Por qué la calidad de los datos de IA es clave para el éxito de la IA

Las organizaciones de todo el mundo siguen invirtiendo mucho en IA. Se prevé que el gasto global en IA supere los 2 billones de dólares en 2026, lo que representa un crecimiento interanual del 37%, según Gartner.1 Sin embargo, esta rápida expansión enmascara el hecho de que muchas iniciativas de IA tienen dificultades para ofrecer un valor duradero.

El estudio del CEO de 2025 del IBM Institute for Business Value encontró que solo el 16% de las iniciativas de IA se han escalado con éxito a nivel de empresa,2 mientras que el estudio NANDA del MIT 3informa que hasta el 95% de los pilotos de IA generativa no logran progresar más allá de la experimentación.

La investigación sugiere que la calidad de los datos de la IA y la gobernanza de datos son factores diferenciadores clave dentro del ecosistema de la IA. Un estudio separado del IBV encontró que el 68% de las organizaciones que dan primer lugar a la IA reportan marcos de gobierno y datos maduros y bien establecidos, en comparación con solo el 32% de otras organizaciones.4



Como señalan los autores del estudio: “Si bien es menos llamativo que los algoritmos de vanguardia o los casos de uso ambiciosos, esta base de datos estructurados, accesibles y de alta calidad representa la condición previa esencial para el éxito sostenido de la IA”.

Esa base es importante porque los modelos de machine learning—una parte fundamental de muchos sistemas de IA—"aprenden" directamente de los conjuntos de datosque se les proporcionan. Cuando esos datos no reflejan fielmente la realidad debido a errores, lagunas, información desactualizada, silos o sesgos sistemáticos, los modelos no solo heredan esas deficiencias, sino que también pueden amplificar los problemas de los datos a gran escala.



Por ejemplo, en los sistemas de IA generativa, como los grandes modelos de lenguaje (LLM) utilizados para el procesamiento del lenguaje natural, los problemas de calidad de los datos pueden manifestarse en forma de textos con inexactitudes fácticas o resultados de imágenes sesgados. La mala calidad de los datos también puede llevar a un rendimiento desigual, especialmente en casos extremos como entradas poco comunes y escenarios subrepresentados.

Incluso pequeños porcentajes de datos de baja calidad pueden tener efectos descomunales. Unos pocos resultados deficientes podrían socavar la toma de decisiones y la confianza en la tecnología en general, lo que lleva a los ejecutivos a concluir que una herramienta de IA es defectuosa cuando la causa principal radica en la calidad de los datos que la informan.



Más allá de los resultados técnicos, la baja calidad de los datos de IA conlleva implicaciones legales y éticas, incluidos riesgos relacionados con la privacidad de los datos y el uso responsable de los mismos. Los modelos entrenados con datos mal gobernados pueden perpetuar la discriminación en áreas como la contratación, los préstamos, la atención médica y los servicios públicos. Al mismo tiempo, las regulaciones, incluida la Ley de Inteligencia Artificial de la UE y un creciente cuerpo de leyes de IA a nivel estatal de EE. UU., responsabilizan cada vez más a las organizaciones por la privacidad de datos, así como por la calidad, representatividad y procedencia de los datos de entrenamiento.