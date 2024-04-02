¿Qué es DataOps?

Las tareas manuales de gestión de datos requieren mucho tiempo y las necesidades del negocio siempre están evolucionando. Un enfoque optimizado para todo el proceso de gestión de datos, desde la recopilación hasta la entrega, garantiza que una organización sea lo suficientemente ágil como para manejar iniciativas desafiantes de varios pasos. También permite a los equipos de datos gestionar el crecimiento explosivo de datos mientras desarrollan productos de datos.

Un objetivo central de DataOps es eliminar los silos abiertos entre los productores de datos (usuarios ascendentes) y los consumidores de datos (usuarios intermedios) para garantizar el acceso a fuentes de datos confiables. Los silos de datos son eficaces para restringir el acceso y el análisis, por lo que, al unificar los datos entre departamentos, DataOps fomenta la colaboración entre equipos que pueden acceder a datos relevantes y analizarlos para sus necesidades únicas. Al enfatizar la comunicación y la colaboración entre los equipos de datos y de negocios, DataOps impulsa una mayor velocidad, confiabilidad, garantía de calidad y gobernanza. Además, la colaboración interdisciplinaria que sigue permite una visión más holística de los datos, lo que puede derivar en un análisis más profundo.

En un marco de DataOps, los equipos de datos formados por científicos de datos, ingenieros, analistas, operaciones de TI, gestión de datos, equipos de desarrollo de software y stakeholders de la línea de negocio trabajan juntos para definir y cumplir los objetivos empresariales. Así, DataOps ayuda a evitar el reto común de que la gestión y la entrega se conviertan en un cuello de botella a medida que crecen el volumen y los tipos de datos, y surgen nuevos casos de uso entre los usuarios empresariales y los científicos de datos. DataOps implica la implementación de procesos, como la orquestación de pipelines de datos, el monitoreo de la calidad de los datos, la gobernanza, la seguridad y las plataformas de autoservicio de acceso a los datos.

Las herramientas de orquestación de pipelines gestionan el flujo de datos y automatizan tareas, como cronogramas de extracción, transformación de datos y procesos de carga. También automatizan flujos de trabajo complejos y garantizan que los pipelines de datos funcionen sin problemas, lo que ahorra tiempo y recursos a los equipos de datos.

El monitoreo de la calidad de los datos proporciona una identificación proactiva en tiempo real de la calidad de los datos, lo que garantiza que los datos empleados para el análisis sean confiables.

Los procesos de gobernanza garantizan que los datos estén protegidos y se ajusten a las distintas normativas y políticas de la organización. También definen quién es responsable de los activos de datos específicos, regulan quién tiene permisos para acceder a los datos o modificarlos, y rastrean los orígenes y las transformaciones a medida que los datos fluyen por los pipelines para una mayor transparencia.

Al trabajar en conjunto con la gobernanza, los procesos de seguridad protegen los datos del acceso no autorizado, la modificación o la pérdida. Los procesos de seguridad incluyen el cifrado de datos, la corrección de debilidades en el almacenamiento de datos o pipelines y la recuperación de datos de violaciones de seguridad.

Al agregar acceso a datos de autoservicio, los procesos de DataOps permiten a los stakeholders intermedios, como los analistas de datos y los usuarios empresariales, acceder a los datos y explorarlos más fácilmente. El acceso de autoservicio reduce la dependencia de TI para la recuperación de datos y la automatización de las comprobaciones de calidad de los datos se traducen en análisis e insights más precisos.