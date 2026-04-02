¿Qué es la optimización de consultas?

Las aplicaciones dependen de las bases de datos para recuperar información de forma rápida y coherente. Cuando las consultas son ineficientes, las bases de datos pueden pasar tiempo innecesario realizando escaneos de tablas, clasificando registros o uniendo grandes conjuntos de datos. Estos retrasos pueden ralentizar las interfaces de programación de aplicaciones (API) y las cargas de trabajo de analytics, lo que genera cuellos de botella que deterioran la experiencia general del usuario.

A medida que las organizaciones recopilan más datos, las bases de datos deben admitir cargas de trabajo cada vez más complejas impulsadas por el gran volumen, los diversos tipos de datos y los patrones de consulta más exigentes.

Dado que se prevé que el volumen global de datos alcance los 393.9 zettabytes para 2028, las consultas que antes procesaban miles de filas podrían llegar a procesar millones o miles de millones. La optimización de consultas mejora la escalabilidad al permitir que las consultas se ejecuten de manera eficiente, incluso a medida que aumenta el volumen de datos y la complejidad de las cargas de trabajo.