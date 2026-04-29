¿Qué es la ingeniería de datos de IA agéntica?

Para entender por qué se están adoptando sistemas de IA agéntica para la ingeniería de datos, es útil analizar más de cerca la naturaleza de la ingeniería de datos moderna.

La ingeniería de datos es crítica para las empresas que buscan desbloquear el valor de ecosistemas de datos cada vez más vastos y complejos. Los ingenieros de datos ayudan a estructurar y garantizar la funcionalidad de los flujos de trabajo que convierten los datos sin procesar en resultados que proporcionan valor comercial real. Cuando se ejecuta con éxito, la ingeniería de datos da como resultado la entrega de conjuntos de datos limpios, precisos y oportunos que pueden analizarse para obtener insights aplicables en la práctica o usarse para alimentar iniciativas de IA.

A medida que las organizaciones aceleran su dependencia de la toma de decisiones basada en datos, incluyendo la toma de decisiones sensibles al tiempo basada en datos en tiempo real, la necesidad de pipelines de datos confiables nunca fue mayor. Pero los desafíos de mantener dichos pipelines nunca han sido mayores: los ingenieros de datos ahora tienen la tarea de supervisar pilas de datos y procesos de orquestación cada vez más complejos.

Inevitablemente, eso significa que los equipos de datos dedican gran parte de su tiempo a “apagar incendios”. En otras palabras, se centran en el mantenimiento y la resolución de problemas para hacer frente a las dificultades en los flujos de datos y, lo que es peor, a las fallas en dichos flujos.

“Cuando los equipos de ingeniería de datos están construyendo pipelines, los ingenieros a menudo dependen de una combinación de trabajos programados, procedimientos almacenados, scripts complicados y lógica de transformación. Y cada uno de estos trabaja en conjunto solo para mantener el flujo de datos. A veces, cuando ocurre un solo cambio de esquema o cambio de nombre de columna en un sistema de origen, esto puede desencadenar horas de depuración y nuevas pruebas”, explicó Justin Yan, gerente sénior de productos de datos e IA de IBM, en un video de IBM Technology.