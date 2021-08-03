¿Qué es la interoperabilidad en la atención médica?

La interoperabilidad en la atención médica se refiere al acceso, la integración y el uso oportunos y seguros de los datos electrónicos de salud para que puedan emplear para optimizar los resultados de salud para las personas y las poblaciones.
Siempre ha sido un desafío acceder a los datos de salud y compartirlos de manera segura. La naturaleza de los datos de salud crea una paradoja: es difícil compartirlos porque son confidenciales y requieren un alto nivel de privacidad y seguridad; sin embargo, la imposibilidad de acceder a ellos cuando se necesita tiene el potencial de causar un daño significativo. La falta de interoperabilidad puede dar lugar a una comprensión incompleta de las necesidades de salud de un individuo o población, lo que puede conducir a peores resultados y mayores costos.
A medida que las poblaciones de todo el mundo envejecen y las personas viven más tiempo, la interoperabilidad y el intercambio de datos serán cada vez más críticos para brindar una atención médica eficaz. En los Estados Unidos, la Agencia para la Investigación y la Calidad de la Atención Médica estimó que dos de cada tres estadounidenses mayores tienen al menos dos afecciones físicas o conductuales crónicas. El tratamiento para personas con múltiples afecciones crónicas representa actualmente aproximadamente el 66 % de los costos de atención médica en EE. UU. (enlace externo a ibm.com).
En su hoja de ruta a nivel nacional (enlace externo a ibm.com), la Oficina del Coordinador Nacional de Tecnología de la Información de Salud (ONC) dice que el uso de registros médicos electrónicos (EHR) aumentó significativamente en los Estados Unidos. Muchos hospitales tienen ahora acceso rutinario a historiales médicos y datos de pacientes procedentes de proveedores externos, pero menos de la mitad de los hospitales están integrando los datos que reciben en historiales individuales de pacientes. Así pues, aunque el acceso a datos clínicos vitales mejoró, aún queda mucho trabajo por hacer para reunir a las partes interesadas y crear un ecosistema de datos integrado.
Además de ayudar a los médicos y otros proveedores de atención médica a tener una visión más completa de sus pacientes, la interoperabilidad de datos de salud ayuda a las organizaciones de toda la industria de la atención médica. Si los sistemas de información de salud estuvieran más integrados, los planes de salud podrían desarrollar una mejor comprensión de sus tasas de utilización y demanda de servicios. Los proveedores de servicios gubernamentales podrían acceder a datos de población para ver tendencias y satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Además, las organizaciones de ciencias biológicas podrían aprovechar conjuntos de datos estables para impulsar investigaciones más rápidas y mejor informadas.
Con una mejor interoperabilidad, las organizaciones podrían dejar de considerar a las personas como pacientes un día, miembros del plan de salud al siguiente y consumidores de aplicaciones de salud al siguiente. En cambio, los responsables de la toma de decisiones en toda la industria podrían comenzar a observar cómo las personas acceden y emplean la información de salud, independientemente de su fuente, para impulsar mejores modelos de atención, buscar una mejor seguridad del paciente y mejorar las experiencias para las personas a las que atienden.
Con el acceso a los datos, los médicos tienen más facilidad para acceder a la información de salud más importante de un paciente, lo que puede conducir a menos pruebas repetidas, evitar interacciones involuntarias del tratamiento y reducir los errores de comunicación.
Cuando los datos se pueden combinar más fácilmente, también se pueden analizar más fácilmente. La interoperabilidad hace posible que las organizaciones estudien las tendencias de los datos, el rendimiento pasado y realicen mejoras basadas en datos en la atención al paciente y otras áreas.
La interoperabilidad de datos puede reducir la cantidad de trabajo administrativo redundante tanto dentro como fuera de las organizaciones, creando experiencias más satisfactorias tanto para los empleados como para aquellos a quienes sirven.
Fast Healthcare Interoperability Resources, también conocido como FHIR, es un marco de estándares de código abierto para datos de atención médica que se basa en un marco de estándares anterior llamado HL7. FHIR se creó para facilitar el paso de los datos en la atención médica de un sistema a otro.
FHIR organiza los datos en recursos como paciente, condiciones, medicamentos y proporciona una estructura estandarizada sobre cómo los diferentes sistemas informáticos o aplicaciones organizan e interpretan esos datos. FHIR también se puede emplear para estructurar datos financieros y datos de flujo de trabajo, como información de reclamaciones, citas y más.
