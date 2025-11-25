¿Qué es el procesamiento de datos no estructurados?

By Tom Krantz , Alexandra Jonker

Definición de procesamiento de datos no estructurados

El procesamiento de datos no estructurados es la práctica de recopilar, organizar y analizar información que carece de un formato o modelo de datos predefinido.

 

El objetivo del procesamiento de datos no estructurados es transformar los datos sin procesar y no estructurados en conjuntos de datos estructurados y semiestructurados que puedan mejorar la toma de decisiones, el analytics de datos y las iniciativas de inteligencia artificial (IA) en toda la empresa.

A diferencia de los datos estructurados, que encajan perfectamente en hojas de cálculo o sistemas de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS), la información no estructurada desafía la uniformidad. Algunos ejemplos de datos no estructurados incluyen archivos de texto, grabaciones de audio, formatos de imagen, publicaciones en redes sociales, comentarios de clientes y páginas web, todos los cuales contienen contexto, pero no orden.

El procesamiento tradicional de datos estructurados se basa en sistemas regidos por un esquema que puede consultarse mediante el lenguaje de consulta estructurado (SQL). Por el contrario, el procesamiento de datos no estructurados depende del machine learning (ML), el procesamiento de lenguaje natural (PLN) y otros métodos impulsados por IA que pueden interpretar tanto la ambigüedad como la escala.

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Por qué es importante el procesamiento de datos no estructurados

Los datos empresariales fluyen desde todos los rincones de las operaciones, desde correos electrónicos y documentos hasta interacciones con los clientes y dispositivos conectados. Los datos no estructurados constituyen la gran mayoría (90 %) de esta información generada por la empresa, creciendo más rápido que cualquier otro tipo de datos.1 Eso significa que cada clic, imagen y mensaje amplía el conjunto de información y, por extensión, el potencial de insights aplicables en la práctica.

Las organizaciones que procesan datos no estructurados van más allá de los informes superficiales. Al analizar datos de documentos digitales o dispositivos del Internet de las cosas (IoT), pueden identificar más tendencias, evaluar riesgos previamente ocultos y analizar el comportamiento de los clientes con un contexto más profundo. Estos conocimientos informan la toma de decisiones, ya sea en diagnósticos de atención médica o automatización industrial, y proporcionan la base para tecnologías como ML, PLN e IA generativa.

Los datos no estructurados también desempeñan un papel fundamental en la habilitación de los modelos de lenguaje grandes (LLM), los primeros sistemas de IA capaces de manejar el lenguaje humano a escala. Estos modelos solo funcionan bien cuando las organizaciones pueden preparar, almacenar y servir entradas no estructuradas de alta calidad. Con esa base establecida, los LLM pueden modelar patrones estadísticos en volúmenes masivos de datos, lo que permite a las empresas resumir documentos de texto, clasificar el feedback de los clientes o analizar publicaciones en redes sociales con mucha mayor eficiencia que los sistemas basados en reglas.

La relación es cíclica: los sistemas de IA entrenados con datos no estructurados producen resultados que ayudan a enriquecer y organizar esos datos específicos. Esos conjuntos de datos enriquecidos sirven luego de base para la próxima generación de modelos, creando un ciclo continuo de perfeccionamiento. 

Pero el insight requiere infraestructura. La velocidad y la variabilidad de la información no estructurada exigen arquitecturas que sean escalables y adaptables. Cuando las prácticas avanzadas de gestión de datos, como la gestión de metadatos, se combinan con herramientas de analytics modernas, las organizaciones pueden convertir el ruido de los datos no estructurados en matices.

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En qué se diferencian los datos no estructurados de los datos estructurados

Los datos empresariales suelen clasificarse en tres categorías amplias: estructurados, semiestructurados y no estructurados.  

Datos estructurados

Los datos estructurados están altamente organizados y almacenados en sistemas que dependen de un esquema coherente. Por ejemplo, los ID o números de teléfono de los clientes pueden organizarse perfectamente en filas y columnas, ser accesibles a través de SQL, gestionarse a través de sistemas de gestión de datos y almacenarse en un RDBMS. Su estructura lo hace ideal para informes y casos de uso tradicionales de business intelligence.
Datos semiestructurados

Los datos semiestructurados no siguen un esquema rígido. En su lugar, mantiene un marco flexible a través de metadatos, etiquetas o marcadores semánticos que describen los atributos de los datos. Los ejemplos incluyen archivos de lenguaje de marcado extensible (XML) o valores separados por comas (CSV) intercambiados a través de interfaces de programación de aplicaciones (API), almacenados en entornos NoSQL como MongoDB o archivados en data lakes. Este tipo de datos proporciona lo mejor de ambos mundos: legible por máquina y adaptable.
Datos no estructurados

Los datos no estructurados carecen de una estructura coherente o un modelo de datos predefinido, lo que dificulta el almacenamiento y la consulta mediante sistemas tradicionales. Aparecen en documentos de texto, archivos de video y datos de sensores de dispositivos IoT, por nombrar algunos. Estas formas pueden contener contexto como emoción, tono o imágenes que los datos estructurados no pueden expresar.

