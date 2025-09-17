HashiCorp, una empresa de IBM

Cree la nube correctamente con una automatización unificada del ciclo de vida: infraestructura híbrida segura, diseñada para escalar, ser resiliente y potenciar la inteligencia artificial

Conéctese con ventas Pruébelo ahora
Captura de pantalla parcial del panel de control de la plataforma HashiCorp

Unifique las operaciones híbridas y la preparación para la IA

Los entornos híbridos actuales abarcan la nube, el centro de datos y el borde, lo que aporta una nueva complejidad. HashiCorp ayuda a las empresas a realizar una simplificación con la gestión unificada del ciclo de vida de la infraestructura (ILM) y la gestión del ciclo de vida de la seguridad (SLM).
Esto ayuda a las empresas a maximizar el retorno de sus inversiones en la nube al: Acelerando de la entrega y la innovación

Muévase más rápido y de manera más inteligente. Al acelerar la entrega con automatización estandarizada que elimina la fricción se mejora la colaboración y admite un flujo de trabajo seguro en entornos híbridos y multinube.

 Fortalecimiento de la seguridad y la gobernanza

No deje que el riesgo le quite la tranquilidad. Proteja los datos confidenciales, aplique el acceso con privilegios mínimos y cumpla con los requisitos con un enfoque unificado para proteger la infraestructura híbrida a escala.

 Optimización de las operaciones en la nube y ROI

Aproveche al máximo sus inversiones en la nube. Construya una plataforma optimizada en la nube que maximice el retorno de la inversión (ROI), reduzca el desperdicio de la nube y cierre las brechas de habilidades.

YA DISPONIBLE: HCP Vault Radar

HCP Vault Radar ahora está disponible para acceso general, lo que brinda a las organizaciones más visibilidad y control sobre su patrimonio híbrido al encontrar y remediar secretos no gestionados.

Aprenda más

Gestión del ciclo de vida de la infraestructura

El 94 % de las empresas gastan de más en la nube1, pero no es necesario. Optimice la entrega de aplicaciones estandarizando la forma en que gestiona la infraestructura y creando un flujo de trabajo compartido. Esta centralización ayuda a las organizaciones a salir al mercado más rápido, mitigar los riesgos de seguridad y optimizar los costos de la nube.

 Comience a controlar los costos de la nube Vea cómo optimizar los gastos en la nube
Beneficios
Build

Establezca rápidamente una base sólida para la gestión del ciclo de vida de la infraestructura con colaboración, reutilización y automatización de entornos uniformes.
Implemente

Aprovisione una infraestructura estandarizada con medidas de protección a través de políticas para garantizar que se cumplan los requisitos de seguridad y organizacionales.
Gestionar

Establezca un sistema centralizado de registro para gestionar el ciclo de vida de los recursos de infraestructura, monitorear su estado y retirar los que estén inactivos o infrautilizados. 
Sección de espacios de trabajo en el panel de control de la plataforma HashiCorp
Infraestructura como código para la automatización en todos los entornos

Terraform le permite automatizar el aprovisionamiento y la gestión de la infraestructura a través de un enfoque de plataforma sistemática. La infraestructura y las políticas se codifican, comparten, versionan y ejecutan dentro de un flujo de trabajo estandarizado y uniforme en toda la infraestructura, desde servicios en la nube hasta centros de datos on-premises.

 Explorar Terraform
HashiCorp Packer en el panel de control de la plataforma HashiCorp
Estandarice el flujo de trabajo de imágenes en todos los proveedores de la nube

HashiCorp Packer ofrece a las organizaciones un único flujo de trabajo para crear imágenes para la nube y centros de datos privados, y gestionarlos continuamente a lo largo de su ciclo de vida.

 Explore Packer
Sección de trabajos en el panel de control de la plataforma HashiCorp
Programación de aplicaciones modernas para cualquier tipo de software

Gestione contenedores, archivos binarios y máquinas virtuales de manera eficiente en la nube, on-premises y en entornos edge.

 Explore Nomad
Sección de aplicaciones en el panel de la plataforma HashiCorp
Logre que la infraestructura sea accesible de manera sencilla a escala

Waypoint permite a los equipos de la plataforma definir patrones dorados y flujos de trabajo para que los desarrolladores puedan autogestionar la aplicación a escala.

 Explore Waypoint
Sección de espacios de trabajo en el panel de control de la plataforma HashiCorp
Infraestructura como código para la automatización en todos los entornos

Terraform le permite automatizar el aprovisionamiento y la gestión de la infraestructura a través de un enfoque de plataforma sistemática. La infraestructura y las políticas se codifican, comparten, versionan y ejecutan dentro de un flujo de trabajo estandarizado y uniforme en toda la infraestructura, desde servicios en la nube hasta centros de datos on-premises.

 Explorar Terraform
HashiCorp Packer en el panel de control de la plataforma HashiCorp
Estandarice el flujo de trabajo de imágenes en todos los proveedores de la nube

HashiCorp Packer ofrece a las organizaciones un único flujo de trabajo para crear imágenes para la nube y centros de datos privados, y gestionarlos continuamente a lo largo de su ciclo de vida.

 Explore Packer
Sección de trabajos en el panel de control de la plataforma HashiCorp
Programación de aplicaciones modernas para cualquier tipo de software

Gestione contenedores, archivos binarios y máquinas virtuales de manera eficiente en la nube, on-premises y en entornos edge.

