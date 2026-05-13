¿Qué son los datos unificados?

Los datos son un recurso empresarial extremadamente abundante. Se genera cada segundo en una amplia gama de sistemas y aplicaciones. Cada correo electrónico, chat, reunión, interacción en redes sociales, archivo y acción representa un punto de contacto operativo o con el cliente, lo que contribuye a un suministro aparentemente interminable de datos para analytics, automatización e IA.

Sin embargo, para muchas empresas, estos datos no son útiles. La mayor parte son datos no estructurados (como imágenes, correos electrónicos y documentos) que carecen de un esquema predefinido, se generan en grandes volúmenes y, por lo general, son difíciles de analizar.

Los datos empresariales, en todos los tipos de datos, tanto estructurados como no estructurados,también están muy fragmentados. Se distribuyen en mainframes, nubes, data lakes, CRM y herramientas de analytics, lo que agrega complejidad y retrasos en el procesamiento de datos. Cada departamento o equipo también utiliza su propio conjunto de herramientas y sigue políticas de datos únicas, lo que conduce a formatos de datos incoherentes, discrepancias y calidad de datos reducida en todo el patrimonio de datos de la empresa.

Con la velocidad y precisión de la toma de decisiones más críticas que nunca, las empresas necesitan poder usar todos sus datos de manera eficiente. De hecho, desplegar datos para obtener una ventaja competitiva es ahora la máxima prioridad para los Chief Data Officers (CDOs), por delante de la gobernanza y la seguridad, según el estudio de CDO 2025 del Institute for Business Value de IBM.1

Una estrategia eficaz de datos unificados puede ofrecer a las empresas una visión completa y fiable del negocio. Los datos están consolidados, son de alta calidad y están listos para su uso por parte de los usuarios empresariales y los equipos de datos, lo que acelera la toma de decisiones basada en datos, la innovación y el despliegue de IA.

El IBM IBV también descubrió que las organizaciones que conectan fuentes de datos previamente aisladas ven ganancias medibles: los clientes de Salesforce que integraron datos de mainframe tenían casi un 30 % más de probabilidades de reportar ahorros de costos significativos y predicciones de IA más precisas en comparación con aquellos sin esa conectividad.2