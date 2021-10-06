¿Qué son las Business Rules?

Las business rules guían la toma de decisiones cotidiana dentro de las compañías al describir las relaciones entre objetos, como los nombres de los clientes y sus pedidos correspondientes.

La traducción de las actividades comerciales de una organización en una lógica comercial concreta permite a los ingenieros de software y analistas de negocios aplicar estas reglas dentro de las herramientas de flujo de trabajo u otras aplicaciones para permitir la automatización de procesos. Sin ellos, los procesos de actualización pueden volverse más arduos y lentos, y los documentos pueden estar sujetos a más errores humanos e inconsistencias. Al implementar business rules en toda una organización, una compañía puede ahorrar tiempo y dinero al agilizar el trabajo para los stakeholders adecuados y reducir la rotación.

 Business Rules versus requisitos de negocio

Algunas personas pueden confundir los términos 'business rules' y 'requisitos comerciales', pero en realidad son muy diferentes. Como resultado, vale la pena señalar cómo se emplean dentro de los entornos empresariales.

Las business rules proporcionan la base para los sistemas de automatización al tomar información documentada o no documentada y traducirla en varias declaraciones condicionales. Por ejemplo, al realizar una orden de compra, puede haber un proceso de aprobación diferente dependiendo del costo. Es posible que las herramientas y los servicios que tengan menos de cinco mil dólares solo necesiten la aprobación del gerente, pero a medida que los costos aumenten, es posible que requieran la aprobación de los altos ejecutivos. Las business rules formalizan este proceso estableciendo umbrales por debajo de los cuales las facturas se envían a la alta dirección frente a los gerentes de primera línea. Las declaraciones condicionales, como éstas, se aplican en una serie de procesos del negocio.

Los requisitos comerciales establecen los criterios de éxito para un proyecto determinado. Al especificar las tareas y los recursos necesarios para completar el proyecto, los equipos pueden ver más claramente las brechas y las barreras para lograr su objetivo. Este ejercicio generalmente se completa al comienzo de un proyecto empresarial para establecer expectativas entre los stakeholders y abordar cualquier necesidad adicional para la finalización del proyecto.
Tipos de business rules

Las business rules se pueden clasificar de varias maneras y pueden variar en su clasificación según la fuente de información. No obstante, independientemente de su categorización, las business rules se expresan típicamente por medio de calificadores lógicos formales, tales como: "IF-THEN", "IF-ELSE", "SOLO SI", "CUANDO", etcétera. Esta sintaxis se emplea en los siguientes tipos diferentes de business rules:

  • Las reglas de restricción establecen condiciones que imponen restricciones a las estructuras de los objetos. Esto se puede dividir en tres subconjuntos diferentes de reglas, que incluyen estímulo y respuesta, restricciones de operación y restricciones de estructura. Las reglas de estímulo y respuesta requieren que las condiciones sean verdaderas antes de que se realice una acción, mientras que las reglas de restricción de operación imponen restricciones antes y luego de una operación determinada. Finalmente, las reglas de restricción de estructura establecen políticas en torno a las clases, los objetos y las relaciones entre ellos que no deben ignorar.

  • Las reglas de derivación definen las condiciones bajo las cuales los hechos pueden inferirse de otra información. Estas reglas se dividen en dos subconjuntos, que incluyen reglas de inferencia y reglas de cálculo. Las reglas de inferencia especifican que si ciertos hechos son verdaderos, se puede determinar una conclusión particular, mientras que las reglas de cálculo utilizan algoritmos para hacer estas inferencias. 

Este tipo de reglas son la base de los motores de reglas, lo que permite a las organizaciones automatizar las decisiones de negocios para acelerar una variedad de procesos, como pedidos de clientes y envíos. Mejoran los procesos del negocio al brindar orientación sobre cuándo deben iniciarse, detenerse o modificarse estos procesos para hacer cumplir las políticas de manera consistente en todo el negocio.
Ejemplos de business rules

Las business rules se utilizan para una variedad de casos de uso, que pueden basarse en restricciones internas o externas. Por ejemplo:

  • Cumplimiento: las agencias reguladoras pueden aplicar reglas estrictas en torno a una variedad de verticales, como finanzas, seguros, atención médica y marketing. Las business rules pueden ayudar a garantizar que cualquier documento revisado por cualquier organismo regulador cumpla con sus respectivos requisitos. 