 Explore Nomad
Sección de aplicaciones en el panel de la plataforma HashiCorp
Logre que la infraestructura sea accesible de manera sencilla a escala

Waypoint permite a los equipos de la plataforma definir patrones dorados y flujos de trabajo para que los desarrolladores puedan autogestionar la aplicación a escala.

 Explore Waypoint

Gestión del ciclo de vida de la seguridad

Cuanto más escala en la nube, más se expande su superficie de ataque. Al estar desarrollada sobre una base de confianza cero, HashiCorp permite la seguridad basada en la identidad en todo su patrimonio digital y ayuda a las empresas a:

  • Proteger continuamente secretos, certificados y otras credenciales
  • Inspeccionar su patrimonio digital en busca de credenciales no seguras
  • Conectar máquinas, servicios y personas autorizadas 
 Comenzar a reducir los riesgos de la nube Explorar estrategias de Kubernetes
Beneficios
Inspeccionar

Obtenga un panorama claro de quién tiene acceso a qué, dónde se encuentran sus secretos y dónde pueden estar ocultas las configuraciones incorrectas. Esa visibilidad lo ayuda a identificar brechas, detectar riesgos temprano y solucionarlos antes de que se conviertan en problemas. 
Protect

Coloque las medidas de protección adecuadas para proteger su infraestructura. Con acceso basado en identidad, gestión de secretos y aplicación automatizada de políticas, puede mantener los sistemas y los datos seguros sin ralentizar a los equipos.
Gobernanza

Manténgase a la vanguardia de los requisitos de cumplimiento monitoreando continuamente el acceso, auditando la actividad y aplicando políticas en todos los entornos. Esto brinda a los equipos la visibilidad y el control que necesitan para cumplir con los estándares regulatorios sin importar qué tan rápido crezca o cambie su entorno.
Hashicorp Vault en el panel de la plataforma HashiCorp
Proteja las identidades de las aplicaciones y los datos confidenciales con Vault

Vault permite la gestión de la identidad de las máquinas cifrando datos confidenciales y protegiendo el acceso en función de la identidad. Con Vault, puede definir de forma centralizada identidades confiables, aplicar políticas y proteger secretos, certificados, claves y datos.

 Explore Vault
Boundary de Hashicorp en el panel de control de la plataforma HashiCorp
Estandarice el acceso remoto seguro

Diseñada para la nube, la moderna gestión de acceso privilegiado de Boundary usa controles basados en identidad para proteger el acceso de los usuarios en entornos dinámicos.

 Explore Boundary
Hashicorp Consul en el panel de la plataforma HashiCorp
Redes de servicios para descubrir y conectar de forma segura sus servicios

Consul proporciona redes de servicios basadas en identidad para el descubrimiento de servicios, la comunicación segura y la automatización de redes en múltiples entornos de nube y tiempo de ejecución.

 Explore Consul
Imagen de Vault radar con los principales riesgos del repositorio
Descubra y corrija secretos no gestionados

HCP Vault Radar ayuda a los equipos de seguridad y DevOps a detectar y priorizar secretos filtrados o no gestionados, como contraseñas codificadas, claves de API y tokens, en herramientas y repositorios populares, lo que reduce el riesgo de exposición de secretos.

 Explore Vault Radar
Hashicorp Vault en el panel de la plataforma HashiCorp
Proteja las identidades de las aplicaciones y los datos confidenciales con Vault

Vault permite la gestión de la identidad de las máquinas cifrando datos confidenciales y protegiendo el acceso en función de la identidad. Con Vault, puede definir de forma centralizada identidades confiables, aplicar políticas y proteger secretos, certificados, claves y datos.

 Explore Vault
Boundary de Hashicorp en el panel de control de la plataforma HashiCorp
Estandarice el acceso remoto seguro

Diseñada para la nube, la moderna gestión de acceso privilegiado de Boundary usa controles basados en identidad para proteger el acceso de los usuarios en entornos dinámicos.

 Explore Boundary
Hashicorp Consul en el panel de la plataforma HashiCorp
Redes de servicios para descubrir y conectar de forma segura sus servicios

Consul proporciona redes de servicios basadas en identidad para el descubrimiento de servicios, la comunicación segura y la automatización de redes en múltiples entornos de nube y tiempo de ejecución.

 Explore Consul
Imagen de Vault radar con los principales riesgos del repositorio
Descubra y corrija secretos no gestionados

HCP Vault Radar ayuda a los equipos de seguridad y DevOps a detectar y priorizar secretos filtrados o no gestionados, como contraseñas codificadas, claves de API y tokens, en herramientas y repositorios populares, lo que reduce el riesgo de exposición de secretos.

 Explore Vault Radar

HashiCorp + Red Hat: mejor juntos para realizar la automatización de la infraestructura y seguridad

Explore cómo HashiCorp y Red Hat están construyendo una integración más estrecha en Terraform, Vault, Red Hat Ansible y Red Hat OpenShift para optimizar la gestión del ciclo de vida de la infraestructura y la seguridad.

 Aprenda más

Dé el siguiente paso

¿Desea dar el siguiente paso? Comience en minutos en la plataforma en la nube de HashiCorp.

 Pruébelo gratis Conéctese con ventas
Notas de pie de página

1Citado de un artículo que apareció originalmente en hashicorp.com