¿Qué es un almacén de características?

Los modelos de machine learning operan con representaciones numéricas de datos. Cada punto de datos se expresa como un conjunto de valores de características, a menudo en forma de vector, en el que cada dimensión corresponde a un atributo específico. Si bien algunos tipos de datos estructurados son inherentemente numéricos, como la información contable, otros (como texto, imágenes o audio) no están estructurados y deben transformarse en una forma numérica estructurada antes de que puedan ser utilizados por un modelo.

Una forma de transformar los datos no estructurados es mediante la ingeniería de características, en la que los datos sin procesar se convierten en entradas estructuradas y legibles por máquina utilizando técnicas como la agregación, el filtrado y la codificación. La ingeniería de características también incluye la extracción de características (en la que los algoritmos obtienen representaciones significativas a partir de datos sin procesar) y la selección de características (que identifica las variables más relevantes).

Dado que los flujos de trabajo de machine learning abarcan tanto el entrenamiento de modelos como la inferencia, las características se calculan a partir tanto de datos históricos como de datos nuevos en producción. Mantener la alineación requiere coordinación entre pipelines de datos, pipelines de características y sistemas de ingeniería de datos, un desafío que los almacenes de características están diseñados para abordar.

En la práctica, los almacenes de características respaldan cada etapa del ciclo de vida del machine learning:

Ingeniería y desarrollo de características: proporcione un entorno estructurado para definir nuevas características, lo que permite a los equipos compartir características, reutilizar características y evitar implementaciones duplicadas.

Entrenamiento de modelos: suministre datos históricos de características y datos de entrenamiento, garantizando que los modelos se entrenen en conjuntos de datos confiables.

Inferencia y servicio: entregue valores de características en tiempo real a través de sistemas de almacenes de características en línea, lo que permite predicciones de baja latencia.