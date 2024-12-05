¿Qué es el almacenamiento en la nube híbrida?

El almacenamiento de nube híbrida combina el almacenamiento en la nube pública con el almacenamiento on premises y facilita la transferencia de activos de datos entre los dos tipos de entornos. Esto proporciona a las organizaciones flexibilidad, lo que les permite utilizar sus servicios on premises en estrecha orquestación con la computación en la nube.
La nube híbrida y el almacenamiento son únicos, ya que permiten a los usuarios decidir dónde se deben almacenar los activos de datos para garantizar la continuidad de negocio y la protección continua de los datos. El tipo de infraestructura de almacenamiento que se elige para utilizar en una arquitectura de nube híbrida depende en gran medida de la naturaleza de los datos que se van a almacenar.
Para los datos más confidenciales de una empresa, hay almacenamiento en el sitio para activos que requieren la máxima seguridad. En el caso de los datos menos críticos, la mayoría de las cargas de trabajo se pueden gestionar adecuadamente como recursos de nube pública.
Este tipo de modelo híbrido se presta bien para mezclar y combinar elementos dispares. Las soluciones de nube híbrida no solo incluyen nubes públicas y nubes privadas, sino también centros de datos ubicados on premises o situados en ubicaciones "edge".
Como la mayoría de las formas de almacenamiento de datos, el almacenamiento en la nube híbrida como concepto no es muy difícil de entender. El almacenamiento en la nube híbrida es, esencialmente, un mecanismo de almacenamiento convertible que permite gestionar y ubicar los datos donde más convenga, ya sea en un servidor on premises o en una amplia nube pública.
Dado que aquí hay dos entornos en funcionamiento, debe haber algún tipo de dispositivo que mantenga la coherencia en ambos entornos, especialmente después de realizar cualquier cambio que pueda afectar a un entorno. Se pone en funcionamiento algún tipo de mecanismo de sincronización de datos para ayudar a garantizar que los entornos gemelos se reflejen entre sí. Los métodos de sincronización de datos incluyen programas de software de sincronización de datos dedicados que permiten la sincronización de datos entre diferentes tipos de sistemas. Los servicios de almacenamiento en la nube que actualizan los datos en varios dispositivos para sus usuarios son un ejemplo típico de dispositivos dedicados a la sincronización de datos.
Del mismo modo, debe haber un tipo de portal a través del cual el almacenamiento de datos se intercambie libremente entre los tipos de sistemas gemelos. Una puerta de enlace de datos cumple este propósito, ya que permite la transferencia de datos protegida.
Se puede decir que los archivos en ese estado de transferencia están "en preparación", lo que indica que el archivo o sistema se encuentra en un estado preparatorio antes de activarse por completo. La frase a menudo se refiere a un conjunto de datos en particular que se está preparando para su posterior análisis a través de procesos de gestión de datos.
Muchas organizaciones definen un sistema de políticas y reglas sobre la gestión de datos, en el que se articulan las normas de cumplimiento, los permisos de acceso y consideraciones presupuestarias importantes.
Cinco procesos principales de almacenamiento de datos dominan el almacenamiento en la nube híbrida y sus diversos entornos de almacenamiento.
La gestión de datos puede cubrir varias actividades relacionadas, como verificar el uso, establecer controles de acceso y ejecutar políticas de ciclo de vida de datos. A menudo utiliza una consola de gestión unificada para mantener los controles de datos, ya sea que se encuentren on premises o en el almacenamiento en la nube.
El almacenamiento en la nube híbrida ofrece la posibilidad de ubicar los datos en niveles de almacenamiento únicos, que se pueden asignar según diversos atributos. La estratificación de datos puede ser para datos a los que se accede con menos frecuencia (y que normalmente se almacenan en la nube) o para datos que se necesitan de inmediato y se mantienen en el sitio.
La replicación de datos se realiza como medida de protección para mantener una redundancia activa y continua. También ayuda a mantener una cobertura activa contra la pérdida de datos a través de la preparación para la recuperación ante desastres.
La migración de datos implica la transferencia de cargas de trabajo de datos entre el almacenamiento on premises y las nubes públicas. Las razones que impulsan tal cambio pueden incluir medidas de reducción de costos y preocupaciones de acceso o políticas relacionadas con los ciclos de vida de los datos.
Al igual que mantener afinado un grupo de instrumentos musicales, la sincronización de datos funciona para mantener la coherencia de los datos independientemente de las ubicaciones de almacenamiento que se utilicen. La sincronización de datos ayuda a garantizar que los cambios de datos se ejecuten en todo el sistema.
