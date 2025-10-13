¿Qué es la conciliación de datos?

Los entornos de datos modernos producen y recopilan volúmenes extremadamente grandes de datos. Se prevé que la creación de datos globales por sí sola crezca de 149 zettabytes en 2024 a más de 394 zettabytes para 2028, un aumento del 164.4 %.1



Estos datos existen en una amplia gama de sistemas, como plataformas de gestión de relaciones con los clientes (CRM), bases de datos financieras, sistemas de atención médica y aplicaciones en la nube, cada uno con su propia estructura y frecuencia de actualización.

Para extraer un valor significativo de este crecimiento súbito de los datos, las organizaciones deben eliminar los silos y aprovechar la información de toda la empresa. Cuando se unifican y analizan de manera efectiva, los datos pueden revelar patrones, predecir tendencias e impulsar decisiones más inteligentes. Estos insights permiten a las organizaciones optimizar las campañas de marketing, mejorar los resultados de los pacientes, agilizar la logística y mucho más.



Sin embargo, cuando las organizaciones combinan datos de todas estas fuentes diferentes sin un proceso eficaz de conciliación de datos, pueden encontrarse con una serie de problemas. Por ejemplo, en la atención médica, los registros de pacientes que no coinciden en los sistemas de salud electrónicos pueden dar lugar a pruebas duplicadas y diagnósticos incorrectos, lo que a su vez contribuye a imprecisiones de datos más amplias. Y en finanzas, los datos incoherentes pueden dar lugar a errores de informes y auditorías, riesgos de cumplimiento y forecasting financiero defectuoso.

Ingrese la conciliación de datos. Esta práctica de gestión de datos surgió para prevenir problemas de integridad de los datos antes de que afecten la toma de decisiones, la eficiencia operativa o la confianza de los stakeholders. La conciliación de datos admite un forecasting preciso, seguimiento confiable del rendimiento, informes, entre otras cosas. Refuerza la gobernanza de datos al establecer un linaje claro sobre cómo se obtienen, transforman y validan los datos.



Además, cada vez más organizaciones se están dando cuenta del poder de la inteligencia artificial (IA): el 61 % de los directores ejecutivos (CEO) dice que su organización está adoptando activamente agentes de IA y preparándose para implementarlos a escala, según el estudio del CEO 2025 del IBM Institute for Business Value. La conciliación de datos es esencial para maximizar el retorno de las inversiones en IA y analytics, asegurando que los modelos se entrenen y prueben sobre datos de alta calidad y coherentes.