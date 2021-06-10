Etiquetas
Integración empresarial: qué es y por qué es importante

La integración empresarial es clave para desarrollar una estrategia de negocio exitosa.

Para ser altamente eficaz y cualitativamente ágil, su metodología de integración debe emplear la automatización al tiempo que utiliza múltiples estilos de integración, cada uno de los cuales debe ser reutilizable y práctico.

 

¿Qué es la integración empresarial?

La integración empresarial es el uso de múltiples enfoques de integración, incluyendo API management, integración de aplicación y mensajería para aprovechar los servicios y activos Enterprise con el fin de exponerlos como API o conectarlos como servicios. Esto permite a las organizaciones integrar, unificar y estandarizar perfectamente las capacidades de actividad principal en diversos entornos de TI. Específicamente, la integración empresarial le permite hacer fácilmente lo siguiente:

  • Descubra valiosos servicios, aplicaciones y datos
  • Acceda y exponga las funciones de la aplicación mediante APIs
  • Conecte múltiples servicios empresariales
  • Supervise los ciclos de vida y la gobernanza de las aplicaciones
¿Por qué es importante la integración empresarial?

En general, la integración empresarial es clave para la mejora de los procesos internos y las actividades comerciales, así como para la conceptualización, implementación y distribución de aplicaciones críticas. Al compartir información importante, simplificar procesos y maximizar oportunidades, las empresas pueden mejorar su escalabilidad operativa y aumentar su alcance e ingresos.

Compartir información crítica

La Enterprise integración facilita el flujo de datos dentro de sistemas operativos y de información complejos al proporcionar una capa de middleware que actúa como interfaz común entre cada aplicación, sistema y servicio por separado. Simplifica el intercambio de datos entre varias aplicaciones y entre múltiples usuarios que dependen de dichos datos, lo que facilita que un desarrollador de aplicaciones intercambie datos o exponga interfaces sin tener que comprender las otras aplicaciones y sistemas, saber dónde se están ejecutando o predecir qué podría pasar. mal.

Simplificación de los procesos de TI

La Enterprise integración permite una colaboración fluida, combinando funcionalidad e intercambio de información a través de múltiples aplicaciones. Su interconexión ayuda a simplificar los procesos de TI de una manera que facilita la vida de los usuarios y las organizaciones. Específicamente, permite a los usuarios acceder a los datos más rápido y ayuda a las organizaciones de TI a optimizar de manera eficiente la integración de datos y los servicios. Esta simplificación moderniza la creación y el uso de patrones de integración empresarial, como servicios de puerta de enlace, colas de mensajes, transferencia de archivos y bus de servicios empresariales (ESB), al permitir que se construyan, desplieguen, operen y mantengan a través de procesos ágiles y automatizados.

Maximizar las oportunidades

La integración de Enterprise también ayuda a los equipos a trabajar de forma proactiva para integrar las necesidades y oportunidades comerciales nuevas o cambiantes. Al obtener el control de todos los puntos de acceso a los datos, los equipos pueden identificar y adaptarse rápidamente a eventos urgentes, como cambios inesperados en las políticas o nuevos procedimientos de gestión de aplicaciones, sin necesidad de cambiar las propias aplicaciones. En última instancia, al abordar su dirección e integración de necesidades, los equipos se empoderan para diseñar, implementar y optimizar múltiples soluciones de integración aprovechando un enfoque común para la colaboración y el intercambio de información.

¿Cuáles son los elementos clave de la integración empresarial?

