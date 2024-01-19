¿Qué es ESG?

Publicado: 24 de enero de 2024
Colaboradores: Tom Krantz, Alexandra Jonker
Las siglas ESG (Environmental, Social & Governance por sus siglas en Inglés) se refieren a aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza; conjunto de estándares utilizados para medir el impacto social y ambiental de una organización.
Las empresas utilizan los marcos de informes ESG para la divulgación de datos que cubren las operaciones y oportunidades empresariales y los riesgos relacionados con los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) del negocio. Normalmente se utiliza en el contexto de la inversión, aunque también se aplica a clientes, proveedores, empleados y público en general.
El término "ESG" se popularizó en el siglo XXI y a menudo aparece en la misma conversación que la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa (RSC). Sin embargo, mientras que la sostenibilidad y la RSC funcionan más como filosofías u objetivos finales, ESG es más tangible; abarca los datos y las métricas necesarios para fundamentar la toma de decisiones tanto para las empresas como para los inversores.
Eche un vistazo a las tendencias que están transformando el mundo de los negocios sustentables y los insights que pueden ayudar a impulsar esta transformación.
Se refiere a si la organización opera como administrador del medio ambiente y cubre problemas ambientales como el cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG), la deforestación, la biodiversidad, las emisiones de carbono, la gestión de residuos y la contaminación.
Hace referencia al impacto que la organización tiene en las personas, la cultura y las comunidades, y analiza el impacto social de la diversidad, la inclusión, los derechos humanos y las cadenas de suministro.
Se refiere a cómo se dirige la organización y evalúa factores de gobierno corporativo como la retribución de los ejecutivos, la planificación de la sucesión, las prácticas de gestión del consejo y los derechos de los accionistas.
El impacto que una empresa puede tener en su ecosistema circundante se ha vuelto claramente claro, ya sea a escala global o dentro de su comunidad local. Al mismo tiempo, las personas se han vuelto cada vez más preocupadas por temas ESG como el cambio climático, los derechos humanos y la compensación ejecutiva. Por lo tanto, integrar la sostenibilidad en los negocios es una de las principales preocupaciones tanto para ejecutivos como para inversores en el panorama empresarial consciente del medio ambiente actual.
Dado que los mercados bursátiles tradicionalmente reflejaban el sentimiento público, los inversionistas han recalibrado su estrategia de gestión de activos para enfocarse no solo en el desempeño financiero sino también en diversos factores ESG. Ahora más que nunca, las empresas son objeto de escrutinio por parte de inversores institucionales que buscan alinear su Estrategia de inversión con sus valores, es decir, sus consideraciones ESG.
Dado que muchas decisiones de inversión tienen la influencia de criterios ESG , los inversores han adoptado un nuevo enfoque para la gestión de activos. Y aunque puedan parecer similares, existen algunas diferencias clave entre la inversión ESG y otras estrategias, como la inversión socialmente responsable (SRI) y la inversión de impacto.
La inversión ESG tiene en cuenta diversos factores ESG junto con los parámetros financieros tradicionales. Sin embargo, hay un componente adicional de gestión de oportunidades y riesgos que tiene en cuenta las externalidades ambientales en la valoración de una empresa. En última instancia, la rentabilidad financiera sigue siendo la mayor prioridad en lo que respecta a la inversión ESG.
La SRI, o inversión sostenible, se centra menos en los rendimientos financieros y más en las consideraciones éticas. Por ejemplo, un inversor puede evitar los fondos mutuos o un fondo cotizado en bolsa (ETF) si una de las empresas opera en una industria que ha sido perjudicial para el medio ambiente.
La inversión de impacto podría considerarse la forma más filantrópica de inversión en la que los resultados positivos son la máxima prioridad. Eso significa que la inversión debe conducir a un bien social tangible. Eso podría significar invertir en un ETF o en una compañía que se enfoque exclusivamente en energía renovable o está en el camino hacia las operaciones de cero neto.
En vista de estas nuevas estrategias de inversión, han surgido múltiples fondos ESG que señalan la creciente importancia de la ESG en el mercado bursátil actual. Para las empresas, tener una estrategia ESG exhaustiva ya no es un lujo, sino un requisito, lo que significa que las organizaciones deben conocer bien la divulgación de información ESG.
