Cómo automatizar los pipelines de datos: una guía de 10 pasos

By Tom Krantz , Alexandra Jonker

Históricamente, los flujos de datos se diseñaban para ingerir datos de diversas fuentes, transformarlos y enviarlos a un almacén de datos para su análisis. En muchos sentidos, se parecían a un chef aficionado siguiendo una receta: los ingredientes se recolectan, preparan, cocinan y monitorean cuidadosamente, donde cada paso es manejado secuencialmente por una sola persona.

Si bien este modelo todavía define muchos pipelines en la actualidad, es cada vez más insuficiente para las cargas de trabajo de procesamiento de datos a gran escala que sustentan la inteligencia artificial (IA), el machine learning (ML) y las prácticas modernas de ingeniería de datos.  

Hoy en día, los pipelines de datos automatizados funcionan más como una cocina profesional: la preparación se realiza con anticipación, las estaciones especializadas manejan diferentes tareas simultáneamente y los procesos se coordinan en función del tiempo y la demanda. En lugar de depender de un solo cocinero, estos sistemas estandarizan los flujos de trabajo para ofrecer resultados coherentes y escalables en todos los entornos.

Diez pasos para automatizar los pipelines de datos

Aunque no hay dos implementaciones iguales, la mayoría implica una serie de pasos coordinados que guían los datos a lo largo de su ciclo de vida mientras se adaptan a las necesidades de datos en evolución. Cada paso se puede automatizar de forma independiente dentro de una pila de datos, pero la verdadera automatización del flujo de trabajo se consigue cuando estas funciones trabajan en conjunto.

Los siguientes pasos exploran formas de automatizar cada etapa del pipeline de datos, centrándose en la intención, los enfoques de implementación y los resultados:

  1. Definir objetivos de datos
  2. Identificar y describir las fuentes de datos
  3. Diseñar la arquitectura de los pipelines
  4. Ingerir y validar datos
  5. Desarrollar la lógica de transformación
  6. Almacenar y organizar datos
  7. Orquestar y programe flujos de trabajo
  8. Agregar monitoreo y alertas
  9. Garantizar la escalabilidad y el rendimiento
  10. Poner en marcha, mantener e iterar

1. Definir objetivos de datos

Intención:
Comience por definir claramente lo que se pretende lograr con el pipeline. Los pipelines modernos admiten una amplia variedad de casos de uso, desde el analytics de datos y el machine learning hasta los flujos de trabajo automatizados y la toma de decisiones en tiempo real. Establecer el propósito del pipeline al inicio de la implementación ayuda a definir el alcance y los procesos de datos para pasos futuros.

Implementación:
Para alinearse con los objetivos de datos, los equipos deben:

  • Definir cómo se utilizarán los datos en los sistemas de analytics, ciencia de datos y operaciones, incluidos los casos de uso clave y los stakeholders
  • Alinear los pipelines con las estrategias de gestión de datos y los objetivos comerciales para garantizar que respalden resultados medibles
  • Tener en cuenta las dependencias de datos y las posibles limitaciones posteriores, incluida la forma en que los cambios en los sistemas anteriores pueden afectar los resultados

Resultado:

Toma de decisiones basada en datos

La conexión de los resultados del pipeline con casos de uso específicos garantiza que el sistema informe las decisiones empresariales
Diseño de pipelines más eficiente

Los objetivos claros reducen la repetición del trabajo al guiar las decisiones arquitectónicas y de herramientas al principio del proceso

2. Identificar y describir las fuentes de datos

Intención:
Una vez definidos los objetivos, las organizaciones deben determinar dónde residen los datos relevantes y establecer conexiones entre sistemas. Las fuentes de datos incluyen bases de datos estructuradas y transaccionales, así como fuentes no estructuradas y multimodales, como texto, imágenes y audio; prácticamente cualquier sistema que genere o almacene datos. 

