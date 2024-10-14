La IA y el futuro de los datos no estructurados

Los datos son la gasolina que hace funcionar los motores de la IA. Y muchas empresas no están aprovechando al máximo el tesoro de datos no estructurados que tienen a su alcance porque no están seguros de cómo llenar el tanque.

Es por eso que las empresas que tienen las herramientas para procesar datos no estructurados están llamando la atención de los inversionistas. El mes pasado, Salesforce realizó una adquisición importante para potenciar su plataforma Agentforce, solo una de varias inversiones recientes en proveedores de gestión de datos no estructurados.

“La IA generativa elevó la importancia de los datos no estructurados, es decir, los documentos, para el ajuste fino de RAG y LLM y el análisis tradicional para el machine learning, la business intelligence y la ingeniería de datos”, afirma Edward Calvesbert, vicepresidente de gestión de productos de IBM watsonx y uno de los expertos en datos residentes de IBM. "La mayoría de los datos que se generan todos los días no están estructurados y presentan la mayor nueva oportunidad".

Queríamos Aprenda más sobre lo que los datos no estructurados tienen para almacenar en la IA. Así que nos sentamos con Calvesbert y Dave Donahue, jefe de estrategia de la empresa de ciencia de datos Unstructured, que cerró una ronda de inversión de 40 millones de dólares con IBM, Nvidia y Databricks en marzo, para conocer su opinión sobre la importancia de los datos no estructurados y hacia dónde se dirigen a continuación.