Muchos de los principales sistemas de atención médica de Estados Unidos ya adoptaron FHIR en sus prácticas de TI en salud. La iniciativa Blue Button 2.0 de Medicare se basa en el FHIR y la Administración de Asuntos de Veteranos ha desarrollado una plataforma del FHIR llamada Lighthouse. Ambos proporcionan plataformas para que los pacientes accedan a la información de atención médica a través de FHIR.
El Coordinador Nacional de TI para la Salud en los Estados Unidos hizo de FHIR una parte clave de la hoja de ruta de interoperabilidad a nivel nacional (enlace externo a ibm.com). Las nuevas regulaciones gubernamentales y las reglas de interoperabilidad requieren una adopción más amplia de FHIR, por lo que es vital que las organizaciones de atención médica, especialmente las que reciben pagos por servicios de Medicare o Medicaid, comprendan FHIR y lo incorporen a sus estrategias de interoperabilidad.
Los consumidores modernos tienen grandes expectativas cuando se trata de acceder a la información, y muchos ahora esperan tener un acceso rápido y continuo a los registros sobre su salud y atención. Es por eso que muchas organizaciones de atención médica están creando intercambios de información de salud (HIE), que son redes especializadas que se basan en sistemas interoperables para compartir información de salud electrónica sin problemas y de forma segura.
A pesar de que la adopción de los EHR fue un buen primer paso hacia la construcción de los HIE, todavía hay muchos desafíos que deben superar para lograr el nivel de interoperabilidad necesario para obtener todos los beneficios de los HIE. Estos desafíos incluyen:
Falta de estandarización: Aunque los formatos de registro estándar como FHIR y HL7 son cada vez más comunes y las nuevas normativas están empujando a los proveedores de HCE a proporcionar API que apoyen la interoperabilidad, muchos proveedores y sistemas de atención médica emplean sistemas de HCE personalizados que pueden ser difíciles de convertir a un formato estándar y compartir con otros.
Seguridad: Las organizaciones de atención médica pueden tener dificultades para equilibrar la necesidad de que la información sanitaria sea accesible con la necesidad de proteger la información confidencial y mantener la privacidad del paciente, especialmente con el creciente número de ataques de ciberseguridad a los sistemas de atención médica (enlace externo a ibm.com).
Consentimiento: al crear sistemas de salud digitales en los que la información de salud fluye libremente de un proveedor a otro, no siempre está claro cuándo se necesita el consentimiento del paciente y qué nivel de consentimiento se necesita. Las organizaciones de atención médica son comprensiblemente cautelosas al respecto y tienden a cometer errores al no compartir información.
Cargas profesionales: cuando se introducen nuevas herramientas para el mantenimiento de registros, las personas deben aprender a usarlas. Los profesionales de la atención médica a menudo desconfían de los nuevos sistemas, ya que los sistemas de EHR a menudo hacen un mejor trabajo al respaldar los flujos de trabajo administrativos y de facturación que las necesidades de los médicos.
Estos desafíos no son insuperables. Con los avances en la computación en la nube, especialmente la nube híbrida, se volvió más fácil para las organizaciones mover y proteger los datos de manera consistente. Los entornos de nube brindan oportunidades para que las organizaciones creen canales de datos que estandaricen los datos a un formato estándar de la industria como FHIR y brinden acceso seguro a las personas que lo necesitan, ya sean pagadores, proveedores o los propios pacientes.
En 2016, el presidente Obama dio un paso importante para resolver el bloqueo de información (enlace externo a ibm.com) al firmar la Ley 21st Century Cures, que exige que los sistemas de EHR proporcionen una API orientada al paciente para mantener su certificación federal. En 2020, los Centros de Servicios de Medicaid y Medicare (CMS) emitieron una regla que exige que los planes de salud y los proveedores que reciben fondos federales de sus programas tomen medidas para facilitar el acceso a la información de salud.
La mayoría de las políticas se centran en alentar a los pagadores a implementar interfaces de programación de aplicaciones (API) e intercambios de datos que brinden acceso seguro a sus directorios de proveedores, datos de reclamaciones de pacientes y otros recursos que facilitarían el acceso oportuno a los datos. Este acceso daría a los pacientes, así como a los proveedores y pagadores, una visión más holística de la atención que reciben las personas y apoyaría esfuerzos de salud pública más amplios.
