de monitoreo de calidad de datos que puede utilizar para monitorear la calidad de sus datos:

Elaboración de perfiles de datos

El perfilado de datos es el proceso de examinar, analizar y comprender el contenido, la estructura y las relaciones dentro de sus datos. Esta técnica consiste en revisar los datos a nivel de columnas y filas, identificando patrones, anomalías e inconsistencias. El perfilado de datos le ayuda a obtener insights sobre la calidad de sus datos al proporcionar información valiosa, como tipos de datos, longitudes, patrones y valores únicos.

Hay tres tipos principales de perfiles de datos: perfiles de columnas, que examinan atributos individuales en un conjunto de datos; perfiles de dependencia, que identifican las relaciones entre atributos; y perfiles de redundancia, que detectan datos duplicados. Mediante el uso de herramientas de perfilado de datos, puede obtener una comprensión completa de sus datos e identificar posibles problemas de calidad que deben abordarse.

Auditoría de datos

La auditoría de datos es el proceso de evaluar la exactitud y la integridad de los datos comparándolos con reglas o estándares predefinidos. Esta técnica ayuda a las organizaciones a identificar y rastrear problemas de calidad de los datos, como datos faltantes, incorrectos o incoherentes. La auditoría de datos se puede realizar de forma manual, revisando los registros y comprobando si hay errores, o utilizando herramientas automatizadas que escanean y señalan las discrepancias en los datos.

Para realizar una auditoría de datos eficaz, primero debe establecer un conjunto de reglas y estándares de calidad de datos que deben cumplir. A continuación, puede utilizar herramientas de auditoría de datos para comparar sus datos con estas reglas y normas, identificando cualquier discrepancia o problema. Finalmente, debe analizar los resultados de la auditoría e implementar acciones correctivas para abordar cualquier problema de calidad de datos identificado.

Reglas de calidad de los datos

Las reglas de calidad de datos son criterios predefinidos que sus datos deben cumplir para garantizar su precisión, integridad, coherencia y confiabilidad. Estas reglas son esenciales para mantener datos de alta calidad y se pueden aplicar mediante procesos de validación, transformación o limpieza de datos. Algunos ejemplos de reglas de calidad de datos incluyen la verificación de registros duplicados, la validación de datos con datos de referencia y la garantía de que los datos se ajustan a formatos o patrones específicos.

Para implementar reglas efectivas de calidad de datos, primero debe definir las reglas basadas en los requisitos y estándares de calidad de datos de su organización. A continuación, puede utilizar herramientas de calidad de datos o scripts personalizados para aplicar estas reglas a sus datos, señalando cualquier discrepancia o problema. Por último, debe supervisar y actualizar continuamente sus reglas de calidad de datos para garantizar que sigan siendo pertinentes y eficaces a la hora de mantener la calidad de los datos.

Limpieza de datos

La limpieza de datos, también conocida como depuración de datos o limpieza de datos, es el proceso de identificar y corregir errores, inconsistencias e imprecisiones en sus datos. Las técnicas de limpieza de datos implican varios métodos, como la validación de datos, la transformación de datos y la deduplicación de datos, para garantizar que sus datos sean precisos, completos y confiables.

El proceso de limpieza de datos suele implicar los siguientes pasos: identificar los problemas de calidad de los datos, determinar las causas principales de estos problemas, seleccionar las técnicas de limpieza adecuadas, aplicar las técnicas de limpieza a sus datos y validar los resultados para garantizar que los problemas se hayan resuelto. Al implementar un proceso sólido de limpieza de datos, puede mantener datos de alta calidad que respalden la toma de decisiones y las operaciones comerciales eficaces.

Monitoreo de datos en tiempo real

El monitoreo de datos en tiempo real es el proceso de rastrear y analizar continuamente los datos a medida que se generan, procesan y almacenan dentro de su organización. Esta técnica le permite identificar y dirigir los problemas de calidad de los datos a medida que ocurren, en lugar de esperar auditorías o comentarios periódicos de datos. El monitoreo de datos en tiempo real ayuda a las organizaciones a mantener datos de alta calidad y a garantizar que sus procesos de toma de decisiones se basen en información precisa y actualizada.

Seguimiento de métricas de calidad de datos

Las métricas de calidad de los datos son medidas cuantitativas que ayudan a las organizaciones a evaluar la calidad de sus datos. Estas métricas se pueden utilizar para rastrear y monitorear la calidad de los datos a lo largo del tiempo, identificar tendencias y patrones y determinar la efectividad de sus técnicas de monitoreo de calidad de datos. Algunas métricas comunes de calidad de datos incluyen la integridad, la precisión, la coherencia, la puntualidad y la singularidad.

Para realizar un seguimiento de las métricas de calidad de los datos, primero debe definir las métricas que son más relevantes para los requisitos y estándares de calidad de los datos de su organización. A continuación, puede utilizar herramientas de calidad de datos o scripts personalizados para calcular estas métricas para sus datos, proporcionando una evaluación cuantitativa de la calidad de sus datos. Finalmente, debe revisar y analizar periódicamente sus métricas de calidad de datos para identificar áreas de mejora y garantizar que sus técnicas de monitoreo de calidad de datos sean efectivas.

