Cómo automatizar los pipelines de datos: una guía de 10 pasos

Históricamente, los flujos de datos se diseñaban para ingerir datos de diversas fuentes, transformarlos y enviarlos a un almacén de datos para su análisis. En muchos sentidos, se parecían a un chef aficionado siguiendo una receta: los ingredientes se recolectan, preparan, cocinan y monitorean cuidadosamente, donde cada paso es manejado secuencialmente por una sola persona.
Si bien este modelo todavía define muchos pipelines en la actualidad, es cada vez más insuficiente para las cargas de trabajo de procesamiento de datos a gran escala que sustentan la inteligencia artificial (IA), el machine learning (ML) y las prácticas modernas de ingeniería de datos.
Hoy en día, los pipelines de datos automatizados funcionan más como una cocina profesional: la preparación se realiza con anticipación, las estaciones especializadas manejan diferentes tareas simultáneamente y los procesos se coordinan en función del tiempo y la demanda. En lugar de depender de un solo cocinero, estos sistemas estandarizan los flujos de trabajo para ofrecer resultados coherentes y escalables en todos los entornos.
Aunque no hay dos implementaciones iguales, la mayoría implica una serie de pasos coordinados que guían los datos a lo largo de su ciclo de vida mientras se adaptan a las necesidades de datos en evolución. Cada paso se puede automatizar de forma independiente dentro de una pila de datos, pero la verdadera automatización del flujo de trabajo se consigue cuando estas funciones trabajan en conjunto.
Los siguientes pasos exploran formas de automatizar cada etapa del pipeline de datos, centrándose en la intención, los enfoques de implementación y los resultados:
Intención:
Comience por definir claramente lo que se pretende lograr con el pipeline. Los pipelines modernos admiten una amplia variedad de casos de uso, desde el analytics de datos y el machine learning hasta los flujos de trabajo automatizados y la toma de decisiones en tiempo real. Establecer el propósito del pipeline al inicio de la implementación ayuda a definir el alcance y los procesos de datos para pasos futuros.
Implementación:
Para alinearse con los objetivos de datos, los equipos deben:
Resultado:
La conexión de los resultados del pipeline con casos de uso específicos garantiza que el sistema informe las decisiones empresariales
Los objetivos claros reducen la repetición del trabajo al guiar las decisiones arquitectónicas y de herramientas al principio del proceso
Intención:
Una vez definidos los objetivos, las organizaciones deben determinar dónde residen los datos relevantes y establecer conexiones entre sistemas. Las fuentes de datos incluyen bases de datos estructuradas y transaccionales, así como fuentes no estructuradas y multimodales, como texto, imágenes y audio; prácticamente cualquier sistema que genere o almacene datos.
Implementación:
Para identificar y preparar las fuentes de datos, los equipos deben:
Resultado:
El escaneo automatizado sustituye a las búsquedas manuales, lo que reduce el tiempo necesario para localizar conjuntos de datos relevantes
Los catálogos centralizados proporcionan una visión más completa y actualizada de los datos disponibles en todos los sistemas
La elaboración de perfiles y la estandarización reducen los conflictos de esquemas y los problemas de integración posteriores
Intención:
Este paso determina cómo se moverán los datos desde los sistemas de origen hasta sus destinos previstos, definiendo el patrón central del pipeline y los requisitos operativos antes de que comience la implementación.
Implementación:
Para diseñar la arquitectura del pipeline, los equipos deben:
Resultado:
Identificar desde el principio los flujos de datos y las dependencias ayuda a evitar cuellos de botella y problemas de compatibilidad en etapas posteriores
Definir desde el principio la propiedad, los controles de acceso y los requisitos de metadatos contribuye a garantizar el cumplimiento y la rendición de cuentas
Intención:
Los pipelines de ingestión de datos deben gestionar grandes volúmenes de datos, capturando datos sin procesar de sistemas por lotes y plataformas de transmisión de datos en tiempo real. Las arquitecturas basadas en eventos procesan los datos a medida que se generan, por lo que los equipos de datos deben asegurarse de que los datos entrantes sean precisos, y estén completos y listos para su uso posterior.
