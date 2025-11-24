¿Qué son las dimensiones de la calidad de los datos?

Las seis dimensiones principales (precisión, integridad, congruencia, puntualidad, validez y singularidad) ayudan a las organizaciones a mantener la integridad de los datos, evaluar la exactitud de los elementos de datos y prevenir problemas de calidad de los datos.

El concepto de dimensiones de calidad de datos fue formalizado en 1996 por los profesores Richard Y. Wang y Diane M. Strong en su artículo “Beyond Accuracy: What Data Quality Means to Data Consumers”, 1 que originalmente identificó 15 dimensiones. Desde entonces, el concepto ha evolucionado significativamente sin un estándar universal. Sin embargo, de seis a 12 dimensiones centrales siguen siendo las más adoptadas en la práctica.



Como parte fundamental de las estrategias de gestión de datos, las dimensiones de la calidad de los datos ofrecen a las empresas un marco claro para lograr datos de alta calidad. Al garantizar que los datos cumplan con los estándares de precisión, integridad, coherencia y otras dimensiones, las organizaciones pueden reducir las ineficiencias operativas, mejorar la satisfacción del cliente y mantener el cumplimiento normativo.

Los datos de alta calidad también respaldan iniciativas avanzadas como la modelización predictiva, la innovación en inteligencia artificial (IA) y los servicios personalizados, lo que, en última instancia, impulsa un mejor rendimiento y una ventaja competitiva.