Implementación:
Para identificar y preparar las fuentes de datos, los equipos deben:

  • Filtrar los conjuntos de datos en función de los objetivos y casos de uso definidos para centrarse en los datos más relevantes, incluidos los nuevos
  • Clasificar y catalogar los activos de datos por tipo, nivel de confidencialidad, titularidad y uso para crear un inventario centralizado y consultable
  • Analizar los conjuntos de datos para evaluar su estructura, integridad, actualidad, duplicación y coherencia del esquema

Resultado:

Descubrimiento de datos más rápido

El escaneo automatizado sustituye a las búsquedas manuales, lo que reduce el tiempo necesario para localizar conjuntos de datos relevantes
Visibilidad de datos mejorada

Los catálogos centralizados proporcionan una visión más completa y actualizada de los datos disponibles en todos los sistemas
Datos de origen más confiables

La elaboración de perfiles y la estandarización reducen los conflictos de esquemas y los problemas de integración posteriores

3. Diseñar la arquitectura de los pipelines

Intención:
Este paso determina cómo se moverán los datos desde los sistemas de origen hasta sus destinos previstos, definiendo el patrón central del pipeline y los requisitos operativos antes de que comience la implementación.

Implementación:
Para diseñar la arquitectura del pipeline, los equipos deben:

  • Seleccionar la infraestructura de datos adecuada en entornos de nube, nube híbrida, multinube u on premises según la latencia, la escala, el costo y los requisitos de gobernanza
  • Planificar la interoperabilidad a través de la pila de datos más amplia identificando API, conectores, herramientas de integración de datos y estándares de metadatos requeridos
  • Documentar las dependencias y la propiedad para que los equipos de datos e ingeniería puedan comprender cómo interactúan los sistemas y quién es responsable de cada parte del proceso
  • Definir los flujos de trabajo utilizando metadatos y configuraciones declarativas siempre que sea posible, lo que permite a los sistemas gestionar automáticamente las dependencias y adaptarse a los cambios sin necesidad de una intervención manual constante

Resultado:

Reducción de los problemas de integración

Identificar desde el principio los flujos de datos y las dependencias ayuda a evitar cuellos de botella y problemas de compatibilidad en etapas posteriores
Gobernanza más sólida

Definir desde el principio la propiedad, los controles de acceso y los requisitos de metadatos contribuye a garantizar el cumplimiento y la rendición de cuentas

4. Ingerir y validar datos

Intención:
Los pipelines de ingestión de datos deben gestionar grandes volúmenes de datos, capturando datos sin procesar de sistemas por lotes y plataformas de transmisión de datos en tiempo real. Las arquitecturas basadas en eventos procesan los datos a medida que se generan, por lo que los equipos de datos deben asegurarse de que los datos entrantes sean precisos, y estén completos y listos para su uso posterior.

Implementación:
Para incorporar y validar datos, los equipos deben:

  • Ingerir datos sin procesar a gran escala desde exportaciones programadas y plataformas de transmisión de datos en tiempo real como Apache Kafka, garantizando una importación coherente en todos los entornos
  • Utilizar patrones de carga incremental, como la captura de datos de cambios (CDC), para procesar las actualizaciones de manera eficiente sin sobrecargar los sistemas de origen
  • Implementar mecanismos de control como reintentos, almacenamiento en búfer y gestión de errores para mantener un rendimiento confiable del pipeline, reducir los cuellos de botella y establecer un comportamiento más resiliente y de autocorrección
  • Aplicar comprobaciones de validación durante la ingesta para detectar duplicados, valores faltantes e incongruencias de esquema a medida que los datos ingresan al pipeline
  • Cerciorarse de que los procesos de ingestión sean idempotentes (es decir, que produzcan resultados congruentes a lo largo de las ejecuciones repetidas) para evitar datos duplicados durante los intentos o reprocesamiento

Resultado:

Flujos de datos congruentes y confiables

La ingesta automatizada de datos garantiza que los datos ingresen al sistema de manera repetible y confiable
Mejoras en los controles de calidad de los datos

La validación temprana reduce los errores antes de que se propaguen en sentido descendente
Reducción de los gastos generales

La automatización minimiza la intervención manual y ayuda a reducir el error humano

5. Desarrollar la lógica de transformación

Intención:
Los datos sin procesar deben transformarse en formatos estructurados y utilizables que admitan casos de uso como analytics de datos y machine learning. Este paso se centra en convertir los datos validados en resultados que los sistemas posteriores puedan interpretar y utilizar de manera eficaz.