Las organizaciones incluyen cada vez más métricas ESG en sus informes anuales para ayudar a las stakeholders a tomar decisiones de inversión más sostenibles. A través de los informes ESG, las empresas pueden mostrar cómo se comparan con los puntos de referencia y objetivos de la industria utilizando datos cualitativos y cuantitativos para medir su progreso en las iniciativas ESG. Los informes ESG también proporcionan a las stakeholders la información necesaria para tomar decisiones informadas al destacar los posibles riesgos y oportunidades ESG que podrían afectar el valor a largo plazo de la empresa.
Hay muchas formas de redactar un informe ESG. Por lo general, se crean utilizando un marco ESG establecido que puede ofrecer instrucciones sobre en qué temas ESG enfocarse. Los marcos ESG también ayudan a las organizaciones a comprender cómo estructurar y preparar mejor la información para su divulgación, de modo que puedan obtener una calificación o puntuación ESG más alta.
Una puntuación ESG se utiliza para realizar un seguimiento del desempeño ESG de una empresa, proporcionando una mayor visibilidad de sus operaciones para inversionistas, partes interesadas y organismos reguladores. Las organizaciones que presentan informes ESG más sólidos suelen tener una puntuación más alta, mientras que aquellas que no realizan un seguimiento o no muestran su desempeño en aspectos de ESG suelen tener una calificación ESG más baja.
El Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera Relacionada con el clima (TCFD, por sus siglas en inglés) es una organización que proporciona un conjunto de divulgaciones relacionadas con el clima recomendadas que las empresas y las instituciones financieras pueden utilizar para informar a los accionistas. De manera similar, la Junta de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad (SASB, por sus siglas en inglés) ha ayudado a establecer y mantener estándares específicos de la industria para guiar la divulgación de información de sustentabilidad de las organizaciones.
Los inversores institucionales también pueden recurrir a organizaciones como Morningstar, Morgan Stanley Capital International (MSCI, por sus siglas en inglés) y otras para obtener datos ESG sobre determinadas empresas. Todos estos proveedores desempeñan un papel crucial en la entrega de métricas ESG clave que pueden ayudar a determinar qué tan investible es una organización.
Se han presentado varias regulaciones para ayudar a las empresas a tener en cuenta los factores ESG. Por ejemplo, la Corporate sobre Informes de Sustentabilidad Corporativa (CSRD, por sus siglas en inglés) es una legislación aprobada por la Unión Europea que exige a las empresas informar sobre el impacto ambiental y sostenible de sus actividades comerciales, así como sus iniciativas ESG. La norma Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR, por sus siglas en inglés)[Reglamento sobre divulgación de información financiera sostenible] tiene el mismo objetivo al normalizar la elaboración de informes de parámetros ESG.
También se han creado varios marcos para ayudar a las empresas en su divulgación de ESG. En Europa, el Carbon Disclosure Project (CDP, por sus siglas en inglés) permite a las empresas proporcionar información ambiental a sus partes interesadas y consiste en gestión de riesgos y oportunidades, objetivos ambientales, así como análisis de estrategias y escenarios. En ese mismo sentido, la Global Reporting Initiative (GRI, por sus siglas en inglés) proporciona un marco global que estandariza los enfoques de materialidad, informes de gestión y divulgación para una amplia gama de cuestiones ESG.
Si bien estas regulaciones y marcos están diseñados para orientar a las organizaciones e inversores hacia prácticas comerciales más sostenibles, no son un elemento disuasorio infalible contra el greenwashing o el fraude ecológico. Tampoco son un amortiguador para una disrupción global.
La pandemia de COVID-19 expuso rápidamente la fragilidad de las cadenas de suministro de las empresas, los servicios de salud y financieros, así como el clima en sí. Ante la incertidumbre, a los académicos les preocupaba que las empresas quitaran prioridad a sus iniciativas ESG para mantenerse a flote. Y aunque este fue el caso en algunos casos, se hizo un descubrimiento interesante: las empresas que tenían un sólido rendimiento ESG estaban mejor preparadas para resistir la pandemia, ya que ya habían tenido en cuenta la posibilidad de disrupción.1
Es un poderoso recordatorio de que ESG es más que solo métricas, regulaciones y marcos. En esencia, los aspectos ESG son una forma práctica de medir el progreso y tomar medidas hacia un futuro más sostenible.
IBM Environmental Intelligence es una plataforma SaaS utilizada para monitorear y predecir el impacto meteorológico y climático, así como para responder al mismo. Incluye API de datos geoespaciales y meteorológicos y complementos opcionales con modelos ambientales específicos de la industria, para que su negocio pueda anticipar condiciones ambientales disruptivas, gestionar proactivamente el riesgo y crear operaciones más sostenibles.
