IBM Db2 establece el nuevo estándar como base de datos autónoma para la era de la IA agéntica

La experiencia de base de datos autónoma Db2 está revolucionando la gestión de bases de datos, impulsada por el reciente lanzamiento de IBM Db2 Genius Hub.
Hoy, IBM presentó la nueva etapa de Db2: la base de datos autónoma impulsada por el reciente lanzamiento de Db2 Genius Hub. La base de datos autónoma supervisa, detecta y reacciona de forma proactiva ante los problemas, actuando de manera autónoma cuando es necesario, bajo la supervisión de un operador humano.
Esta experiencia se habilita a través de Db2 Genius Hub, una consola impulsada por IA de próxima generación, que transforma la manera en que los administradores de bases de datos Db2 (DBA) gestionan patrimonios de datos complejos y en expansión al cambiar las operaciones de la base de datos de la resolución reactiva de problemas a la resiliencia proactiva basada en agentes.
Durante décadas, Db2 ha impulsado cargas de trabajo de misión crítica donde la confiabilidad no es negociable y el tiempo de inactividad no es una opción. Db2 Genius Hub aporta operaciones que dan prioridad a la inteligencia a estos entornos Db2, donde los equipos de datos pueden experimentar:
Durante años, las operaciones de bases de datos han estado atrapadas en un ciclo de trabajo manual destinado únicamente a mantener el sistema en funcionamiento. Cuando los DBA están atados a interminables ciclos de alerta, scripts fragmentados y resolución de problemas reactiva, la empresa pierde su activo más valioso: el tiempo para innovar. Estamos avanzando más allá del mantenimiento hacia un futuro de autonomía gobernada, donde los sistemas de bases de datos manejan tareas bien delimitadas mientras mantienen el juicio humano en el centro, liberando a los equipos para que se centren en el trabajo que impulsa la innovación y la resiliencia.
“Mientras que muchos proveedores se conforman con aplicar una etiqueta genérica de 'habilitado para IA' a la infraestructura heredada y llamarlo modernización, IBM hizo el trabajo pesado para integrar el razonamiento automatizado directamente en la experiencia de administración de bases de datos con IBM Db2 Genius Hub”, dijo Brad Shimmin, vicepresidente y líder de práctica en The Futurum Group. “Las capacidades disponibles hoy en día no son un simple lavado de IA. Db2 Genius Hub está diseñado para servir como un verdadero multiplicador de fuerza que cambia el rol del DBA de la observación reactiva del panel a la gobernanza proactiva. Al automatizar gran parte del trabajo operativo que consume los equipos de datos en la actualidad, esta versión ofrece autonomía pragmática, que es exactamente lo que las empresas necesitan para desbloquear el valor real del negocio”.
Db2 Genius Hub es una consola de gestión de datos impulsada por IA que introduce capacidades autónomas para las operaciones de Db2, basadas en el razonamiento impulsado por IA y los flujos de trabajo agénticos integrados.
Db2 Genius Hub establece una dirección clara hacia las operaciones autónomas de bases de datos, al tiempo que mantiene a los equipos en control. En la actualidad, en el momento del lanzamiento, opera como un sistema de intervención humana, donde la ejecución está diseñada para una aprobación explícita y una automatización bien delimitada. A medida que avanzamos en Db2 Genius Hub, las capacidades de la consola ampliarán la operación autónoma donde sea segura y esté gobernada, lo que permitirá a los equipos adoptar la autonomía a su propio ritmo mientras mantienen la transparencia y el control en todos los entornos de producción.
Db2 Genius Hub ofrece capacidades de bases de datos autónomas mediante tres áreas operativas principales que definen cómo cambian las operaciones diarias de las bases de datos:
Vea Db2 Genius Hub en acción: detección de anomalías, análisis de cambios y búsqueda de telemetría conversacional.
Los equipos ven el mayor impacto durante los incidentes, cuando los minutos son más importantes.
“IBM Db2 Genius Hub es un multiplicador de fuerza para nuestro equipo de datos”, dijo Frank Fillmore, director ejecutivo (CEO) de Fillmore Group. “La diferencia es inmediata: en lugar de reconstruir incidentes a partir de paneles y registros, podemos llegar a 'qué cambió' y 'qué hacer a continuación' en minutos. Y debido a que el sistema está diseñado para el control con intervención humana, podemos movernos más rápido sin renunciar a la supervisión. Este es el tipo de innovación que escala su negocio”.
Esto es lo que ocurre en la práctica con un incidente al que los equipos se enfrentan a menudo: la respuesta a incidentes a mediodía.
El resultado: tiempo de resolución más rápido, reducción de interrupciones y operación con mayor confianza.
Durante mucho tiempo, Db2 ha sido la base de datos en la que confían las empresas cuando el rendimiento, la previsibilidad y la gobernanza son importantes. Db2 Genius Hub es el próximo gran avance de IBM, que ofrece una experiencia de base de datos autónoma que aporta inteligencia autónoma a la gestión de cargas de trabajo de misión crítica.
IBM Db2 Genius Hub ya está disponible. Regístrese para comenzar su prueba y adoptar una experiencia de base de datos autónoma a su propio ritmo, desde la exploración práctica hasta las operaciones de producción.
Elija su ruta para comenzar:
Aprenda más sobre Db2 Genius Hub
* Los resultados se basan en pruebas internas previas al lanzamiento. Las métricas son preliminares y pueden variar según el entorno, la carga de trabajo y la configuración.