  • Las interfaces de programación de aplicaciones (API) procesan transferencias de datos entre diferentes sistemas. Situados entre una aplicación y un servidor web, permiten a las empresas Compartir los datos y la funcionalidad de sus aplicaciones con desarrolladores externos, asociados de negocios y departamentos internos. Dado que las API se utilizan cada vez más para acceder y exponer datos en tiempo real, esto se puede ampliar a más fuentes, como los datos publicados como eventos.
  • Laintegración de aplicaciones es la habilitación de aplicaciones individuales, cada una diseñada para un propósito específico, para trabajar en colaboración. Al facilitar el intercambio de datos y la combinación de flujos de trabajo y procesos, las organizaciones pueden beneficiarse de integraciones que modernizan las infraestructuras sin reelaboración. Además, la integración de aplicaciones ayuda a los sistemas on premises y a los sistemas empresariales basados en la nube, como CRM y ERP, a interactuar con éxito sin cambios importantes en las aplicaciones existentes.
  • Mensajería ayuda a proporcionar resiliencia y rendimiento a los entornos de TI que abarcan sistemas on premises y nube. La mensajería debe cruzar los límites de la red para proporcionar una entrega confiable y, al mismo tiempo, preservar la integridad de los mensajes en toda la red, la protección de datos y el cumplimiento normativo a través de funciones ricas en seguridad.
  • Loseventos son registros de acción o cambio. Cuando una aplicación o servicio realiza una acción o sufre un cambio relativo a la funcionalidad de otra aplicación o servicio, la primera publica un evento. Otras aplicaciones o servicios pueden detectar la publicación del evento. Luego pueden procesar el evento, realizar una o más acciones recíprocas o simplemente ignorar el evento.
  • Los datos, específicamente los datos operativos del mundo real, permiten la mejora continua (CI) de la arquitectura empresarial. Los datos también se utilizan para evaluar la criticidad y el uso de las integraciones y determinar su estado objetivo. Cuando se analizan, los datos revelan patrones de integración objetivo recomendados (por ejemplo, arquitectura orientada a servicios (SOA), basada en eventos, basada en mensajes, etc.), posibilidades de consolidación y otras entradas que ayudan a definir el estado de integración objetivo.

¿Cómo puedo usarlo en mi empresa?

Enterprise integración crea oportunidades para un crecimiento organizacional significativo. Al establecer y automatizar ecosistemas basados en API, puede mejorar significativamente la productividad del equipo y aumentar su alcance a escala para aumentar sus ingresos. Estos son dos ejemplos de proyectos de integración exitosos en los que inspirarse.

MNG Kargo

MNG Kargo, una empresa líder de transporte y entrega en Turquía, ha visto un aumento en los negocios durante el reciente auge del comercio electrónico. Para satisfacer la creciente demanda, hicieron lo siguiente:

  • Utilizó IBM API Management para automatizar las conexiones basadas en API con socios.
  • Usó IBM’s secure gateway para lanzar un portal de desarrolladores de API que puede establecer conexiones con proveedores de comercio electrónico, lo que permite un flujo de datos fluido desde la venta hasta la entrega.
  • Se agregó un poco de innovación. Organizaron un hackatón en el que desarrolladores externos propusieron soluciones (y código) para mejorar el servicio.

Su siguiente paso: los microservicios. La demanda digital sigue aumentando, pero el proceso de carga es complejo y difícil de adaptar. Los microservicios ayudarán con eso.

Helsinki Regional Transport Authority

La Autoridad Regional de Transporte de Helsinki (HSL) es responsable del transporte público para los 1.5 millones de personas en la región metropolitana de Helsinki. Cuando necesitaban actualizar su sistema de tickets, hicieron lo siguiente:

A continuación: Inteligencia artificial (IA). Recopilan grandes cantidades de datos todos los días y están ansiosos por comenzar a usarlos para personalizar aplicaciones o servicios web.

Integración Enterprise e IBM

La principal plataforma de integración empresarial de IBM es IBM Cloud Pak for Integration. Incluye herramientas para API management, la integración de aplicación, la transmisión de eventos, la transferencia de datos de alta velocidad, la seguridad de extremo a extremo y la mensajería empresarial. Con él, podrá disfrutar de los siguientes beneficios:

  • Integre de manera más eficiente mediante el uso de la automatización en sus integraciones.
  • Mejore la calidad de la integración con IA que aprende de sus datos.
  • Utilice múltiples estilos de integración, todo dentro de una única oferta.

Para Aprenda más sobre el enfoque de integración de IBM, visite nuestra página de soluciones de cloud integration.

