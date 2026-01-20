¿Qué es la optimización de datos?

La optimización de datos abarca una amplia gama de técnicas de gestión de datos. Incluye estrategias para agilizar la limpieza, el almacenamiento, la transformación y el procesamiento de datos, además de estrategias para optimizar las consultas. Al optimizar con éxito los datos, las organizaciones pueden experimentar una toma de decisiones más informada, establecer operaciones comerciales más rentables y respaldar iniciativas escalables de inteligencia artificial (IA).
A medida que las compañías se centran cada vez más en optimizar sus patrimonios de datos, muchas están desplegando soluciones impulsadas por IA para mejorar los procesos de optimización de datos. Estas soluciones incluyen herramientas de limpieza de datos impulsadas por IA, software de gobernanza de datos y observabilidad, soluciones de almacenamiento de nube híbrida y plataformas de lakehouse de datos.
Si bien el acceso a datos relevantes y de alta calidad siempre ha sido importante para obtener analytics confiables y una mejor toma de decisiones, adquiere una urgencia adicional en el panorama de datos moderno. Las razones son tres: volumen de datos, complejidad y presión competitiva relacionada con la IA.
Hoy en día, las organizaciones se enfrentan a volúmenes de datos con órdenes de magnitud mayores de lo que estuvo disponible durante la mayor parte de la historia humana: un estudio global de 2024 de organizaciones de diferentes tamaños encontró que casi dos tercios gestionaban al menos un petabyte de datos.1
Gran parte de esos datos son big data: conjuntos de datos masivos en diversos formatos, entre los que se incluyen datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. En particular, los datos no estructurados no se ajustan fácilmente a los esquemas fijos de las bases de datos relacionales, lo que significa que, por lo general, las herramientas y los métodos convencionales no pueden utilizarse para el procesamiento de datos y análisis de datos no estructurados.
Al mismo tiempo, las compañías están bajo presión para aprovechar datos preparados para IA: información de alta calidad, accesible y fiable que las organizaciones pueden emplear con confianza para la formación e iniciativas en inteligencia artificial.
Pero la mayoría de las empresas aún no tienen datos listos preparados para IA: según una encuesta de 2024 del IBM Institute for Business Value, solo el 29% de los líderes tecnológicos están totalmente de acuerdo en que sus datos empresariales cumplen con los estándares clave para escalar de manera eficiente la IA generativa.2
La obtención de valor de conjuntos de datos masivos y complejos y, al mismo tiempo, garantizar la preparación para la IA requiere las herramientas, la infraestructura y las estrategias de administración de datos adecuadas. Sin embargo, las empresas generalmente no pueden permitirse recursos informáticos y de almacenamiento infinitos. Deben equilibrar los esfuerzos para desbloquear valor con medidas diseñadas para maximizar la eficiencia y el retorno de la inversión.
La optimización de datos les ayuda a hacerlo.
A través de la optimización de datos, las organizaciones pueden mejorar tanto el rendimiento como la eficiencia de los flujos de trabajo de datos. Existen diversas técnicas de optimización de datos que ayudan a las empresas a mejorar la calidad y la accesibilidad de sus datos, al tiempo que reducen la carga que el almacenamiento y el procesamiento suponen para sus recursos y presupuestos.
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La optimización de datos puede ayudar a las organizaciones a abordar los desafíos en sus pipelines de datos y presupuestos. Los beneficios de la optimización de datos incluyen:
La optimización de datos mejora la calidad de los datos, lo que ayuda a las empresas a tomar mejores decisiones basadas en datos y a facilitar el entrenamiento de modelos de IA y machine learning de alto rendimiento. "La IA empresarial a escala finalmente está a nuestro alcance", dijo el vicepresidente y director de Datos de IBM, Ed Lovely, en un informe reciente del IBV. “La tecnología está lista, siempre y cuando las organizaciones puedan alimentarla con los datos correctos”.
Se estima que el 68% de los datos empresariales no se utilizan, en gran parte porque están atrapados en silos de datos o simplemente son demasiado difíciles de interpretar. Los datos organizados mediante técnicas de optimización de datos son más fácilmente accesibles para los stakeholders, desde equipos de datos hasta usuarios empresariales. Esto ayuda a que más empleados generen insights y respalden las decisiones estratégicas en toda la empresa.
