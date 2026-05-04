Cómo automatizar los pipelines de datos: una guía de 10 pasos

Históricamente, los flujos de datos se diseñaban para ingerir datos de diversas fuentes, transformarlos y enviarlos a un almacén de datos para su análisis. En muchos sentidos, se parecían a un chef aficionado siguiendo una receta: los ingredientes se recolectan, preparan, cocinan y monitorean cuidadosamente, donde cada paso es manejado secuencialmente por una sola persona.

Si bien este modelo todavía define muchos pipelines en la actualidad, es cada vez más insuficiente para las cargas de trabajo de procesamiento de datos a gran escala que sustentan la inteligencia artificial (IA), el machine learning (ML) y las prácticas modernas de ingeniería de datos.

Hoy en día, los pipelines de datos automatizados funcionan más como una cocina profesional: la preparación se realiza con anticipación, las estaciones especializadas manejan diferentes tareas simultáneamente y los procesos se coordinan en función del tiempo y la demanda. En lugar de depender de un solo cocinero, estos sistemas estandarizan los flujos de trabajo para ofrecer resultados coherentes y escalables en todos los entornos.