¿Qué es una plataforma de integración? ¿Necesito una?

Piense en una plataforma de integración como un menú. Pero no cualquier menú; más bien, su menú de Netflix, un centro que tiene la característica del contenido que desea consumir. Claro, podría encontrar gran parte, si no toda, de su programación preferida haciendo sus propias búsquedas en línea. Y la experiencia visual no sería diferente. Pero el proceso de encontrar ese contenido requiere tiempo y mucha paciencia. El menú ofrece eficiencia, comodidad y organización.

En términos empresariales, una plataforma de integración ofrece un valor similar. Está diseñado para satisfacer las necesidades únicas de sus usuarios y reúne varios tipos de integraciones en un solo lugar. Los equipos de TI obtienen libertad y flexibilidad para adoptar recursos que les permitan ofrecer valor para el negocio de manera que satisfaga (y, con suerte, supere) las expectativas de los clientes.

Ese es el poder de una plataforma de integración: permitir que el todo sea mayor que la suma de sus partes.