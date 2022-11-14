Ser una organización basada en datos va mucho más allá de construir una arquitectura de datos moderna. Con grandes cantidades de datos que fluyen a través de la empresa, el desafío radica en dar sentido a toda esa información compleja para que todos, no solo los científicos de datos o los ingenieros de machine learning, puedan interpretarla para una mejor toma de decisiones.
Para los CDO y otros líderes dentro de diferentes líneas de negocio, esto significa fomentar una cultura que priorice la alfabetización en datos: la capacidad de leer, comprender, crear y comunicar datos. Con demasiada frecuencia, los datos se presentan en cifras misteriosas que son difíciles de entender para los stakeholders clave. De hecho, la deficiente alfabetización en datos es el segundo mayor obstáculo interno para el éxito de la oficina del CDO, según la encuesta anual Gartner Chief Data Officer de 2021 (enlace externo a ibm.com).
Para lograr una alfabetización en datos adecuada, las organizaciones deben hacer que los datos sean más accesibles para los expertos no técnicos. Esto implica alejarse de gráficos confusos, paneles, diagramas y elementos visuales complicados. En cambio, las organizaciones necesitan humanizar los datos y la IA creando historias visualmente atractivas que resuenen con las personas y transformen los datos en conocimiento aplicable en la práctica que impulse los resultados del negocio.
Aquí entra la narración de datos, la capacidad de transmitir datos no solo con números, sino también con narrativas y elementos visuales atractivos. Crear un contexto narrativo es importante, porque da vida a los datos y garantiza que el mensaje que transmite sea significativo y relevante. Agregar elementos de visualización de datos mejora la historia y hace que grandes cantidades de datos sean más digeribles. Cuando se hace correctamente, la narración de datos puede ser una herramienta poderosa para comunicar y desmitificar la ciencia de datos.
Si bien las organizaciones suelen confiar en una combinación de diseñadores de UX/interfaz de usuario (IU) y especialistas en BI, cuando los stakeholders no técnicos del negocio comienzan a desarrollar habilidades de narración de datos, puede provocar una reacción en cadena entre los equipos, las LOB y la organización en su conjunto. En ese momento, una persona con habilidades de narración de datos guiará a un grupo de personas para que tomen una mejor decisión basada en datos. Pero esas personas conocedoras de datos también pueden transmitir sus conocimientos a otros colegas e inspirar a sus compañeros de equipo a perfeccionar sus habilidades de narración de datos y dar forma a sus propios flujos de trabajo.
Esto ayuda a fomentar una cultura colaborativa basada en datos desde dentro que brinda a los equipos de negocios acceso a las fortalezas y habilidades de todos para resolver problemas de mejor manera e innovar más rápido.
Con demasiada frecuencia, los stakeholders del negocio siguen ciegamente los datos creados por algoritmos. Para asegurarse de que esto no suceda, las organizaciones necesitan expertos que puedan desafiar esos algoritmos haciendo preguntas críticas sobre los datos e interpretándolos correctamente. Comprender y contar historias con datos es una parte fundamental para garantizar que los empleados sigan pensando críticamente sobre los datos, cuestionándolos e interpretándolos correctamente, porque incluye a más personas en la conversación.
La cultura basada en datos resultante reúne a especialistas en visualización de datos, científicos de datos y desarrolladores de software, directivos ejecutivos y otros stakeholders, con el objetivo de que todos hablen un lenguaje común hecho de datos.
Para crear esta cultura de alfabetización en datos, las organizaciones pueden comenzar por desarrollar una estrategia de negocios a nivel ejecutivo de stakeholders. Una vez que la estrategia empresarial está clara, los líderes de datos como el CDO pueden diseñar una estrategia de datos que ayude a alcanzar esos objetivos empresariales, incluyendo iniciativas de alfabetización en datos para garantizar la adopción y el éxito.
Lanzar iniciativas de alfabetización en datos y programas de narración de historias de datos ayudará a que todos, desde los altos ejecutivos hasta los demás stakeholders, adquieran las habilidades necesarias para descubrir insights, tendencias y patrones de datos relevantes para resolver problemas empresariales. La capacitación también permite a los equipos utilizar los datos como un diferenciador competitivo.
Con el fin de prosperar, las empresas deben utilizar los datos para fidelizar a sus clientes, automatizar los procesos empresariales e innovar con soluciones impulsadas por IA.