Si bien muchos expertos y líderes de atención médica están de acuerdo en que una mejor interoperabilidad mejoraría la atención médica en general, existen desafíos comunes que las organizaciones de atención médica tienden a enfrentar a medida que trabajan para hacer que sus datos y sistemas sean más interoperables. Exploremos esos desafíos y cómo las organizaciones pueden superarlos:
Coordinación desarticulada
Mejorar la interoperabilidad requiere una fuerte coordinación entre diferentes organizaciones, reguladores y líderes, así como coordinación dentro de las organizaciones. Los organismos reguladores proporcionan normas y reglas que las organizaciones de atención médica deben seguir, pero las organizaciones que deseen ser proactivas en materia de interoperabilidad deben considerar la posibilidad de crear una estrategia de interoperabilidad específica y hacer de la planeación de la interoperabilidad una prioridad.
Cotizaciones limitadas
No todas las organizaciones tienen los recursos financieros o técnicos que necesitan para invertir en los recursos técnicos necesarios para construir un sistema verdaderamente interoperable. Puede haber algunas subvenciones gubernamentales disponibles para actualizar los sistemas de registros de salud, por lo que las organizaciones deben verificar si son elegibles. Muchos proveedores de la nube también ofrecen modelos de pago por uso que podrían hacer que los gastos técnicos sean más asequibles y previsibles.
Necesidades tecnológicas diversas
Las organizaciones necesitan seguir diferentes reglas y regulaciones según el tipo de atención que brindan y dónde están ubicadas, por lo que muchas organizaciones tienen datos altamente personalizados. Las organizaciones pueden ayudar a conectar diferentes sistemas internos y externos a través de una plataforma de nube híbrida que les brinda opciones para combinar e integrar sus datos sin sacrificar las personalizaciones que necesitan.
Sistemas heredados
Las organizaciones de atención médica con sistemas heredados más antiguos enfrentan el doble desafío de modernizar sus sistemas y, al mismo tiempo, cumplir con los requerimientos de interoperabilidad. Las organizaciones pueden cumplir ambos objetivos empleando un enfoque de nube híbrida para extraer datos de los sistemas heredados y hacerlos más accesibles para las aplicaciones y programas modernos. Este enfoque ofrece a las organizaciones la opción de mantener los datos en movimiento mientras trabajan en la actualización de sus sistemas.
La interoperabilidad para la atención médica tiene cuatro niveles diferentes que fueron definidos por expertos en informática y la Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS). Algunos de estos niveles se pueden lograr hoy con la arquitectura de TI y los sistemas de TI de atención médica existentes, mientras que otros requerirán innovación y desarrollos adicionales en tecnología centrada en el paciente.
Estos niveles incluyen:
Este nivel de interoperabilidad, también conocido como transporte simple, es el más básico. Los datos se transfieren de forma segura de un sistema o dispositivo a otro sin interpretar los datos ni transformarlos en un formato particular. Por ejemplo, una enfermera descarga un archivo PDF de los últimos resultados de laboratorio de un paciente desde el portal de resultados del laboratorio y, a continuación, introduce manualmente los datos en el registro de salud del paciente.
Cuando se logra la interoperabilidad estructural, o transporte estructurado, todos los datos se estandarizan a un formato particular para que puedan ser interpretados por múltiples sistemas o dispositivos. Estos datos se organizan en un orden particular para que el sistema receptor pueda detectar automáticamente campos de datos específicos. Los estándares de datos como FHIR y HL7 proporcionan interoperabilidad estructural para que los registros puedan ser consistentes, centralizados y fáciles de mover entre sistemas.
El nivel semántico de la interoperabilidad, o transporte semántico, implica el intercambio de datos entre sistemas con estructuras de datos completamente diferentes. Los sistemas de imágenes son un ejemplo sencillo: hay muchos formatos especializados DICOM y no DICOM para las imágenes. Con la interoperabilidad semántica, las imágenes podrían transferir de un sistema a otro, interpretar e incorporar al nuevo sistema independientemente del formato o la fuente original de la imagen. Sin embargo, determinar qué datos recopilar y transferir puede resultar difícil, ya que los sistemas tienen distintas formas de presentar la misma información. Por eso, algunos expertos sostienen que será necesaria la inteligencia artificial para lograr la plena interoperabilidad semántica.
La interoperabilidad organizacional implica el intercambio transparente de datos entre varias organizaciones con diferentes requerimientos, regulaciones y metas. Para lograr este nivel de interoperabilidad, debe haber innovaciones en materia de políticas y gobernanza, así como innovaciones tecnológicas para garantizar que el consentimiento, la seguridad y los flujos de trabajo integrados se muevan sin problemas entre los diferentes grupos. Aunque algunos expertos dicen que la semántica es el nivel más alto de interoperabilidad, otros dicen que es interoperabilidad organizacional.
