Qué es elaboración de informes de ESG

La elaboración de informes de ESG es la divulgación de información sobre operaciones comerciales relacionada con los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de la empresa.
El objetivo de la elaboración de informes de ESG es utilizar datos para medir cómo las iniciativas ESG de una empresa se comparan con los puntos de referencia y los objetivos de la industria. También proporciona a las stakeholders información valiosa que puede informar la toma de decisiones, destacando oportunidades y riesgos potenciales que podrían afectar la valoración de una empresa.
Una de las principales diferencias entre ESG y temas como la sostenibilidad o la responsabilidad social corporativa (RSC) es la noción de motivación contra los resultados. La sustentabilidad y la RSC funcionan como el modelo o metodología de negocio que motiva a una empresa y a sus empleados a actuar en el mejor interés de la sociedad civil. Por otro lado, los informes ESG son el resultado de esas iniciativas y proporcionan a las stakeholders los datos ESG necesarios para informar la toma de decisiones.
Esta guía contiene un resumen de lo que buscan las organizaciones orientadas a la sustentabilidad en su plataforma de software ESG para ayudarlas a alcanzar sus objetivos.
Como se ha dicho, los tres componentes principales de ESG son los aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza.
Se refiere a si la organización opera como promotor del medio ambiente y cubre problemas de sustentabilidad como gases de efecto invernadero (GHG), pérdida de biodiversidad, emisiones de carbono y contaminación.
Hace referencia al impacto que la organización tiene en las personas, la cultura y las comunidades, y explora áreas como diversidad, inclusión, los derechos humanos y las cadenas de suministro, entre otros.
Se refiere a cómo se dirige y controla la organización e incluye temas como la compensación de los ejecutivos, las prácticas de gestión de la junta directiva, los datos, la seguridad y el fraude.
En los mercados de capitales actuales, las empresas son objeto de un intenso escrutinio por parte de las stakeholders. La reputación de una empresa puede tener un impacto directo en sus resultados finales. Específicamente la comunidad de inversores requiere métricas ESG para garantizar que las empresas sean inversiones sólidas y también se alineen con sus valores (es decir, cambio climático, CSR, etc.).
Tener una estrategia ESG integral garantiza que una empresa opere de acuerdo con las regulaciones ESG, identificando oportunidades y riesgos potenciales y actuando en el mejor interés de sus stakeholders. A través de los informes ESG, las empresas pueden mostrar cómo están cumpliendo las metas y objetivos establecidos en su estrategia ESG, al tiempo que mantienen a las stakeholders informadas sobre la materialidad y el impacto de la estrategia.
La materialidad es cuando las organizaciones se enfocan en temas ESG que son más relevantes para ellas y que probablemente tengan un impacto medible en el negocio. Para determinar la materialidad, las organizaciones pueden identificar posibles riesgos ESG y sus consecuencias. A partir de ahí, las empresas pueden usar un enfoque "matriz de riesgo" para pronosticar qué áreas priorizar en función de su perfil de riesgo y la gravedad potencial.
El otro lado de la materialidad de la materialidad es el impacto y la influencia. Las organizaciones que evalúan su enfoque de informes ESG pueden encontrar beneficioso considerar los factores ESG en los que pueden influir de manera más directa y rápida. Mediante una matriz de prioridad de acción o esfuerzo de impacto, las organizaciones pueden identificar rápidamente su impacto ambiental y determinar dónde enfocar los esfuerzos de sostenibilidad. Luego, pueden usar los insights para determinar qué marco de informes ESG es el más adecuado para ayudarlos a alcanzar sus objetivos.
Las organizaciones también pueden considerar la doble materialidad, que se encuentra en la intersección de la materialidad y el impacto. La doble trascendencia alienta a las empresas a considerar la trascendencia desde dos puntos de vista: la trascendencia financiera y la trascendencia para el mercado, el entorno y las personas. La doble materialidad reconoce que una organización es responsable de gestionar sus propios riesgos financieros mirando hacia su interior. Al mismo tiempo, se espera que las organizaciones observen los impactos exteriores de sus decisiones y operaciones en las personas y el medio ambiente. Al aplicar el concepto de doble materialidad, las organizaciones pueden identificar el impacto tanto desde una perspectiva de presentación de informes financieros como no financieros para, en última instancia, dar forma a una estrategia ESG más holística.
Más allá del proceso de elaboración de informes, el seguimiento de las métricas ESG es un buen negocio por varias razones:
En todo el mundo, cada región tiene su propio conjunto de requisitos de divulgación de ESG. Por ejemplo, en Europa, la presentación de informes ESG es obligatoria y aplicada por varios organismos reguladores, mientras que en Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) solo exige a las empresas que informen sobre información que pueda ser importante para los inversores. Comprender los matices de los informes ESG es clave a la hora de decidir qué marco de informes ESG es el adecuado para la organización.
Un informe ESG exhaustivo no se limita a permitir a las stakeholders conocer los resultados de una empresa en relación con las iniciativas ESG. También puede ayudar a prever posibles riesgos ESG. Disponer de un sistema de seguimiento de las métricas ESG a través de los informes anuales puede ser muy valioso, sobre todo teniendo en cuenta que muchas iniciativas de desarrollo sostenible y gobierno corporativo se llevan a cabo a lo largo de varios años.
