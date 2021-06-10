¿Qué es la integración empresarial?

Para ser altamente eficaz y cualitativamente ágil, su metodología de integración debe emplear la automatización al tiempo que utiliza múltiples estilos de integración, cada uno de los cuales debe ser reutilizable y práctico.
La integración empresarial es el uso de múltiples enfoques de integración, incluyendo API management, integración de aplicación y mensajería para aprovechar los servicios y activos Enterprise con el fin de exponerlos como API o conectarlos como servicios. Esto permite a las organizaciones integrar, unificar y estandarizar perfectamente las capacidades de actividad principal en diversos entornos de TI. Específicamente, la integración empresarial le permite hacer fácilmente lo siguiente:
En general, la integración empresarial es clave para la mejora de los procesos internos y las actividades comerciales, así como para la conceptualización, implementación y distribución de aplicaciones críticas. Al compartir información importante, simplificar procesos y maximizar oportunidades, las empresas pueden mejorar su escalabilidad operativa y aumentar su alcance e ingresos.
La Enterprise integración facilita el flujo de datos dentro de sistemas operativos y de información complejos al proporcionar una capa de middleware que actúa como interfaz común entre cada aplicación, sistema y servicio por separado. Simplifica el intercambio de datos entre varias aplicaciones y entre múltiples usuarios que dependen de dichos datos, lo que facilita que un desarrollador de aplicaciones intercambie datos o exponga interfaces sin tener que comprender las otras aplicaciones y sistemas, saber dónde se están ejecutando o predecir qué podría pasar. mal.
La Enterprise integración permite una colaboración fluida, combinando funcionalidad e intercambio de información a través de múltiples aplicaciones. Su interconexión ayuda a simplificar los procesos de TI de una manera que facilita la vida de los usuarios y las organizaciones. Específicamente, permite a los usuarios acceder a los datos más rápido y ayuda a las organizaciones de TI a optimizar de manera eficiente la integración de datos y los servicios. Esta simplificación moderniza la creación y el uso de patrones de integración empresarial, como servicios de puerta de enlace, colas de mensajes, transferencia de archivos y bus de servicios empresariales (ESB), al permitir que se construyan, desplieguen, operen y mantengan a través de procesos ágiles y automatizados.
La integración de Enterprise también ayuda a los equipos a trabajar de forma proactiva para integrar las necesidades y oportunidades comerciales nuevas o cambiantes. Al obtener el control de todos los puntos de acceso a los datos, los equipos pueden identificar y adaptarse rápidamente a eventos urgentes, como cambios inesperados en las políticas o nuevos procedimientos de gestión de aplicaciones, sin necesidad de cambiar las propias aplicaciones. En última instancia, al abordar su dirección e integración de necesidades, los equipos se empoderan para diseñar, implementar y optimizar múltiples soluciones de integración aprovechando un enfoque común para la colaboración y el intercambio de información.
Enterprise integración crea oportunidades para un crecimiento organizacional significativo. Al establecer y automatizar ecosistemas basados en API, puede mejorar significativamente la productividad del equipo y aumentar su alcance a escala para aumentar sus ingresos. Estos son dos ejemplos de proyectos de integración exitosos en los que inspirarse.
MNG Kargo, una empresa líder de transporte y entrega en Turquía, ha visto un aumento en los negocios durante el reciente auge del comercio electrónico. Para satisfacer la creciente demanda, hicieron lo siguiente:
Su siguiente paso: los microservicios. La demanda digital sigue aumentando, pero el proceso de carga es complejo y difícil de adaptar. Los microservicios ayudarán con eso.
La Autoridad Regional de Transporte de Helsinki (HSL) es responsable del transporte público para los 1.5 millones de personas en la región metropolitana de Helsinki. Cuando necesitaban actualizar su sistema de tickets, hicieron lo siguiente:
A continuación: Inteligencia artificial (IA). Recopilan grandes cantidades de datos todos los días y están ansiosos por comenzar a usarlos para personalizar aplicaciones o servicios web.
La principal plataforma de integración empresarial de IBM es IBM Cloud Pak for Integration. Incluye herramientas para API management, la integración de aplicación, la transmisión de eventos, la transferencia de datos de alta velocidad, la seguridad de extremo a extremo y la mensajería empresarial. Con él, podrá disfrutar de los siguientes beneficios:
Para Aprenda más sobre el enfoque de integración de IBM, visite nuestra página de soluciones de cloud integration.
