Cree la nube correctamente con una automatización unificada del ciclo de vida: infraestructura híbrida segura, diseñada para escalar, ser resiliente y potenciar la inteligencia artificial
Los entornos híbridos actuales abarcan la nube, el centro de datos y el borde, lo que aporta una nueva complejidad. HashiCorp ayuda a las empresas a realizar una simplificación con la gestión unificada del ciclo de vida de la infraestructura (ILM) y la gestión del ciclo de vida de la seguridad (SLM).
Muévase más rápido y de manera más inteligente. Al acelerar la entrega con automatización estandarizada que elimina la fricción se mejora la colaboración y admite un flujo de trabajo seguro en entornos híbridos y multinube.
No deje que el riesgo le quite la tranquilidad. Proteja los datos confidenciales, aplique el acceso con privilegios mínimos y cumpla con los requisitos con un enfoque unificado para proteger la infraestructura híbrida a escala.
Aproveche al máximo sus inversiones en la nube. Construya una plataforma optimizada en la nube que maximice el retorno de la inversión (ROI), reduzca el desperdicio de la nube y cierre las brechas de habilidades.
El 94 % de las empresas gastan de más en la nube1, pero no es necesario. Optimice la entrega de aplicaciones estandarizando la forma en que gestiona la infraestructura y creando un flujo de trabajo compartido. Esta centralización ayuda a las organizaciones a salir al mercado más rápido, mitigar los riesgos de seguridad y optimizar los costos de la nube.
Establezca rápidamente una base sólida para la gestión del ciclo de vida de la infraestructura con colaboración, reutilización y automatización de entornos uniformes.
Aprovisione una infraestructura estandarizada con medidas de protección a través de políticas para garantizar que se cumplan los requisitos de seguridad y organizacionales.
Establezca un sistema centralizado de registro para gestionar el ciclo de vida de los recursos de infraestructura, monitorear su estado y retirar los que estén inactivos o infrautilizados.
Cuanto más escala en la nube, más se expande su superficie de ataque. Al estar desarrollada sobre una base de confianza cero, HashiCorp permite la seguridad basada en la identidad en todo su patrimonio digital y ayuda a las empresas a:
Obtenga un panorama claro de quién tiene acceso a qué, dónde se encuentran sus secretos y dónde pueden estar ocultas las configuraciones incorrectas. Esa visibilidad lo ayuda a identificar brechas, detectar riesgos temprano y solucionarlos antes de que se conviertan en problemas.
Coloque las medidas de protección adecuadas para proteger su infraestructura. Con acceso basado en identidad, gestión de secretos y aplicación automatizada de políticas, puede mantener los sistemas y los datos seguros sin ralentizar a los equipos.
Manténgase a la vanguardia de los requisitos de cumplimiento monitoreando continuamente el acceso, auditando la actividad y aplicando políticas en todos los entornos. Esto brinda a los equipos la visibilidad y el control que necesitan para cumplir con los estándares regulatorios sin importar qué tan rápido crezca o cambie su entorno.
Explore cómo HashiCorp y Red Hat están construyendo una integración más estrecha en Terraform, Vault, Red Hat Ansible y Red Hat OpenShift para optimizar la gestión del ciclo de vida de la infraestructura y la seguridad.
¿Desea dar el siguiente paso? Comience en minutos en la plataforma en la nube de HashiCorp.