Implementación:
Para transformar los datos, los equipos deben:

  • Definir flujos de trabajo de transformación utilizando patrones ETL o ELT en función de la arquitectura del pipeline y los requisitos de procesamiento
  • Implementar transformaciones de datos con herramientas y lenguajes como SQL, Python o infraestructuras de procesamiento distribuido como Apache Spark
  • Estandarizar las transformaciones entre conjuntos de datos mediante plataformas como Data Build Tool (DBT) para garantizar la congruencia y reutilización entre flujos de trabajo
  • Limpiar y normalizar los datos para resolver incongruencias, estandarizar formatos y preparar los datos para su uso posterior
  • Determinar la mejor estrategia de actualización: la actualización completa reprocesa todos los datos en cada ejecución, lo que garantiza la precisión, pero aumenta el costo y el tiempo de ejecución. El procesamiento incremental solo actualiza los datos nuevos o modificados, lo que mejora la eficiencia, pero requiere medidas de seguridad para detectar errores
  • Tener en cuenta el sesgo de los datos y los retos que plantea la agregación a gran escala en entornos distribuidos

Resultado:

Datos estructurados y utilizables

La transformación convierte los datos sin procesar en formatos coherentes que los sistemas posteriores pueden interpretar
Mejora de la congruencia de los datos

Los flujos de trabajo estandarizados reducen las variaciones entre conjuntos de datos y equipos
Decisiones más rápidas y basadas en datos

Los datos bien estructurados permiten un procesamiento de datos escalable y una business intelligence oportuna

6. Almacenar y organizar los datos

Intención:
Una vez transformados los datos, se deben almacenar y organizar de manera que apoyen la escalabilidad, accesibilidad y reutilización a largo plazo entre sistemas.

Implementación:
Para almacenar y organizar los datos, los equipos deben:

  • Desplegar sistemas de almacenamiento en distintos entornos, incluidas plataformas nativas de la nube como AWS, Microsoft Azure e IBM Cloud, o en infraestructura on premises
  • Organizar los datos en conjuntos de datos en capas mediante patrones como arquitecturas de medallón (niveles de bronce, plata y oro) para separar los datos sin procesar, limpios y curados

Resultado:

Almacenamiento de datos escalable y accesible

Los sistemas bien estructurados como Snowflake e IBM watsonx.data facilitan un acceso eficiente entre equipos y aplicaciones
Gobernanza de datos mejorada

La gestión de metadatos y el linaje de datos pueden ofrecer visibilidad y control sobre cómo se utilizan los datos
Mayor reutilización de los activos de datos

Las capas de almacenamiento organizadas facilitan compartir y reutilizar datos entre casos de uso

7. Coordinar y programar flujos de trabajo

Intención:
La orquestación coordina los flujos de trabajo en todo el ecosistema de datos, garantizando que las tareas se ejecuten en el orden correcto y en el momento adecuado.

Implementación:
Para orquestar flujos de trabajo de datos, los equipos deben:

  • Definir las dependencias del flujo de trabajo y el orden de ejecución mediante grafos acíclicos dirigidos (DAG) para modelar cómo interactúan las tareas a lo largo del pipeline
  • Configurar herramientas de orquestación, incluidas herramientas de código abierto como Apache Airflow, Prefect o Dagster, para gestionar y programar flujos de trabajo de datos
  • Habilitar el procesamiento paralelo y la programación tolerante a fallas para mejorar el rendimiento y garantizar que los flujos de trabajo puedan recuperarse de las fallas
  • Programar y activar flujos de trabajo en función de la hora, los eventos o la disponibilidad de los datos de origen
  • Integrar la orquestación con los flujos de trabajo de CI/CD para facilitar un despliegue controlado y repetible en todos los entornos
  • Coordinar la ejecución mediante herramientas de automatización, lo que permite a los equipos de datos gestionar las operaciones de pipeline de extremo a extremo. En entornos avanzados, los agentes de IA pueden orquestar de forma dinámica los flujos de trabajo y las interacciones de datos.

Resultado:

Ejecución coordinada de pipelines

La orquestación garantiza que las tareas se ejecuten en la secuencia correcta en todos los sistemas
Reducción de cuellos de botella

El procesamiento paralelo y la gestión de dependencias mejoran la eficiencia general del proceso

8. Agregar monitoreo y alertas

Intención:
El monitoreo rastrea el rendimiento de los pipelines a lo largo del tiempo, proporcionando visibilidad de los flujos de datos y sacando a la luz los problemas a medida que surgen. Este paso garantiza que los pipelines sigan siendo observables y respondan a medida que operan en todos los sistemas.