  • Aprobación de la aplicación: Los mercados bancarios e inmobiliarios aprovechan las business rules para los procesos de solicitud de préstamos para vivienda o propiedades de alquiler. Por ejemplo, una organización puede rechazar a un solicitante si su puntaje de crédito está por debajo de un umbral específico. 

  • Servicios de suscripción: Las compañías pueden aprovechar las business rules para poner fin a los servicios para un cliente específico si no se recibe el pago en un número determinado de días. Esto garantiza que la compañía no malgaste recursos en un cliente que no genera ingresos. 

  • Órdenes de compra y devoluciones: las business rules también se pueden aplicar dentro de la venta minorista. Por ejemplo, una compañía puede rechazar el reclamo de devolución de un cliente para un producto determinado si cae fuera de un plazo de 30 días.

  • Personalización: Las herramientas de automatización de marketing permiten a las compañías personalizar su sitio web en función de los atributos del visitante, lo que permite a los especialistas en marketing aprovechar un conjunto de business rules para enviar mensajes a diferentes audiencias. Por ejemplo, si usted es un visitante que regresa a un sitio web, la compañía puede mostrarle fotos de la categoría de productos que vio por última vez en su página de inicio, mientras que un nuevo visitante puede ver imágenes del producto más popular de la compañía.
Beneficios de las business rules

Las business rules pueden generar una serie de beneficios para las organizaciones, lo que optimiza las operaciones del negocio y, posteriormente, reduce los gastos generales. 

  • Mayor eficiencia: programar business rules en aplicaciones y flujos de trabajo puede ahorrar tiempo a largo plazo. Cuando es necesario actualizar las business rules debido a cambios en las regulaciones o estándares de la compañía, solo se debe actualizar este aspecto del programa en lugar de actualizaciones manuales en toda la aplicación de software. Estas actualizaciones generalmente pueden ser manejadas por recursos menos técnicos, como analistas de negocios, ahorrando recursos técnicos para problemas comerciales más complejos. 

  • Mayor coherencia: Las business rules garantizan que las tareas se ejecuten de forma coherente, ya que es necesario cumplir unos criterios específicos para que se ejecute una tarea determinada. Por ejemplo, los organismos reguladores pueden exigir la integración de determinados documentos. Las compañías pueden crear plantillas personalizadas que no se marcarán como completas hasta que se llenen todos los campos obligatorios. Como resultado, se producen menos errores humanos y, si todas las business rules se aplicaron con precisión, los responsables pueden estar seguros de que están cumpliendo los requisitos de conformidad, evitando tasas y sanciones innecesarias. 

  • Menos complejidad: la documentación de las business rules puede traducirse potencialmente en otras líneas de negocio, y los equipos pueden reutilizar documentos para otros flujos de trabajo, reduciendo la complejidad en toda la organización en su conjunto.  

La minería de procesos y otros análisis de negocio pueden ayudar a identificar áreas donde se pueden aplicar business rules dentro de su compañía para capitalizar estos beneficios. 
Motores y sistemas de gestión de business rules (BRMS)

Para ayudar a las organizaciones a seguir siendo receptivas y ágiles, el software de automatización de procesos de decisión permite gestionar las business rules independientemente de otros procesos informáticos empresariales. En particular, los sistemas de gestión de business rules (BRMS) son capaces de automatizar la creación e implementación de la lógica de negocio en tiempo real sin dependencias de otras aplicaciones y procesos, de modo que un único repositorio de lógica de decisiones pueda compartirse fácilmente en toda la compañía.

Las herramientas comunes para definir y gestionar la lógica de decisión y un entorno de tiempo de ejecución común permiten que tanto los desarrolladores como los stakeholders con menos antecedentes técnicos implementen y cambien de manera eficiente los procesos automatizados de toma de decisiones. También permiten aplicar de forma consecuente conjuntos de normas complejos en entornos de gran tamaño.

Un motor de business rules transforma una o varias business rules en lógica empresarial que funciona en un entorno de producción en tiempo de ejecución. Hoy en día, la mayoría de los motores de business rules están integrados en soluciones BRMS a escala completa que se pueden integrar en arquitecturas basadas en microserviciosu orientadas a los servicios. Los BRP modernos a menudo emplean machine learning o sistemas especializados basados en reglas para optimizar la toma de decisiones, mejorar la experiencia del cliente y facilitar operaciones más fluidas.