Debido a que los datos estructurados residen dentro de un esquema definido, las consultas y el analytics son sencillos. Los datos no estructurados, por el contrario, requieren algoritmos y procesos sofisticados, como el modelado semántico, para revelar patrones y extraer significado.

La ausencia de estructura hace que el procesamiento sea más complejo, pero también más gratificante: las empresas que aprenden a aprovecharlo pueden descubrir insights valiosos que no se pueden encontrar en otros lugares.

Descubra las diferencias entre los datos estructurados y no estructurados

El pipeline de procesamiento de datos no estructurados

Aunque los marcos de procesamiento de datos comparten una lógica común, el procesamiento de datos no estructurados redefine cada etapa. Cada paso contribuye al mismo objetivo: transformar entradas sin procesar y no estructuradas en formatos estructurados o semiestructurados que puedan utilizar los sistemas de analytics e IA. Aunque los enfoques pueden variar, el procesamiento de datos no estructurados suele incluir:

  • Recopilación
  • Preparación
  • Entrada
  • Análisis
  • Resultado
  • Almacenamiento

Recopilación

En entornos no estructurados, la recopilación de datos, a menudo llamada ingesta, significa recopilar información de una amplia gama de fuentes de datos, como aplicaciones, páginas web y publicaciones en redes sociales. El objetivo es reunir conjuntos de datos que abarquen todo tipo de datos, desde datos textuales hasta archivos multimedia.

Para manejar esta variedad, las empresas suelen recurrir a data lakes, almacenamiento de objetos y sistemas NoSQL que pueden escalarse horizontalmente a medida que llegan nuevas entradas. Los marcos de ingesta de streaming permiten la recopilación en tiempo real, mientras que las API conectan feeds estructurados y semiestructurados.

Este proceso genera un flujo continuo de información. Cuando se combina con prácticas de gestión y validación de datos no estructurados, también puede ayudar a mantener la calidad de los datos desde el principio.

Preparación

Una vez recopilada la información, debe refinarse mediante el preprocesamiento: el acto de limpiar, estandarizar y enriquecer las entradas para que se puedan buscar y estén listas para el análisis. Esta etapa transforma los datos sin procesar en datos utilizables mediante una serie de funciones que ayudan a garantizar que cada conjunto de datos mantenga su precisión y estructura a lo largo de todo el proceso. 

  • El reconocimiento óptico de caracteres (OCR) convierte documentos o imágenes escaneados en texto legible por máquina, convirtiendo los datos no estructurados en información que se puede buscar.
  • Los modelos de machine learning y los algoritmos adaptativos detectan anomalías y reconocen entidades como números de teléfono o identificaciones de clientes.
  • Las técnicas de procesamiento de lenguaje natural descomponen texto no estructurado, extraen palabras clave y realizan análisis de sentimientos para descubrir el tono y la intención.
  • El etiquetado semántico agrega metadatos contextuales que ayudan a los sistemas a comprender las relaciones entre conceptos, entidades y temas.
  • Los pipelines de enriquecimiento automatizados categorizan y etiquetan aún más los datos dentro de los repositorios

Entrada

Con las entradas preparadas y etiquetadas, el siguiente paso es introducir información en una plataforma o flujo de trabajo de procesamiento que pueda adaptarse a diferentes formatos y requisitos de rendimiento. En lugar de cargar datos en un esquema predefinido, la mayoría de las infraestructuras de ingestión utilizan conectores, API y herramientas de procesamiento de flujos para mover datos no estructurados a motores de analytics o pipelines de IA, conservando el linaje, los metadatos y los controles de acceso a los datos.

Las herramientas de ingesta impulsadas por IA también pueden convertir datos no estructurados en formatos utilizables y optimizar su movimiento entre entornos. Debido a que no se requieren modelos de datos predefinidos, la flexibilidad y el rendimiento tienen prioridad. Las plataformas como Apache Spark y las herramientas como IBM watsonx.integration pueden ayudar a coordinar estas operaciones, permitiendo el procesamiento en tiempo real y una integración fluida entre entornos.

Análisis

Esta etapa convierte la información sin procesar en insight. En lugar de consultas SQL, el análisis de datos para entradas no estructuradas se basa en IA, ML, PLN y minería de datos para extraer significado. Estos sistemas inteligentes pueden escanear comentarios de clientes, publicaciones en redes sociales y documentos de texto para detectar sentimientos, mostrar tendencias o marcar anomalías casi en tiempo real.

En la atención médica, por ejemplo, los modelos de IA podrían analizar archivos de video de radiología y notas médicas para identificar indicadores tempranos de enfermedad o respuesta al tratamiento. En el fondo, los algoritmos y las herramientas de analytics adaptativos aprenden continuamente del feedback, lo que genera insights cada vez más precisos y valiosos.

