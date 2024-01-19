¿Qué es ESG?

Dado que muchas decisiones de inversión tienen la influencia de criterios ESG , los inversores han adoptado un nuevo enfoque para la gestión de activos. Y aunque puedan parecer similares, existen algunas diferencias clave entre la inversión ESG y otras estrategias, como la inversión socialmente responsable (SRI) y la inversión de impacto.

La inversión ESG tiene en cuenta diversos factores ESG junto con los parámetros financieros tradicionales. Sin embargo, hay un componente adicional de gestión de oportunidades y riesgos que tiene en cuenta las externalidades ambientales en la valoración de una empresa. En última instancia, la rentabilidad financiera sigue siendo la mayor prioridad en lo que respecta a la inversión ESG.

La SRI, o inversión sostenible, se centra menos en los rendimientos financieros y más en las consideraciones éticas. Por ejemplo, un inversor puede evitar los fondos mutuos o un fondo cotizado en bolsa (ETF) si una de las empresas opera en una industria que ha sido perjudicial para el medio ambiente.

La inversión de impacto podría considerarse la forma más filantrópica de inversión en la que los resultados positivos son la máxima prioridad. Eso significa que la inversión debe conducir a un bien social tangible. Eso podría significar invertir en un ETF o en una compañía que se enfoque exclusivamente en energía renovable o está en el camino hacia las operaciones de cero neto.

En vista de estas nuevas estrategias de inversión, han surgido múltiples fondos ESG que señalan la creciente importancia de la ESG en el mercado bursátil actual. Para las empresas, tener una estrategia ESG exhaustiva ya no es un lujo, sino un requisito, lo que significa que las organizaciones deben conocer bien la divulgación de información ESG.