Se espera que las organizaciones actuales proporcionen una mayor visibilidad y transparencia en relación con las operaciones comerciales para que las stakeholders puedan ponderar los riesgos y las recompensas de invertir. Al hacer un seguimiento de las métricas ESG, las empresas pueden satisfacer la demanda de las stakeholders y mejorar su óptica, lo que puede conducir a puntuaciones ESG más altas.
La puntuación ESG se utiliza para hacer un seguimiento de los resultados ESG de una empresa, proporcionando una mayor visibilidad de sus operaciones a los inversores, las stakeholders y los organismos reguladores. Las organizaciones que presentan informes ESG más sólidos suelen obtener una puntuación más alta, mientras que las que no realizan un seguimiento de su desempeño ESG o no los muestran suelen obtener una puntuación ESG más baja.
En Estados Unidos, la SEC es responsable de erradicar cualquier conducta indebida relacionada con los aspectos ESG, como el greenwashing o el fraude. Sin embargo, organizaciones terceras como Bloomberg, S&P Dow Jones Indices y otras medirán el impacto potencial de los riesgos ESG para determinar el valor económico de una organización. Esta calificación, o puntuación ESG, se utiliza junto con otros datos económicos para determinar si merece la pena invertir en una organización.
En Europa, las regulaciones sobre la inversión sostenible son obligatorias en todos los mercados de capital. Como tal, se espera que las organizaciones informen sobre métricas ESG en lugar de alentarlas. Sin embargo, una nueva propuesta a la Comisión Europea tiene como objetivo reforzar la presentación de informes ESG mediante la creación de nuevas directrices para los proveedores de calificación ESG utilizando marcos de presentación de informes ESG previamente establecidos.1
Los marcos para la elaboración de informes ESG ofrecen orientación sobre los temas ESG en los que debe centrarse una organización, así como sobre las formas de estructurar y preparar la información para su divulgación. Existen varias opciones para las empresas que desean divulgar información ESG. Independientemente del marco que se elija, la precisión, la automatización y la auditabilidad constituyen el núcleo de las buenas prácticas de información ESG. Las organizaciones que adoptan estas prácticas a través de una solución especializada en informes ESG están mejor preparadas para el cambiante panorama ESG.
Elegir el marco ESG adecuado depende de los objetivos comerciales, la geografía y el sector de la organización, entre otros factores. Sin embargo, se recomienda utilizar un método que se base en marcos y estándares establecidos. Y aunque hay varias vías para explorar, la amplitud de los marcos de informes se puede clasificar aproximadamente en tres grupos: de referencia, voluntarios y regulatorios.
Los marcos de informes ESG de referencia requieren respuestas a todas las preguntas del marco y suelen tener un elemento Los marcos destacados incluyen:
Proyecto de Divulgación de Carbono (CDP)
El CDP es un marco para que las empresas proporcionen información ambiental a sus stakeholders, consistente en gobernanza y política ambiental, gestión de riesgos y oportunidades, objetivos ambientales así como análisis de estrategia y escenarios.
Índice Global de Sostenibilidad Inmobiliaria (GRESB)
GRESB es una herramienta global utilizada principalmente por los inversores para determinar el rendimiento de sostenibilidad de los portafolios y activos de bienes e infraestructura en todo el mundo.
Los marcos voluntarios de informes ESG permiten a las organizaciones seleccionar las preguntas sobre las que desean informar. La puntuación generalmente no se incluye en estos marcos, que incluyen:
Iniciativa Global de Informes (GRI)
El GRI es un marco de orientación aplicable a nivel mundial que proporciona estándares que detallan los enfoques de trascendencia, informes de gestión y divulgación para una amplia gama de cuestiones ESG. Hoy en día, los estándares GRI proporcionan una hoja de ruta para las empresas que buscan crear sus propios informes de sostenibilidad.
Task Force on Climate-relacionada (TCFD)
El TCFD se diseñó explícitamente para abordar los riesgos climáticos para el negocio. El TCFD ayuda a las organizaciones de todo el mundo a identificar cómo es más probable que el rendimiento ESG afecte trascendental a los futuros resultados financieros y a la creación de valor.
Los marcos de informes regulatorios ESG son como marcos de referencia en los que se requieren todas las respuestas, pero no siempre se califican. Estos marcos y requerimientos de presentación de informes también son requeridos por los organismos gubernamentales, e incluyen estos ejemplos notables:
Directiva de Informes de Sostenibilidad corporativa (CSRD)
La CSRD de la Unión Europea establece reglas para que las organizaciones informen datos de sostenibilidad de varios temas relacionados con cuestiones ambientales y sociales. Las empresas sujetas a la CSRD deberán informar de acuerdo con las Normas Europeas de Informes Sostenibles (ESRS).
Reglamento sobre divulgación de información financiera sostenible (SFDR)
El SFDR tiene como objetivo estandarizar la elaboración de de informes de informes ESG para productos y entidades financieras de productos y entidades financieras dentro de la UE. Para ello, exige que quienes presentan informes publiquen una declaración de Impacto adverso principal que detalle sus divulgaciones. El SFDR actuará de forma concertada con la taxonomía de la UE y la CSRD para sentar las bases de la agenda de finanzas sostenibles de la UE.
