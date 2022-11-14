Ser una organización basada en datos va mucho más allá de construir una arquitectura de datos moderna. Con grandes cantidades de datos que fluyen a través de la empresa, el desafío radica en dar sentido a toda esa información compleja para que todos, no solo los científicos de datos o los ingenieros de machine learning, puedan interpretarla para una mejor toma de decisiones.

Para los CDO y otros líderes dentro de diferentes líneas de negocio, esto significa fomentar una cultura que priorice la alfabetización en datos: la capacidad de leer, comprender, crear y comunicar datos. Con demasiada frecuencia, los datos se presentan en cifras misteriosas que son difíciles de entender para los stakeholders clave. De hecho, la deficiente alfabetización en datos es el segundo mayor obstáculo interno para el éxito de la oficina del CDO, según la encuesta anual Gartner Chief Data Officer de 2021 (enlace externo a ibm.com).

Para lograr una alfabetización en datos adecuada, las organizaciones deben hacer que los datos sean más accesibles para los expertos no técnicos. Esto implica alejarse de gráficos confusos, paneles, diagramas y elementos visuales complicados. En cambio, las organizaciones necesitan humanizar los datos y la IA creando historias visualmente atractivas que resuenen con las personas y transformen los datos en conocimiento aplicable en la práctica que impulse los resultados del negocio.