Acceder y procesar los datos correctos rápidamente es crítico para el análisis de datos en tiempo real y la toma de decisiones. Pero los volúmenes de datos pueden ralentizar el rendimiento del sistema y las velocidades de consulta. Las técnicas de optimización de datos permiten una recuperación más rápida y un procesamiento más ágil. Además, un rendimiento más rápido puede acelerar la atención al cliente, mejorando la experiencia del cliente.
El procesamiento y el almacenamiento de datos pueden ser costosos y difíciles de planificar. Según una encuesta de 2025, el 62% de los líderes empresariales dijeron que sus organizaciones superaron sus presupuestos de almacenamiento en la nube el año anterior.3 La optimización de datos incluye estrategias para gestionar conjuntos de datos así como recursos informáticos y de almacenamiento para reducir costos.
Una mejor administración del procesamiento y el almacenamiento de información no solo minimiza los costos; los recursos ahorrados a través de la optimización de datos se pueden asignar para soportar escalabilidad para iniciativas e innovación basadas en datos. Estos ahorros podrían eliminar un obstáculo importante para los líderes empresariales que tienen la intención de implementar estrategias de datos más sofisticadas: Según una encuesta de 2025, las “limitaciones de recursos” fueron uno de los principales desafíos que enfrentan los CDO. 4
La mejora de la calidad de los datos mediante su optimización se traduce en una mayor precisión y puntualidad, aspectos que suelen formar parte de los requisitos normativos, como los del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea. También ayuda a evitar el almacenamiento innecesario de registros redundantes, lo que mitiga los riesgos de seguridad.
Las técnicas de optimización de datos ayudan a mejorar la usabilidad y la eficiencia de las cargas de trabajo de datos en puntos clave del ciclo de vida de los datos, como el almacenamiento de datos, la transformación de datos y el uso de datos.
La optimización del almacenamiento de datos incluye la reducción del espacio de almacenamiento necesario para las tablas y los índices de datos. También abarca estrategias para utilizar diferentes opciones de almacenamiento para distribuir los datos de manera más eficiente y rentable.
La calidad de los datos mejora notablemente cuando los procesos de transformación de datos y limpieza de datos se llevan a cabo con éxito.
La transformación de datos es la conversión de datos sin procesar en un formato y estructura unificados. El primer paso de la transformación de datos es la limpieza de datos. También llamada limpieza de datos o depuración de datos, es la identificación y corrección de errores e inconsistencias en los conjuntos de datos.
Las técnicas clave de limpieza de datos incluyen:
Para hacer frente a la baja calidad de los datos en el entrenamiento de modelos de IA, los investigadores suelen recurrir a medidas adicionales destinadas a mejorar la calidad de los conjuntos de datos de entrenamiento, entre las que se incluyen el aumento de datos y la generación de datos sintéticos.
La gestión de metadatos consiste en la organización y el uso de metadatos para mejorar la accesibilidad y la calidad de los datos.
Algunos ejemplos de metadatos son:
La optimización de consultas acelera la ejecución de consultas (la recuperación y manipulación de datos) en bases de datos SQL y NoSQL a la vez que minimiza el uso de recursos como memoria y CPU. Aunque las técnicas de optimización de consultas varían según el tipo de base de datos, entre las más comunes se incluyen:
Elegir el motor de consultas adecuado para el propósito también puede ser un componente clave de la optimización de consultas, ya que los diferentes motores pueden ser más adecuados para diferentes cargas de trabajo de datos. Por ejemplo, Presto C++ se puede utilizar para consultas de alto rendimiento y baja latencia en grandes conjuntos de datos, mientras que Spark funciona bien para tareas complejas y distribuidas.
Otras técnicas desplegadas para la optimización de datos incluyen el procesamiento paralelo (desglosar las tareas de procesamiento de datos en partes más pequeñas para que se realicen simultáneamente en múltiples procesadores); control de acceso basado en reglas o RBAC (que limita el acceso a datos confidenciales, lo que ayuda a prevenir la pérdida accidental de datos y las filtraciones intencionales de datos); y visualización de datos (la representación gráfica de datos para ayudar en el análisis de datos).
