¿Qué es la optimización de datos?

Si bien el acceso a datos relevantes y de alta calidad siempre ha sido importante para obtener analytics confiables y una mejor toma de decisiones, adquiere una urgencia adicional en el panorama de datos moderno. Las razones son tres: volumen de datos, complejidad y presión competitiva relacionada con la IA.

Hoy en día, las organizaciones se enfrentan a volúmenes de datos con órdenes de magnitud mayores de lo que estuvo disponible durante la mayor parte de la historia humana: un estudio global de 2024 de organizaciones de diferentes tamaños encontró que casi dos tercios gestionaban al menos un petabyte de datos.1

Gran parte de esos datos son big data: conjuntos de datos masivos en diversos formatos, entre los que se incluyen datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. En particular, los datos no estructurados no se ajustan fácilmente a los esquemas fijos de las bases de datos relacionales, lo que significa que, por lo general, las herramientas y los métodos convencionales no pueden utilizarse para el procesamiento de datos y análisis de datos no estructurados.

Al mismo tiempo, las compañías están bajo presión para aprovechar datos preparados para IA: información de alta calidad, accesible y fiable que las organizaciones pueden emplear con confianza para la formación e iniciativas en inteligencia artificial.

Pero la mayoría de las empresas aún no tienen datos listos preparados para IA: según una encuesta de 2024 del IBM Institute for Business Value, solo el 29% de los líderes tecnológicos están totalmente de acuerdo en que sus datos empresariales cumplen con los estándares clave para escalar de manera eficiente la IA generativa.2

La obtención de valor de conjuntos de datos masivos y complejos y, al mismo tiempo, garantizar la preparación para la IA requiere las herramientas, la infraestructura y las estrategias de administración de datos adecuadas. Sin embargo, las empresas generalmente no pueden permitirse recursos informáticos y de almacenamiento infinitos. Deben equilibrar los esfuerzos para desbloquear valor con medidas diseñadas para maximizar la eficiencia y el retorno de la inversión.

La optimización de datos les ayuda a hacerlo.

A través de la optimización de datos, las organizaciones pueden mejorar tanto el rendimiento como la eficiencia de los flujos de trabajo de datos. Existen diversas técnicas de optimización de datos que ayudan a las empresas a mejorar la calidad y la accesibilidad de sus datos, al tiempo que reducen la carga que el almacenamiento y el procesamiento suponen para sus recursos y presupuestos.