¿Qué es un sistema de registro?

Los SOR ayudan a garantizar que los diferentes sistemas dentro de una organización puedan hacer referencia a las versiones más actualizadas y verificadas de elementos de datos importantes. Los ejemplos de SOR incluyen bases de datos de gestión de relaciones con los clientes (CRM), software de gestión de capital humano (HCM), software de planeación de recursos empresariales (ERP), sistemas de ejecución de fabricación (MES), bases de datos de gestión de configuración (CMDB) y plataformas de gestión de proyectos.

Los SOR también pueden tener aplicaciones de ciberseguridad. Por ejemplo, las organizaciones pueden utilizar una vault como fuente de registro para credenciales importantes, o un sistema de gestión de identidad y acceso (IAM) como fuente de registro para los usuarios de la red y sus permisos.

Los sistemas de registro son piezas importantes de la gestión de datos maestros (gestión de dispositivos móviles (MDM)) de una organización. MDM se refiere al enfoque integral de una empresa para gestionar datos críticos en toda la empresa.

En el contexto de la gestión de dispositivos móviles (MDM), cada sistema de registro proporciona una fuente autorizada para un tipo específico de datos, como datos de clientes o datos de productos. Los sistemas de gestión de dispositivos móviles consolidan los datos de todos los SOR de una organización para crear un "registro dorado" o la versión más actualizada y validada de los datos de una organización. El registro de oro permite que todos trabajen desde una “única fuente de verdad” (SSOT) compartida, lo que ayuda a eliminar silos y discrepancias.

Por ejemplo, un representante de ventas podría usar un sistema CRM para buscar la última vez que un cliente participó en una transacción financiera. El CRM es el sistema de registro, y el historial de transacciones validado del cliente es un registro de oro.

Los sistemas de registro pueden ofrecer a los stakeholders de toda la organización acceso confiable y en tiempo real a un conjunto de datos coherente y validado. En ausencia de un SOR, diferentes equipos y aplicaciones pueden terminar trabajando con conjuntos de datos inconsistentes, incompletos o inexactos, lo que genera errores, ineficiencias y una toma de decisiones subóptima.

Al mismo tiempo, se requieren inversiones significativas en herramientas y procesos de gobernanza de datos para mantener la calidad e integridad de los datos dentro de un sistema de registro.