La optimización de datos puede considerarse un componente de la gestión de datos o puede verse como una práctica complementaria. En última instancia, lo que importa es que la optimización de datos permita una gestión de datos más eficaz al mejorar la calidad y accesibilidad de los datos que se gestionan.
La gobernanza de datos es una disciplina de gestión de datos que ayuda a garantizar la integridad y la seguridad de los datos mediante la definición y la implementación de políticas, estándares de calidad y procedimientos para la recopilación, propiedad, almacenamiento, procesamiento y uso de datos. Como tal, puede admitir diversas técnicas de optimización de datos.
Por ejemplo, el programa de gobernanza de datos de una organización puede establecer métricas de calidad de datos para medir el progreso hacia la mejora de la calidad de los datos y establecer políticas de retención de datos que ayuden a optimizar el almacenamiento de datos.
Las herramientas para la optimización de datos van desde soluciones específicas hasta plataformas integrales, por lo general con componentes impulsados por IA que reducen los procesos manuales y soportan la eficiencia operativa.
Las herramientas impulsadas por IA de limpieza de datos pueden identificar automáticamente patrones, anomalías e inconsistencias en los datos de origen. Los modelos de IA basados en reglas o aprendidos también pueden consolidar o eliminar duplicados al decidir qué registro debe "sobrevivir" en función de la precisión, la actualidad o la confiabilidad. Los modelos de IA pueden automatizar la creación y la aplicación de reglas de limpieza de datos al aprender de las correcciones históricas y el feedback de los usuarios.
Las herramientas de observabilidad de los datos permiten monitoreo automatizado, alertas de triaje, análisis de causa principal, linaje de datos y seguimiento de acuerdo de nivel de servicio (SLA), lo que ayuda a los profesionales a comprender la calidad de los datos de extremo a extremo. Estas herramientas permiten a los equipos detectar problemas como valores faltantes, registros duplicados o formatos inconsistentes en una etapa temprana, antes de que afecten a las dependencias posteriores, lo que agiliza la identificación y la resolución de problemas.
Las herramientas de gobernanza de datos ayudan a las empresas a aplicar las políticas establecidas a través de programas de gobernanza de datos, incluidas las políticas que respaldan la optimización de datos. Las capacidades comunes de las soluciones de gobernanza de datos incluyen el descubrimiento y la clasificación de datos, la aplicación de reglas de protección de datos y controles de acceso basados en roles, y características para soportar requerimientos de cumplimiento de normas y privacidad de datos.
Las soluciones de nube híbrida ofrecen un enfoque de “mezcla y coincidencia” para el almacenamiento de datos, con plataformas de nube pública, entornos de nube privada e infraestructura on premises disponible para ayudar a las organizaciones a almacenar datos de manera flexible, escalable y rentable.
Las organizaciones pueden elegir la mejor y más rentable opción de almacenamiento para satisfacer sus necesidades comerciales y transferir cargas de trabajo de datos según sea necesario. Los enfoques de multinube híbrida ofrecen flexibilidad adicional, ya que las empresas pueden utilizar servicios de más de un proveedor de la nube.
Un lakehouse de datos es una plataforma de datos que combina el almacenamiento flexible de datos de los lagos de datos con las capacidades de analytics de alto rendimiento de los almacenes de datos. Los lagos de datos utilizan el almacenamiento de objetos en la nube para un almacenamiento rápido y de bajo costo en una amplia gama de tipos de datos.
Además, su arquitectura híbrida elimina la necesidad de mantener múltiples sistemas de almacenamiento de datos, lo que los hace menos costosos de operar. Las características de las soluciones líderes incluyen múltiples motores de consulta para una ejecución eficiente de consultas y capacidades integradas para gobernanza de datos, limpieza de datos y observabilidad.
Las estrategias y herramientas de optimización de datos pueden mejorar la eficiencia y el rendimiento en una variedad de campos e industrias.
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