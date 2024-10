¿Qué es Cloud Management?

Las herramientas de Cloud management ayudan a gestionar los servicios de TI a través de centros de datos, virtual machines (VM) y contenedores como Kubernetes. La visibilidad de cada aspecto de la infraestructura de la nube ayuda a afrontar varios retos operativos, como la mitigación de la expansión de la nube.



La proliferación de nubes se produce cuando los administradores de TI no tienen un conocimiento completo de su ecosistema de nubes, lo que permite que las instancias y los proveedores de nubes no se controlen. Los entornos en nube no gestionados dejan a las organizaciones expuestas a pagar por servicios en nube que no se emplean activamente.

Las soluciones de Cloud management suelen incluir herramientas de supervisión que permiten a los departamentos de TI identificar las horas pico de tráfico para las aplicaciones clave. Esta información ayuda en el proceso de equilibrio de carga o distribución del tráfico de red entre servidores. El equilibrio de carga es importante para garantizar que las cargas de trabajo se distribuyan de manera eficiente entre los servidores, lo cual es crucial para la optimización de los costos de la nube, y que las aplicaciones sean confiables y estén fácilmente disponibles para los usuarios.