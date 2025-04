¿Qué es la tecnología de atención médica?

En los siglos que la gente ha estado practicando la medicina se han dado muchos saltos innovadores en la tecnología de la salud, pero pocos han tenido tanta influencia o impacto tan generalizados como la tecnología digital. Las mejoras dramáticas en las redes y las computadoras no solo han ampliado las opciones de tratamientos médicos, sino que también han transformado la forma en que los médicos realizan su trabajo.

Aunque los pensadores con visión de futuro comenzaron a analizar la posibilidad de usar computadoras en medicina ya en la década de 1960, las computadoras eran inicialmente demasiado caras y poco confiables para que las prácticas médicas recurrieran a ellas. A medida que la tecnología mejoró y los costos se redujeron, se crearon políticas y estándares de datos para incentivar a las organizaciones de atención médica a adoptar nuevas tecnologías no solo para equipamiento médico, como máquinas de diagnóstico por imágenes, sino también para el mantenimiento diario de registros. Los registros médicos en papel se digitalizaron y en su mayoría se reemplazaron por registros de salud electrónicos (EHR) que facilitan el acceso a los datos de salud, como los resultados de pruebas o diagnósticos, de manera eficiente y segura.

El uso de sistemas de HCE u otras tecnologías para atender a los pacientes y elaborar planes de tratamiento es ya una práctica habitual. Las computadoras portátiles y las tabletas se volvieron tan comunes en los centros de atención médica como los estetoscopios, y cada vez hay más pruebas de que las HCE están teniendo un efecto positivo en el acceso y el intercambio de información sanitaria.

Sin embargo, un gran desafío que crearon los EHR es la acumulación de grandes cantidades de datos no integrados y no estandarizados. Actualmente, la mayoría de las organizaciones de atención médica tienen una gran cantidad de datos que podrían emplear para mejorar sus procedimientos y prácticas comerciales, pero es posible que no tengan las herramientas o la experiencia para descubrir insights en esos datos. Las tecnologías más nuevas, como la nube, blockchain y las herramientas de IA basadas en el aprendizaje automático, pueden ayudar a las organizaciones de atención médica a descubrir patrones en grandes cantidades de datos, al tiempo que hacen que esos datos sean más seguros y fáciles de gestionar.

A medida que la industria de la atención médica enfrenta nuevos desafíos, las soluciones tecnológicas están ayudando a los líderes a mejorar el rendimiento, aumentar la colaboración entre sistemas y gestionar los costos. A medida que aumentan las demandas de las organizaciones, la tecnología de atención médica puede agilizar los procesos, automatizar las tareas y mejorar los flujos de trabajo a una escala que no es posible solo para los humanos. A medida que los proveedores de hospitales y sistemas de salud adoptan modelos de reembolso de salud basados en el valor, estas soluciones están ayudando a los profesionales de la atención médica a mejorar la atención al paciente, crear mejores experiencias y reducir el agotamiento.