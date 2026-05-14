¿Qué son los datos obsoletos?

Los datos obsoletos no existen de forma aislada. Es una de las facetas de un problema más amplio relacionado con la calidad de los datos, vinculado a cuestiones de exactitud, exhaustividad y coherencia, pero distinto de ellas. Un conjunto de datos puede estar completo y ser coherente internamente, pero aun así ser obsoleto. Por el contrario, la actualidad de los datos por sí sola no es suficiente si los datos subyacentes son inexactos.

Lo que distingue la obsolescencia de los datos de otras dimensiones de calidad es su relación con el tiempo y la puntualidad. Todos los problemas de calidad de los datos degradan la confianza e introducen riesgos. Pero los datos obsoletos lo hacen de una manera particular. Crean la apariencia de confiabilidad sin su esencia: los sistemas continúan funcionando; las decisiones se siguen tomando. La falla es silenciosa y acumulativa, en lugar de inmediata y visible, lo que convierte a la observabilidad y la eficiencia operativa en objetivos inseparables para cualquier programa serio de gestión de datos.

El riesgo que suponen los datos obsoletos va más allá de los informes inexactos o los paneles estancados. Más de una cuarta parte de las empresas calculan que pierden más de 5 millones de dólares al año debido a la mala calidad de los datos. En los entornos de datos modernos, particularmente aquellos construidos en torno a la IA y la automatización, los datos obsoletos pueden propagarse a escala, influyendo en sistemas que nunca fueron diseñados para cuestionar la actualidad de los datos de sus entradas. Los riesgos potenciales incluyen: