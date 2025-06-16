¿Qué es la normalización de bases de datos?

La primera forma normal, el criterio de normalización de bases de datos más básico, requiere que un esquema de tabla de base de datos incluya una clave principal y excluya la repetición entre columnas. Para ser más específicos, una tabla en su primera forma normal no debe tener campos con matrices de valores (por ejemplo, una sola celda con tres nombres diferentes en ella) ni debe incluir grupos repetidos, que son columnas diferentes que almacenan el mismo tipo de datos.

Para comprender mejor la primera forma normal, usemos el siguiente conjunto de columnas como ejemplo:1

rec_num lname fname bdate anniv email child1 child2 child3

Las columnas comprenden una tabla de un grupo de padres, incluidos sus nombres, cumpleaños, aniversarios de boda, correos electrónicos y nombres de niños.

Esta tabla viola la primera forma normal porque contiene tres columnas separadas que almacenan el mismo tipo de información: nombres de niños. En este caso en individuo, la estructura de la tabla podría abrir la puerta a errores de inserción. Por ejemplo, en el mundo real, muchos padres tienen menos de tres hijos.

En nuestra tabla de ejemplo, no es posible agregar los registros de dichos padres a la tabla. Además, consultar esta tabla para el nombre de un niño sería ineficiente, ya que requeriría buscar datos en tres columnas diferentes en cada fila.

Lograr la primera forma normal para los datos de la tabla requiere separar la tabla original en dos. Una tabla incluiría la mayoría de los atributos de la tabla original, mientras que la otra se centraría en los niños.

TABLA 1

rec_num lname fname bdate anniv Correo electrónico

TABLA 2

rec_num child_name

En este ejemplo, las nuevas tablas permanecen vinculadas a través de la columna "rec_num", que es la clave principal en la Tabla 1 y está referenciada por la columna "rec_num" de la Tabla 2, que sirve como clave externa.

Si bien es posible que satisfacer la primera forma normal no reduzca los datos redundantes (los valores "rec_num" aparecerán en varias filas de la Tabla 2 cuando los padres tengan más de un hijo), la eliminación de grupos repetitivos puede simplificar las consultas.