IBM Db2 establece el nuevo estándar como base de datos autónoma para la era de la IA agéntica

Durante décadas, Db2 ha impulsado cargas de trabajo de misión crítica donde la confiabilidad no es negociable y el tiempo de inactividad no es una opción. Db2 Genius Hub aporta operaciones que dan prioridad a la inteligencia a estos entornos Db2, donde los equipos de datos pueden experimentar:

Una reducción del 25 % en los costos de gestión con una correlación de señales más temprana para ayudar a evitar que los incidentes se conviertan en interrupciones del negocio.*

una correlación de señales más temprana para ayudar a evitar que los incidentes se conviertan en interrupciones del negocio.* Una reducción del 30 % en la intervención anual con menos horas manuales dedicadas a la extinción de incendios, menos escalamientos y un manejo de incidentes más predecible.*

con menos horas manuales dedicadas a la extinción de incendios, menos escalamientos y un manejo de incidentes más predecible.* Una reducción del 35 % en el tiempo de resolución con menos tiempo correlacionando alertas, registros y paneles; más tiempo para actuar con contexto.*

Durante años, las operaciones de bases de datos han estado atrapadas en un ciclo de trabajo manual destinado únicamente a mantener el sistema en funcionamiento. Cuando los DBA están atados a interminables ciclos de alerta, scripts fragmentados y resolución de problemas reactiva, la empresa pierde su activo más valioso: el tiempo para innovar. Estamos avanzando más allá del mantenimiento hacia un futuro de autonomía gobernada, donde los sistemas de bases de datos manejan tareas bien delimitadas mientras mantienen el juicio humano en el centro, liberando a los equipos para que se centren en el trabajo que impulsa la innovación y la resiliencia.

“Mientras que muchos proveedores se conforman con aplicar una etiqueta genérica de 'habilitado para IA' a la infraestructura heredada y llamarlo modernización, IBM hizo el trabajo pesado para integrar el razonamiento automatizado directamente en la experiencia de administración de bases de datos con IBM Db2 Genius Hub”, dijo Brad Shimmin, vicepresidente y líder de práctica en The Futurum Group. “Las capacidades disponibles hoy en día no son un simple lavado de IA. Db2 Genius Hub está diseñado para servir como un verdadero multiplicador de fuerza que cambia el rol del DBA de la observación reactiva del panel a la gobernanza proactiva. Al automatizar gran parte del trabajo operativo que consume los equipos de datos en la actualidad, esta versión ofrece autonomía pragmática, que es exactamente lo que las empresas necesitan para desbloquear el valor real del negocio”.