Implementación:
Para monitorear y alertar sobre el rendimiento del pipeline, los equipos deben:

  • Recopilar métricas clave como la actualidad de los datos, el rendimiento y las tasas de error para evaluar el desempeño del proceso

  • Supervisar los indicadores de calidad de los datos, como los cambios en la distribución y las tasas de valores nulos, junto con las métricas del sistema

  • Instrumentar los flujos de trabajo para generar señales que reflejen cómo se mueven los datos a través del sistema

  • Supervisar tanto la infraestructura como las capas de datos para identificar el origen de los problemas de rendimiento

  • Configurar alertas y umbrales para notificar a los equipos cuando las métricas se desvíen de los rangos esperados

  • Habilitar alertas y escalamientos en tiempo real para que los problemas puedan abordarse antes de que afecten los procesos posteriores

Resultado:

Detección temprana de problemas

La supervisión y las alertas en tiempo real ayudan a identificar (y resolver) los problemas antes de que se propaguen por los sistemas
Mayor confiabilidad de los pipelines

La visibilidad continua reduce el tiempo de inactividad y la degradación del rendimiento
Mayor transparencia operativa

La observabilidad ofrece una visión clara de cómo se mueven los datos y dónde surgen los problemas, lo que hace que la depuración sea más rápida y eficaz

9. Garantizar la escalabilidad y el rendimiento

Intención:
A medida que los pipelines se mueven a la producción, deben ser capaces de escalar a con volúmenes de datos crecientes y permitir un rendimiento congruente entre sistemas y usuarios.

Implementación:
Para garantizar la escalabilidad y el rendimiento, los equipos deben:

  • Diseñar para el procesamiento escalable de datos mediante la optimización de los flujos de trabajo, con el fin de gestionar volúmenes de datos y cargas de trabajo cada vez mayores en entornos distribuidos
  • Aprovechar los marcos de computación distribuida para mejorar el rendimiento y reducir la latencia
  • Implementar la gestión de la carga de trabajo y la asignación de recursos para equilibrar el rendimiento, los costos y la demanda del sistema
  • Tener en cuenta la concurrencia y el aislamiento de la carga de trabajo entre equipos y aplicaciones
  • Permitir un acceso eficiente a los datos en todos los sistemas para que las aplicaciones, los paneles y los modelos de machine learning puedan utilizar los datos en tiempo real

Resultado:

Acceso y consumo de datos más rápidos

Los pipelines optimizados respaldan las decisiones en tiempo real y las aplicaciones receptivas, al tiempo que proporcionan herramientas de código bajo y sin código para un acceso democratizado a los datos
Utilización eficiente de los recursos

La gestión de la carga de trabajo ayuda a equilibrar los precios, el rendimiento y la escalabilidad

10. Poner en práctica, mantener y perfeccionar

Intención:
El paso final pone en marcha los datos mediante la activación de acciones basadas en los resultados del pipeline y el establecimiento de ciclos de feedback para mejorar continuamente el rendimiento a lo largo del tiempo.

Implementación:
Para desarrollar los flujos de datos, los equipos deben:

  • Activar acciones a partir de los resultados del proceso, como notificaciones, flujos de trabajo automatizados o actualizaciones del sistema en tiempo real
  • Integrar pipelines con sistemas descendentes, optimizando la automatización de extremo a extremo en todas las aplicaciones y los ecosistemas de datos
  • Establecer ciclos de feedback que capturen los resultados de las acciones impulsadas por pipelines y retroalimenten los resultados en modelos, flujos de trabajo y lógica de procesamiento de datos para informar la toma de decisiones futuras
  • Implementar medidas de seguridad para evitar que las acciones automatizadas provoquen efectos secundarios no deseados
  • Automatizar las medidas correctivas en implementaciones avanzadas para resolver problemas sin intervención manual, lo que permite un funcionamiento cada vez más autónomo de las operaciones
  • Mantener y documentar la lógica del pipeline para garantizar la transparencia y la reproducibilidad y facilitar la resolución de problemas
  • Iterar continuamente el rendimiento de los pipelines refinando los flujos de trabajo y adaptándose a los requisitos cambiantes

Resultado:

Automatización de extremo a extremo

Los pipelines se mueven más allá del procesamiento de datos para coordinar acciones entre sistemas sin intervención humana
Optimización continua

Los ciclos de feedback permiten mejoras continuas en modelos, flujos de trabajo y procesamiento de datos
Reducción de la intervención manual

La automatización permite que el esfuerzo humano se centre en mejorar el rendimiento del sistema en lugar de en solucionar problemas

Autores

Tom Krantz

Staff Writer

IBM Think

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

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