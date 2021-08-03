¿Qué es la interoperabilidad en la atención médica?

Siempre ha sido un desafío acceder a los datos de salud y compartirlos de manera segura. La naturaleza de los datos de salud crea una paradoja: es difícil compartirlos porque son confidenciales y requieren un alto nivel de privacidad y seguridad; sin embargo, la imposibilidad de acceder a ellos cuando se necesita tiene el potencial de causar un daño significativo. La falta de interoperabilidad puede dar lugar a una comprensión incompleta de las necesidades de salud de un individuo o población, lo que puede conducir a peores resultados y mayores costos.

A medida que las poblaciones de todo el mundo envejecen y las personas viven más tiempo, la interoperabilidad y el intercambio de datos serán cada vez más críticos para brindar una atención médica eficaz. En los Estados Unidos, la Agencia para la Investigación y la Calidad de la Atención Médica estimó que dos de cada tres estadounidenses mayores tienen al menos dos afecciones físicas o conductuales crónicas. El tratamiento para personas con múltiples afecciones crónicas representa actualmente aproximadamente el 66 % de los costos de atención médica en EE. UU. (enlace externo a ibm.com).

En su hoja de ruta a nivel nacional (enlace externo a ibm.com), la Oficina del Coordinador Nacional de Tecnología de la Información de Salud (ONC) dice que el uso de registros médicos electrónicos (EHR) aumentó significativamente en los Estados Unidos. Muchos hospitales tienen ahora acceso rutinario a historiales médicos y datos de pacientes procedentes de proveedores externos, pero menos de la mitad de los hospitales están integrando los datos que reciben en historiales individuales de pacientes. Así pues, aunque el acceso a datos clínicos vitales mejoró, aún queda mucho trabajo por hacer para reunir a las partes interesadas y crear un ecosistema de datos integrado.

Además de ayudar a los médicos y otros proveedores de atención médica a tener una visión más completa de sus pacientes, la interoperabilidad de datos de salud ayuda a las organizaciones de toda la industria de la atención médica. Si los sistemas de información de salud estuvieran más integrados, los planes de salud podrían desarrollar una mejor comprensión de sus tasas de utilización y demanda de servicios. Los proveedores de servicios gubernamentales podrían acceder a datos de población para ver tendencias y satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Además, las organizaciones de ciencias biológicas podrían aprovechar conjuntos de datos estables para impulsar investigaciones más rápidas y mejor informadas.

Con una mejor interoperabilidad, las organizaciones podrían dejar de considerar a las personas como pacientes un día, miembros del plan de salud al siguiente y consumidores de aplicaciones de salud al siguiente. En cambio, los responsables de la toma de decisiones en toda la industria podrían comenzar a observar cómo las personas acceden y emplean la información de salud, independientemente de su fuente, para impulsar mejores modelos de atención, buscar una mejor seguridad del paciente y mejorar las experiencias para las personas a las que atienden.