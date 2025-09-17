El 94 % de las empresas gastan de más en la nube1, pero no es necesario. Optimice la entrega de aplicaciones estandarizando la forma en que gestiona la infraestructura y creando un flujo de trabajo compartido. Esta centralización ayuda a las organizaciones a salir al mercado más rápido, mitigar los riesgos de seguridad y optimizar los costos de la nube.