Implementación:
Para incorporar y validar datos, los equipos deben:
Resultado:
La ingesta automatizada de datos garantiza que los datos ingresen al sistema de manera repetible y confiable
La validación temprana reduce los errores antes de que se propaguen en sentido descendente
La automatización minimiza la intervención manual y ayuda a reducir el error humano
Intención:
Los datos sin procesar deben transformarse en formatos estructurados y utilizables que admitan casos de uso como analytics de datos y machine learning. Este paso se centra en convertir los datos validados en resultados que los sistemas posteriores puedan interpretar y utilizar de manera eficaz.
Implementación:
Para transformar los datos, los equipos deben:
Resultado:
La transformación convierte los datos sin procesar en formatos coherentes que los sistemas posteriores pueden interpretar
Los flujos de trabajo estandarizados reducen las variaciones entre conjuntos de datos y equipos
Los datos bien estructurados permiten un procesamiento de datos escalable y una business intelligence oportuna
Intención:
Una vez transformados los datos, se deben almacenar y organizar de manera que apoyen la escalabilidad, accesibilidad y reutilización a largo plazo entre sistemas.
Implementación:
Para almacenar y organizar los datos, los equipos deben:
Resultado:
Los sistemas bien estructurados como Snowflake e IBM watsonx.data facilitan un acceso eficiente entre equipos y aplicaciones
La gestión de metadatos y el linaje de datos pueden ofrecer visibilidad y control sobre cómo se utilizan los datos
Las capas de almacenamiento organizadas facilitan compartir y reutilizar datos entre casos de uso
Intención:
La orquestación coordina los flujos de trabajo en todo el ecosistema de datos, garantizando que las tareas se ejecuten en el orden correcto y en el momento adecuado.
Implementación:
Para orquestar flujos de trabajo de datos, los equipos deben:
Resultado:
La orquestación garantiza que las tareas se ejecuten en la secuencia correcta en todos los sistemas
El procesamiento paralelo y la gestión de dependencias mejoran la eficiencia general del proceso
Intención:
El monitoreo rastrea el rendimiento de los pipelines a lo largo del tiempo, proporcionando visibilidad de los flujos de datos y sacando a la luz los problemas a medida que surgen. Este paso garantiza que los pipelines sigan siendo observables y respondan a medida que operan en todos los sistemas.
Implementación:
Para monitorear y alertar sobre el rendimiento del pipeline, los equipos deben:
Resultado:
La supervisión y las alertas en tiempo real ayudan a identificar (y resolver) los problemas antes de que se propaguen por los sistemas
La visibilidad continua reduce el tiempo de inactividad y la degradación del rendimiento
La observabilidad ofrece una visión clara de cómo se mueven los datos y dónde surgen los problemas, lo que hace que la depuración sea más rápida y eficaz
Intención:
A medida que los pipelines se mueven a la producción, deben ser capaces de escalar a con volúmenes de datos crecientes y permitir un rendimiento congruente entre sistemas y usuarios.
Implementación:
Para garantizar la escalabilidad y el rendimiento, los equipos deben:
Resultado:
Los pipelines optimizados respaldan las decisiones en tiempo real y las aplicaciones receptivas, al tiempo que proporcionan herramientas de código bajo y sin código para un acceso democratizado a los datos
La gestión de la carga de trabajo ayuda a equilibrar los precios, el rendimiento y la escalabilidad
Intención:
El paso final pone en marcha los datos mediante la activación de acciones basadas en los resultados del pipeline y el establecimiento de ciclos de feedback para mejorar continuamente el rendimiento a lo largo del tiempo.
Implementación:
Para desarrollar los flujos de datos, los equipos deben:
Resultado:
Los pipelines se mueven más allá del procesamiento de datos para coordinar acciones entre sistemas sin intervención humana
Los ciclos de feedback permiten mejoras continuas en modelos, flujos de trabajo y procesamiento de datos
La automatización permite que el esfuerzo humano se centre en mejorar el rendimiento del sistema en lugar de en solucionar problemas
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