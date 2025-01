¿Qué es la gestión de secretos?

Hoy en día, las organizaciones automatizan muchos procesos y flujos de trabajo de negocio clave mediante el uso de herramientas como la automatización robótica de procesos (RPA) y, recientemente, agentes y asistentes de IA. Al igual que los usuarios humanos, estas entidades no humanas necesitan credenciales, a menudo llamadas "secretos", para acceder a los recursos de la organización.

Los usuarios no humanos suelen necesitar privilegios elevados para completar sus tareas. Por ejemplo, un proceso de copia de seguridad automatizado puede tener acceso a archivos confidenciales y configuraciones del sistema.

Estas cuentas privilegiadas no humanas son objetivos de gran valor para los hackers, que pueden abusar de sus derechos de acceso para robar datos y dañar sistemas críticos mientras evaden la detección. De hecho, el secuestro de cuentas válidas es el vector de ciberataque más común en la actualidad, según el IBM X-Force Threat Intelligence Index. Estos ataques representan el 30 % de todos los incidentes a los que X-Force ha respondido recientemente.

Los sistemas y procesos de gestión de secretos permiten a las organizaciones crear, controlar y asegurar los secretos que las entidades no humanas utilizan para acceder a los recursos de TI. Mediante el uso de herramientas de gestión de secretos para gestionar y proteger las credenciales no humanas a lo largo de todo su ciclo de vida integral, las organizaciones pueden agilizar los flujos de trabajo automatizados al tiempo que evitan las filtraciones de datos, la manipulación, el robo y otros accesos no autorizados.