Pruebas de rendimiento de datos

Las pruebas de rendimiento de datos son el proceso de evaluar la eficiencia, la eficacia y la escalabilidad de sus sistemas e infraestructura de procesamiento de datos. Esta técnica ayuda a las organizaciones a garantizar que sus sistemas de procesamiento de datos puedan manejar volúmenes, complejidad y velocidad de datos crecientes sin comprometer la calidad de los datos.

Para realizar pruebas de rendimiento de datos, primero debe establecer puntos de referencia y objetivos de rendimiento para sus sistemas de procesamiento de datos. A continuación, puede utilizar herramientas de prueba de rendimiento de datos para simular diversos escenarios de procesamiento de datos, como grandes volúmenes de datos o transformaciones de datos complejas, y medir el rendimiento de sus sistemas en comparación con los puntos de referencia y objetivos establecidos. Por último, debe analizar los resultados de sus pruebas de rendimiento de datos e implementar las mejoras necesarias en sus sistemas e infraestructura de procesamiento de datos.

Aprenda más sobre la confiabilidad de los datos

Gestión de metadatos

La gestión de metadatos es el proceso de organizar, mantener y utilizar metadatos para mejorar la calidad, la coherencia y la usabilidad de sus datos. Los metadatos son datos sobre datos, como definiciones de datos, linaje de datos y reglas de calidad de datos, que ayudan a las organizaciones a comprender y gestionar sus datos de manera más eficaz. Al implementar prácticas sólidas de gestión de metadatos, puede mejorar la calidad general de sus datos y garantizar que sean fácilmente accesibles, comprensibles y utilizables por su organización.

Para implementar una gestión eficaz de los metadatos, primero debe establecer un repositorio de metadatos que almacene y organice sus metadatos de manera coherente y estructurada. A continuación, puede utilizar herramientas de gestión de metadatos para capturar, mantener y actualizar sus metadatos a medida que evolucionan sus datos y sus sistemas de procesamiento de datos. Por último, debe implementar procesos y mejores prácticas para el uso de metadatos que respalden las iniciativas de supervisión de la calidad de los datos, integración de datos y gobernanza de datos.

Explore cómo IBM Databand ofrece una mejor supervisión de la calidad de los datos al detectar cambios inesperados en las columnas y registros nulos para ayudarle a cumplir los SLA de datos. Si está listo para profundizar, reserve una demostración hoy mismo.

Autor

Niv Sluzki

Recursos

Gestión de datos para IA y analytics a escala

Descubra cómo un enfoque de lakehouse de datos abierto puede proporcionar datos fiables y una ejecución más rápida de los proyectos de analytics e IA.
Gartner® Magic Quadrant™ 2024 para herramientas de integración de datos

IBM fue nombrado líder por 19.º año consecutivo en Gartner® Magic Quadrant™ 2024 para herramientas de integración de datos.
The Data Differentiator

Explore la guía del líder de datos para crear una organización basada en datos e impulsar la ventaja empresarial.
Incremente la adopción de la IA con datos preparados para ella

Descubra por qué la inteligencia de datos impulsada por IA y la integración de datos son críticos a la hora de impulsar la preparación de datos estructurados y no estructurados y acelerar los resultados de IA.
El lakehouse de datos híbrido y abierto para la IA

Simplifique el acceso a los datos y automatice su gobernanza. Descubra el poder de integrar una estrategia de lakehouse de datos en su arquitectura de datos, incluida la optimización de costos de sus cargas de trabajo y el escalado de IA y analytics, con todos sus datos, en cualquier lugar.
Publicaciones sobre gestión de datos de IBM® Research

Explore cómo IBM Research se integra de forma regular en las nuevas características de IBM® Cloud Pak for Data.
Predicciones de Gartner® para 2024: cómo afectará la IA a los usuarios de analytics

Obtenga insights únicos del panorama en evolución de las soluciones ABI, en el que se destaquen las principales conclusiones, suposiciones y recomendaciones para los líderes de datos y analytics.
Soluciones relacionadas
IBM StreamSets

Cree y gestione canalizaciones de datos de streaming inteligentes a través de una interfaz gráfica intuitiva, y facilite una integración de datos fluida en entornos híbridos y multinube.

 Explorar StreamSets
IBM watsonx.data™

watsonx.data le permite escalar los analytics y la IA con todos sus datos, residan donde residan, a través de un almacén de datos abierto, híbrido y gestionado.

 Descubra watsonx.data
Servicios de consultoría en datos y analytics

Desbloquee el valor de los datos empresariales con IBM Consulting, y construya una organización impulsada por insights que ofrezca ventajas empresariales.

 Descubra los servicios de analytics
Dé el siguiente paso

Diseñe una estrategia de datos que elimine los silos de datos, reduzca la complejidad y mejore la calidad de los datos para ofrecer experiencias excepcionales a clientes y empleados.

 Explore las soluciones de gestión de datos Descubra watsonx.data