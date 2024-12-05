¿Qué es el almacenamiento en la nube híbrida?

Como la mayoría de las formas de almacenamiento de datos, el almacenamiento en la nube híbrida como concepto no es muy difícil de entender. El almacenamiento en la nube híbrida es, esencialmente, un mecanismo de almacenamiento convertible que permite gestionar y ubicar los datos donde más convenga, ya sea en un servidor on premises o en una amplia nube pública.

Dado que aquí hay dos entornos en funcionamiento, debe haber algún tipo de dispositivo que mantenga la coherencia en ambos entornos, especialmente después de realizar cualquier cambio que pueda afectar a un entorno. Se pone en funcionamiento algún tipo de mecanismo de sincronización de datos para ayudar a garantizar que los entornos gemelos se reflejen entre sí. Los métodos de sincronización de datos incluyen programas de software de sincronización de datos dedicados que permiten la sincronización de datos entre diferentes tipos de sistemas. Los servicios de almacenamiento en la nube que actualizan los datos en varios dispositivos para sus usuarios son un ejemplo típico de dispositivos dedicados a la sincronización de datos.

Del mismo modo, debe haber un tipo de portal a través del cual el almacenamiento de datos se intercambie libremente entre los tipos de sistemas gemelos. Una puerta de enlace de datos cumple este propósito, ya que permite la transferencia de datos protegida.

Se puede decir que los archivos en ese estado de transferencia están "en preparación", lo que indica que el archivo o sistema se encuentra en un estado preparatorio antes de activarse por completo. La frase a menudo se refiere a un conjunto de datos en particular que se está preparando para su posterior análisis a través de procesos de gestión de datos.

Muchas organizaciones definen un sistema de políticas y reglas sobre la gestión de datos, en el que se articulan las normas de cumplimiento, los permisos de acceso y consideraciones presupuestarias importantes.