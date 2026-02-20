¿Qué es la interoperabilidad de datos?

Para comprender el valor y la importancia de la interoperabilidad de datos, es útil considerar qué sucede cuando faltan.

Imagina, por ejemplo, un libro de cocina colocado en la parte superior de una estantería alta. Algunas personas pueden alcanzarlo; es posible que otra ni siquiera lo vean, y mucho menos puedan sacarlo del estante.

Aquellos que pueden acceder al libro de cocina descubren que sus recetas cambian entre cuantificar los ingredientes en medidas imperiales (como cucharadas y onzas) y unidades métricas (como gramos y litros).

En este escenario, los lectores se ven obligados a convertir las mediciones constantemente, una experiencia que consume mucho tiempo y es tediosa. Y en el proceso de hacer esas conversiones, hay oportunidades de cometer errores, lo que lleva a resultados poco atractivos.

Estos desafíos son comparables a los que enfrentan las organizaciones con respecto al acceso a los datos y la interpretabilidad. Pero cuando los stakeholders y los sistemas no pueden acceder a los datos o tienen dificultades para convertirlos en valores utilizables, las consecuencias tienden a ser mayores que una sopa salada o un soufflé colapsado.

Significa que los equipos no pueden aprovechar los activos de datos clave para trabajar juntos, obtener insights, identificar problemas y aprovechar oportunidades.

Significa que los proveedores de atención médica pueden pasar por alto un detalle esclarecedor sobre la condición de un paciente, lo que lleva a un tratamiento menos eficaz. Esto significa que los administradores de carteras podrían no darse cuenta de una tendencia emergente en el mercado, lo que perjudicaría los rendimientos de las inversiones de sus clientes.

Significa que un sistema de IA agéntica podría no optimizar los programas de producción porque los datos de inventario recientes son inaccesibles. Esto significa que los equipos de primera respuesta de diferentes organismos pueden tener percepciones diferentes de la misma situación, lo que dificulta una cooperación eficaz en caso de emergencia.

Ingrese la interoperabilidad de datos.

A través de la interoperabilidad de datos, la información de diferentes fuentes de datos se organiza en formatos estándar para su interpretabilidad y compatibilidad con diferentes unidades de negocio y sistemas. Y al garantizar enlaces para el intercambio de datos entre sistemas, la interoperabilidad de datos hace posible que una amplia gama de stakeholders acceda directamente a esa información.

Si bien la interoperabilidad de los datos ha sido importante durante mucho tiempo (los códigos universales de productos o UPC para los datos de fabricación y venta minorista se remontan a 19731, se ha vuelto más urgente a medida que la toma de decisiones basada en datos y la automatización se vuelven centrales para las operaciones del mundo real.

Las empresas centradas en iniciativas de business intelligence e inteligencia artificial (IA) deben cerciorarse de que los datos adecuados estén disponibles, sean comprensibles y utilizables por las personas y sistemas que los necesitan. La interoperabilidad de datos ayuda a que eso suceda.