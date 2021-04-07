Lago de datos en la nube vs. almacén de datos vs. mercado de datos

Si bien los tres tipos de repositorios de datos en la nube contienen datos, existen diferencias muy claras entre ellos. Por ejemplo, un almacén de datos y un lago de datos son grandes agregaciones de datos, pero un lago de datos suele ser más rentable de implementar y mantener porque en gran medida no está estructurado.

La arquitectura del lago de datos ha evolucionado en los últimos años para admitir mayores volúmenes de datos y computación basada en la nube. Se reciben grandes cantidades de datos de varias fuentes de datos en una ubicación central.

Un almacén de datos podría estructurarse de una de estas tres maneras:

Como un servicio gestionado ofrecido por proveedores de la nube. Como una solución de software que proporciona control interno y estrictos protocolos de seguridad, lo que puede ser útil cuando se trata del cumplimiento de la normativa. Como dispositivo, que suele ser una solución de software y hardware plug-and-play.

Los datos dentro de un almacén de datos se pueden utilizar más fácilmente para diversos fines que los datos dentro de un lago de datos. La razón es que un almacén de datos está estructurado y se puede extraer o analizar más fácilmente.

Un mercado de datos, por otro lado, contiene una cantidad menor de datos en comparación con un lago de datos y un almacén de datos, y los datos se clasifican para un uso específico o por una unidad demográfica o de negocio específica. Un mercado de datos puede existir en muchos formatos diferentes (estrella, copo de nieve o bóveda) definidos por la estructura lógica de los datos, siendo una estructura de bóveda más ágil, flexible y escalable que los otros formatos.

Hay tres tipos de mercados de datos:

Un mercado de datos dependiente, que consta de particiones de almacén de datos empresariales. Es un subconjunto de datos primarios en un almacén. Un mercado de datos independiente, que es un sistema independiente, aislado en una parte específica del negocio. Un mercado de datos híbrido, que consta de datos de un almacén y fuentes independientes. Este tipo suele proporcionar un acceso a los datos más rápido y una interfaz fácil de usar.

El tipo de repositorio de datos que elija y su estructura dependen en gran medida de las necesidades y demandas de su negocio. Si tiene sentido para su negocio, use el beneficio del almacenamiento basado en la nube híbrida para obtener flexibilidad, escalabilidad y un enfoque más amplio e informado para la resolución de problemas y la toma de decisiones.