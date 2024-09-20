¿Qué es la automatización de datos?

Muchas organizaciones confían en la automatización de datos como un componente clave de sus estrategias de gestión de datos.

IBM Data Differentiator informa que hasta el 68 % de los datos organizacionales nunca se analizan, lo que significa que la empresa nunca se da cuenta del beneficio completo de esos datos.

La automatización ayuda a las empresas a mejorar la eficiencia operativa y procesar volúmenes crecientes de datos para que puedan extraer información valiosa y tomar decisiones comerciales más rápidas y mejor informadas.

Específicamente, la automatización de datos puede ayudar a optimizar el proceso ETL por el que a menudo deben pasar los datos antes de que una empresa pueda usarlos. ETL incluye extraer datos de su fuente, transformarlos en un formato utilizable y cargarlos en la aplicación o base de datos de destino.

Al eliminar las tareas repetitivas y que consumen mucho tiempo y solían requerir intervención manual, las tecnologías de automatización de datos liberan a los ingenieros de datos y científicos de datos para que se centren en prioridades más altas, como el análisis de datos y los proyectos de inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML).

La automatización de datos también mejora la calidad de los datos al minimizar la posibilidad de error humano durante el procesamiento de datos.