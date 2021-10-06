¿Qué son las Business Rules?

Algunas personas pueden confundir los términos 'business rules' y 'requisitos comerciales', pero en realidad son muy diferentes. Como resultado, vale la pena señalar cómo se emplean dentro de los entornos empresariales.

Las business rules proporcionan la base para los sistemas de automatización al tomar información documentada o no documentada y traducirla en varias declaraciones condicionales. Por ejemplo, al realizar una orden de compra, puede haber un proceso de aprobación diferente dependiendo del costo. Es posible que las herramientas y los servicios que tengan menos de cinco mil dólares solo necesiten la aprobación del gerente, pero a medida que los costos aumenten, es posible que requieran la aprobación de los altos ejecutivos. Las business rules formalizan este proceso estableciendo umbrales por debajo de los cuales las facturas se envían a la alta dirección frente a los gerentes de primera línea. Las declaraciones condicionales, como éstas, se aplican en una serie de procesos del negocio.

Los requisitos comerciales establecen los criterios de éxito para un proyecto determinado. Al especificar las tareas y los recursos necesarios para completar el proyecto, los equipos pueden ver más claramente las brechas y las barreras para lograr su objetivo. Este ejercicio generalmente se completa al comienzo de un proyecto empresarial para establecer expectativas entre los stakeholders y abordar cualquier necesidad adicional para la finalización del proyecto.