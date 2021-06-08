¿Qué es una plataforma de integración? ¿Necesito una?

Piense en una plataforma de integración como un menú. Pero no cualquier menú; más bien, su menú de Netflix, un centro que tiene la característica del contenido que desea consumir. Claro, podría encontrar gran parte, si no toda, de su programación preferida haciendo sus propias búsquedas en línea. Y la experiencia visual no sería diferente. Pero el proceso de encontrar ese contenido requiere tiempo y mucha paciencia. El menú ofrece eficiencia, comodidad y organización.
En términos empresariales, una plataforma de integración ofrece un valor similar. Está diseñado para satisfacer las necesidades únicas de sus usuarios y reúne varios tipos de integraciones en un solo lugar. Los equipos de TI obtienen libertad y flexibilidad para adoptar recursos que les permitan ofrecer valor para el negocio de manera que satisfaga (y, con suerte, supere) las expectativas de los clientes.
Ese es el poder de una plataforma de integración: permitir que el todo sea mayor que la suma de sus partes.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Una plataforma de integración es un conjunto cohesivo de productos de software de integración (middleware) que permite a los usuarios hacer lo siguiente:
En otras palabras, una plataforma de integración proporciona a las organizaciones las herramientas de integración que necesitan para conectar sus sistemas, aplicaciones y datos en todo su entorno.
Para aprender más sobre las plataformas de integración híbrida, consulte "¿Qué es una plataforma de integración híbrida (HIP)?"
Hoy en día, todas las industrias hablan de plataformas de integración, y con razón. Los mercados altamente competitivos exigen soluciones más rápidas y rentables que aceleren el intercambio de información, mejoren la productividad y optimicen las operaciones.
Sin embargo, la demanda de nuevas integraciones supera con creces la capacidad de las organizaciones para crear esas integraciones. Según Gartner, "el 70 % de los proyectos de transformación digital fracasan debido a la falta de calidad de la integración". [1]
Conectando aplicaciones y sistemas on premises y nativos de la nube en una arquitectura altamente ajustada y cohesiva de hardware y software puede ayudar de varias maneras, entre las que se incluyen las siguientes:
Los equipos de integración de hoy necesitan acceso a una combinación de componentes que les permitan equilibrar los estilos de integración tradicionales y modernos. Al evaluar plataformas de integración, estos son los componentes más importantes a considerar:
Tradicionalmente, las plataformas de integración se creaban conectando las capacidades clave de toda una organización. Esto incluía normalmente software de gestión de API Management, capacidades de mensajería y soluciones Enterprise Service Bus (ESB) de diversos proveedores.
Sin embargo, este enfoque puede ser costoso y complejo de iniciar internamente, y es posible que no tenga en cuenta todos sus requisitos. Las características o capacidades pueden duplicarse en soluciones de distintos proveedores, mientras que otras capacidades pueden quedar completamente fuera de la ecuación.
Las plataformas de integración completa combinan todas las capacidades que necesita en una plataforma unificada y contenedorizada. También pueden facilitar el cierre de la brecha entre múltiples estilos de integración.
iPaaS, o Plataforma de integración como servicio, es una suite de ofertas basadas en la nube que están diseñadas para conectar aplicaciones. Al igual que una plataforma de integración tradicional, puede ayudar a las organizaciones a ejecutar y gestionar la integración de sus sistemas. iPaaS suele emplear diversas combinaciones de soluciones on premises y basadas en la nube que permiten a una compañía mover de sus estructuras SOA y ESB a una arquitectura de microservicios.
Para Aprenda más sobre la plataforma como servicio (PaaS), lea “¿Qué es PaaS?"
Si su empresa está considerando una plataforma de integración, le recomendamos IBM Cloud Pak for Integration. Con ella, obtendrá todas las capacidades que necesita para mejorar la velocidad y la calidad de su aplicación: gestión de API, integración de aplicaciones, transmisión de eventos y mucho más.
Sin embargo, sabemos que la integración no tiene un enfoque único para todos. Debido a esto, podrá utilizar múltiples estilos de integración dentro de IBM Cloud Pak for Integration, y todos estarán configurados para trabajar juntos. Obtendrá conectores inteligentes predefinidos y se beneficiará de las capacidades de la automatización como la integración de datos impulsada por IA, el procesamiento de lenguaje natural (NLP) y las herramientas de código bajo.
Para Aprenda más sobre las soluciones que IBM ofrece para satisfacer sus necesidades de integración, le recomendamos que visite nuestra página de soluciones de integración en la nube.
O, si está buscando hacer un cambio completo en su estrategia de integración, realice nuestra Evaluación de madurez de la integración para obtener recomendaciones para sus siguientes pasos.
[1] Forbes-McKinsey Gartner Top 10 Trends in PaaS and Platform Innovation, 2020
Vea lo que puede hacer un iPaaS reinventado para la era de la IA. Con una solución unificada e híbrida para todos los escenarios de integración e IA agéntica para impulsar la productividad, IBM lidera el camino en la integración.
El panorama de iPaaS está cambiando. Conozca las últimas tendencias del mercado en The Forrester Wave(TM): Plataforma de integración como servicio, Q3 2025
Descubra cómo TCS diseña una solución de integración preparada para el futuro con IBM webMethods para modernizar la integración B2B y acelerar la incorporación de socios.
Las integraciones de Enterprise están dispersas en múltiples nubes y sistemas on premises, lo que crea brechas de visibilidad y complejidad operativa. Esta demostración en vivo revela cómo los planos de control híbridos eliminan los silos de integración, aceleran los tiempos de despliegue y proporcionan una supervisión unificada en todo su ecosistema de integración.
Vea cómo el despliegue de IBM webMethods puede ofrecer un retorno de la inversión para su negocio, según el estudio TEI de Forrester.
Obtenga insights de los expertos de IBM X-Force sobre las tendencias de ataque emergentes y aprenda a fortalecer la resiliencia cibernética en todo el ciclo de vida de la seguridad.
La automatización impulsada por IA amplía la agilidad en API, aplicaciones, eventos, archivos y B2B/EDI.
Desbloquee el potencial de negocio con las soluciones de integración de IBM, que conectan aplicaciones y sistemas para acceder a datos críticos de forma rápida y segura.
Desbloquee nuevas capacidades e impulse la agilidad empresarial con los servicios de asesoramiento en la nube de IBM. Descubra cómo crear conjuntamente soluciones, acelerar la transformación digital y optimizar el rendimiento a través de estrategias de nube híbrida y asociaciones de expertos.