Las organizaciones que utilizan almacenamiento en la nube híbrida a menudo se enfrentan al dilema de cómo y dónde almacenar los diferentes tipos de datos, especialmente cuando se trata de determinar la forma más segura de proteger los datos confidenciales. Hay un par de pautas a tener en cuenta.
Esto puede incluir datos operativos en tiempo real que requieren acceso inmediato y baja latencia (como los que se pueden encontrar dentro de los sistemas de control industrial) o datos que deben mantenerse bajo estrictos controles debido a estrictas exigencias de cumplimiento normativo (como registros de salud de los empleados que requieren salvaguardas de la HIPAA).
Esto también podría incluir grandes conjuntos de datos de alto rendimiento o incluso información de misión crítica que es esencial para la continuación de la empresa durante las operaciones de emergencia.
Dónde almacenar: cualquier información de estos tipos probablemente debe mantenerse on premises, ya sea en servidores físicos o en redes privadas.
Estamos hablando de datos que están libres de información de identificación personal (PII) e información que no revela confidencialidades comerciales sensibles. Esto generalmente significa datos que se han considerado "seguros" para su distribución pública y consumo general, como materiales de marketing.
Cabe señalar que, aunque estos materiales se consideran adecuados para su almacenamiento en nubes públicas, la empresa sigue teniendo la obligación de proteger estos datos mediante medidas de cifrado y controles de acceso.
Dónde almacenar: los datos "seguros" de la empresa generalmente se pueden mantener de forma segura a través de nubes públicas, incluidos los datos de respaldo guardados para crear redundancias.
Gracias a la naturaleza mixta del almacenamiento en la nube híbrida, optar por un modelo de nube híbrida tiene muchas ventajas:
A pesar de ofrecer numerosos beneficios, el almacenamiento en la nube híbrida tiene su parte de problemas potenciales, la mayoría de los cuales son subproductos de la naturaleza complicada del almacenamiento en la nube híbrida:
Hay muchas maneras en que una organización puede obtener un beneficio sustancial mediante la implementación del almacenamiento en la nube híbrida. Estos son algunos de los casos de uso más comunes:
Muchos proveedores de la nube apoyan y atienden este mercado en expansión. Estas son algunas de las principales soluciones de almacenamiento en la nube híbrida.
AWS ofrece cuatro productos dedicados a los servicios de almacenamiento en la nube híbrida. Estos programas ofrecen copia de seguridad automatizada y aplicaciones que aceleran las transferencias de datos desde los sistemas on premises a AWS. Sus otros programas proporcionan gateways de almacenamiento y optimizan las transferencias de archivos de empresa a empresa para ofrecer acceso a datos de baja latencia.
El producto de nube híbrida de almacenamiento de IBM se especializa en administrar cargas de trabajo portátiles, lo que permite a los usuarios desplegar arquitecturas de nube on premises y extenderlas perfectamente a entornos de nube pública. El sistema de modernización de aplicaciones de IBM depende de las políticas de gestión del ciclo de vida de los datos para evitar la acumulación excesiva de datos de respaldo en la nube.
Microsoft Azure aborda el almacenamiento en la nube híbrida con servicios para sus propios centros de datos on premises. El programa de Azure fomenta un entorno estable y coherente entre la nube pública y la infraestructura local, admitiendo las mismas herramientas de gestión e interfaces de programación de aplicaciones (API). Azure también proporciona herramientas de gestión para activos on premises.
Al operar con Microsoft Azure, los usuarios de Microsoft Windows pueden usar las características de Azure dedicadas al almacenamiento en la nube híbrida. Estos programas de Windows permiten a los usuarios acceder a datos en la nube a través de unidades de red locales, gestionar transferencias de datos de computación de alto rendimiento (HPC) y ofrecer una interfaz central para gestionar el almacenamiento on premises.
Al igual que con otros proveedores de almacenamiento en la nube híbrida, las soluciones de almacenamiento de NetApp dependen de garantizar que se cree una plataforma que permita a los usuarios monitorear y mover libremente sus activos de datos. Uno de sus productos utiliza un diseño de “tejido de datos” para permitir el libre flujo de datos entre los sitios on premises y la infraestructura en la nube. Otros productos ofrecen precios de pago por uso y amplia escalabilidad.
VMware emplea una arquitectura de centro de datos definido por software (SDDC) que permite que exista un entorno de almacenamiento unificado a través de diferentes plataformas en la nube. Uno de sus productos está especializado en virtualización de red, mientras que otro permite el almacenamiento distribuido entre hosts. VMware tiene asociaciones con otros proveedores de la nube pública, por lo que los usuarios pueden dar rienda suelta a sus talentos de VMware en nubes públicas.
