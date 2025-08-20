Qué es elaboración de informes de ESG

La materialidad es cuando las organizaciones se enfocan en temas ESG que son más relevantes para ellas y que probablemente tengan un impacto medible en el negocio. Para determinar la materialidad, las organizaciones pueden identificar posibles riesgos ESG y sus consecuencias. A partir de ahí, las empresas pueden usar un enfoque "matriz de riesgo" para pronosticar qué áreas priorizar en función de su perfil de riesgo y la gravedad potencial.

El otro lado de la materialidad de la materialidad es el impacto y la influencia. Las organizaciones que evalúan su enfoque de informes ESG pueden encontrar beneficioso considerar los factores ESG en los que pueden influir de manera más directa y rápida. Mediante una matriz de prioridad de acción o esfuerzo de impacto, las organizaciones pueden identificar rápidamente su impacto ambiental y determinar dónde enfocar los esfuerzos de sostenibilidad. Luego, pueden usar los insights para determinar qué marco de informes ESG es el más adecuado para ayudarlos a alcanzar sus objetivos.

Las organizaciones también pueden considerar la doble materialidad, que se encuentra en la intersección de la materialidad y el impacto. La doble trascendencia alienta a las empresas a considerar la trascendencia desde dos puntos de vista: la trascendencia financiera y la trascendencia para el mercado, el entorno y las personas. La doble materialidad reconoce que una organización es responsable de gestionar sus propios riesgos financieros mirando hacia su interior. Al mismo tiempo, se espera que las organizaciones observen los impactos exteriores de sus decisiones y operaciones en las personas y el medio ambiente. Al aplicar el concepto de doble materialidad, las organizaciones pueden identificar el impacto tanto desde una perspectiva de presentación de informes financieros como no financieros para, en última instancia, dar forma a una estrategia ESG más holística.