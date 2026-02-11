Necesita un enfoque unificado y preparado para entornos híbridos que proteja las identidades humanas y de las máquinas sin ralentizar a los usuarios.

Las soluciones integrales de gestión de identidad y acceso, ya sea desplegadas on premises o en entornos híbridos, ayudan a obtener visibilidad y control sobre cada identidad. Estas soluciones aplican políticas de acceso en tiempo real, automatizan la gobernanza y fortalecen el cumplimiento, lo que reduce el riesgo y mejora la confianza y la experiencia del usuario.