Salida

Después del análisis, los hallazgos se distribuyen a través de paneles, informes o aplicaciones que hacen que los insights sean accesibles y la toma de decisiones casi instantánea. La claridad de los resultados determina la eficacia con la que los equipos pueden responder a lo que revelan los datos.

En esta etapa, las herramientas de analytics y visualización de datos fusionan resultados estructurados y no estructurados en una vista única del rendimiento. Los ejecutivos pueden supervisar el estado de la cadena de suministro en tiempo real, mientras que los especialistas en marketing pueden utilizar el análisis de opiniones para evaluar la percepción de la marca o el impacto de las campañas y mejorar las experiencias de los clientes.

Las plataformas modernas de business intelligence y las herramientas de colaboración incorporan estos insights directamente en los flujos de trabajo diarios, cerrando la brecha entre el análisis y la acción.

Almacenamiento

La etapa final del pipeline ayuda a garantizar que la información permanezca segura, se pueda buscar y cumpla con las normas. Los sistemas de almacenamiento de datos para información no estructurada deben manejar grandes volúmenes de datos no estructurados sin sacrificar la accesibilidad ni el rendimiento.

Para afrontar este reto, las empresas dependen del almacenamiento de objetos, data lakes y repositorios híbridos (empleando servicios como AWS S3 o Azure Blob Storage) que se conectan perfectamente a bases de datos relacionales tradicionales a través de API.

Los marcos de gobernanza de datos sólidos preservan el linaje y el cumplimiento en los datos empresariales, lo que garantiza que los insights se puedan reutilizar y readaptar para futuros casos de uso. Los repositorios en la nube y las bases de datos NoSQL también amplían esta base utilizando arquitecturas basadas en políticas diseñadas para ser escalables y rentables.

Desafíos del procesamiento de datos no estructurados

Trabajar con información no estructurada introduce complejidad técnica y estratégica. Los desafíos comunes, y cómo abordarlos, incluyen:

Falta de esquema y formato predefinido

Dado que la mayoría de los datos no estructurados carecen de un esquema o modelo de datos predefinido, las bases de datos relacionales tradicionales tienen dificultades para interpretarlos. Las empresas pueden contrarrestar esta limitación con marcos adaptativos que aplican etiquetado semántico y modelos de metadatos en capas para inferir estructura y significado, preparando la información sin procesar para el analytics de datos sin forzarla a estructuras rígidas.
Mantener la calidad de los datos

A medida que los conjuntos de datos se expanden, los errores se multiplican y duplican, erosionando la confianza en el análisis. Los equipos de ingeniería de datos pueden mejorar la calidad de los datos mediante rutinas automatizadas de gestión de datos que validan y estandarizan las entradas, al tiempo que completan los campos que faltan, lo que garantiza que todo tipo de datos, desde documentos de texto hasta archivos de audio, sigan siendo confiables.
Costo de escala y almacenamiento

El aumento del volumen de datos no estructurados puede saturar los sistemas estáticos. Para gestionar la capacidad y los costos, las empresas con visión de futuro y las startups con recursos limitados pueden emplear entornos de almacenamiento de objetos escalables, de data lakes distribuidos y de la nube que optimizan el rendimiento mediante aprovisionamiento elástico y estratificación inteligente.
Complejidad de la integración

La fusión de fuentes estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas a menudo expone incompatibilidades entre los RDBMS heredados y los sistemas NoSQL modernos. Las empresas pueden cerrar estas brechas utilizando API unificadas y herramientas de analytics flexibles que mantienen la gobernanza y el linaje entre repositorios, al tiempo que garantizan una interoperabilidad fluida.
Oportunidad y automatización

Los flujos de trabajo estáticos tienen dificultades para ofrecer insights a la velocidad con la que se mueven los datos no estructurados. Al aprovechar los pipelines en tiempo real impulsados por IA que automatizan el preprocesamiento y el análisis, los equipos de datos pueden minimizar la latencia y convertir flujos continuos en inteligencia colectiva.
Habilidades y gobernanza

Gestionar big data en distintos formatos requiere tanta experiencia como tecnología. Se necesita una sólida alfabetización de datos y habilidades analíticas para que los equipos utilicen responsablemente la información que generan sus sistemas. Las empresas pueden establecer marcos de gestión de datos unificados que aclaren la propiedad, el cumplimiento y la política del ciclo de vida, equilibrando la eficiencia de la automatización con la responsabilidad de la gobernanza.

Cada empresa guarda historias no contadas dentro de sus documentos, transcripciones, sensores y pantallas. El procesamiento de datos no estructurados da estructura a esas historias sin limitar su significado. Al integrar tecnologías como IA, ML y PLN con una gestión de datos disciplinada, las organizaciones pueden convertir la cacofonía de datos no estructurados en claridad.

Tom Krantz

Staff Writer

IBM Think

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

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Notas de pie de página

1 “Untapped value: What every executive needs to know about unstructured data,” IDC. Agosto de 2023.