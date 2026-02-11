Soluciones de gestión de identidad y acceso

Proteja cada identidad, en todas partes

La IAM fragmentada y las crecientes amenazas dificultan la protección de su negocio y, al mismo tiempo, simplifican el acceso.

Necesita un enfoque unificado y preparado para entornos híbridos que proteja las identidades humanas y de las máquinas sin ralentizar a los usuarios.

Las soluciones integrales de gestión de identidad y acceso, ya sea desplegadas on premises o en entornos híbridos, ayudan a obtener visibilidad y control sobre cada identidad. Estas soluciones aplican políticas de acceso en tiempo real, automatizan la gobernanza y fortalecen el cumplimiento, lo que reduce el riesgo y mejora la confianza y la experiencia del usuario. 

Proteja cada identidad, genere confianza
Visibilidad unificada de la identidad

Obtenga una vista única de cada identidad para cerrar los puntos ciegos, simplificar el cumplimiento y dar a sus equipos confianza sobre quién tiene acceso a qué.
Seguridad y más para los humanos y las NHI

Amplíe el control a API, bots, cuentas de servicio y otras NHI para que pueda reducir los riesgos ocultos y proteger las identidades en entornos híbridos.
Acceso fluido con seguridad adaptativa

Equilibre una protección sólida con una experiencia sin inconvenientes al habilitar la autenticación basada en el contexto que mantiene a los usuarios seguros sin ralentizarlos.
Gestión automatizada del ciclo de vida

Elimine el aprovisionamiento manual y las cuentas obsoletas automatizando los flujos de trabajo de identidad, reduciendo los costos y el riesgo en toda su organización.
Libertad preparada para entornos híbridos e independiente del proveedor

Integre la identidad en la nube y los sistemas on-prem sin bloqueo, escalando de manera más segura mientras moderniza las aplicaciones heredadas y la infraestructura. 
Defensa proactiva contra amenazas

Detecte anomalías y ataques a credenciales en tiempo real para que sus equipos puedan responder rápidamente y proteger los activos confidenciales antes de que se produzcan violaciones.

Las soluciones de software de AM trabajan juntas para proporcionar un tejido de identidad unificado para sus necesidades de protección. Gestione y proteja las identidades humanas y las NHI más rápido, con una fácil integración en todos sus sistemas existentes.
IBM Verify

Simplifique las herramientas de IAM junto con los flujos de trabajo de cumplimiento mediante el uso de una solución que preserva la privacidad del usuario y aumenta las tasas de conversión de los clientes. IBM® Verify proporciona a su organización el soporte en seguridad que necesita para el acceso a todas las identidades verificadas, ITDR infundido con IA y monitoreo de ISPM, y mucho más.

HashiCorp Vault

Obtenga una herramienta para construir, desplegar y gestionar las necesidades de infraestructura mientras ofrece automatización ilimitada del ciclo de vida. HashiCorp Vault cifra los datos confidenciales y bloquea el acceso basado en la identidad. El resultado es que su organización autentica y autoriza automáticamente sus secretos, certificados, claves y más.

Servicios relacionados

Servicios de Gestión de Identidades y Accesos

Experimente los servicios de IAM impulsados por IA diseñados para redefinir los flujos de trabajo de acceso para las empresas ofreciendo agentes proactivos e inteligentes.

 Explore los servicios de IAM
