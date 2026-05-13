¿Qué son los datos unificados?

By Alexandra Jonker , Tom Krantz

Definición de datos unificados

Los datos unificados se refieren a la combinación de datos de fuentes de datos dispares en una vista o plataforma única y cohesiva.

Tradicionalmente, la unificación de los datos empresariales ha reducido los silos de datos, proporcionado una “única fuente de información” y ampliado el acceso a los datos, resultados que soportan análisis y toma de decisiones informadas. No obstante, el auge de la inteligencia artificial (IA) ha puesto un énfasis sustancial en otro beneficio: la consolidación de los datos empresariales puede conducir a resultados de IA más confiables, relevantes y oportunos.

Junto con los resultados, los métodos para lograr datos unificados también han evolucionado. Ya no es necesario mover físicamente los datos para unificarlos. Tecnologías como la virtualización de datos y la integración sin copia permiten unificar eficazmente los datos independientemente de dónde se encuentren, ya sea en un mainframe o en la nube.

¿Por qué es importante la unificación de datos para las empresas modernas?

Los datos son un recurso empresarial extremadamente abundante. Se genera cada segundo en una amplia gama de sistemas y aplicaciones. Cada correo electrónico, chat, reunión, interacción en redes sociales, archivo y acción representa un punto de contacto operativo o con el cliente, lo que contribuye a un suministro aparentemente interminable de datos para analytics, automatización e IA.

Sin embargo, para muchas empresas, estos datos no son útiles. La mayor parte son datos no estructurados (como imágenes, correos electrónicos y documentos) que carecen de un esquema predefinido, se generan en grandes volúmenes y, por lo general, son difíciles de analizar.

Los datos empresariales, en todos los tipos de datos, tanto estructurados como no estructurados,también están muy fragmentados. Se distribuyen en mainframes, nubes, data lakes, CRM y herramientas de analytics, lo que agrega complejidad y retrasos en el procesamiento de datos. Cada departamento o equipo también utiliza su propio conjunto de herramientas y sigue políticas de datos únicas, lo que conduce a formatos de datos incoherentes, discrepancias y calidad de datos reducida en todo el patrimonio de datos de la empresa.

Con la velocidad y precisión de la toma de decisiones más críticas que nunca, las empresas necesitan poder usar todos sus datos de manera eficiente. De hecho, desplegar datos para obtener una ventaja competitiva es ahora la máxima prioridad para los Chief Data Officers (CDOs), por delante de la gobernanza y la seguridad, según el estudio de CDO 2025 del Institute for Business Value de IBM.1

Una estrategia eficaz de datos unificados puede ofrecer a las empresas una visión completa y fiable del negocio. Los datos están consolidados, son de alta calidad y están listos para su uso por parte de los usuarios empresariales y los equipos de datos, lo que acelera la toma de decisiones basada en datos, la innovación y el despliegue de IA.

El IBM IBV también descubrió que las organizaciones que conectan fuentes de datos previamente aisladas ven ganancias medibles: los clientes de Salesforce que integraron datos de mainframe tenían casi un 30 % más de probabilidades de reportar ahorros de costos significativos y predicciones de IA más precisas en comparación con aquellos sin esa conectividad.2

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¿Por qué los datos unificados son importantes para el éxito de la IA?

La IA empresarial (que incluye IA generativa y generación aumentada por recuperación) es tan buena como los datos a los que tiene acceso. Y sin datos unificados, solo puede trabajar con un conjunto de información fragmentado e inconsistente.

Para ilustrar: imagine que una empresa global quiere crear un chatbot de recursos humanos para que los empleados puedan preguntar sobre políticas de tiempo libre, beneficios de atención médica y compensación. Cuando los datos de RR. HH. se fragmentan entre regiones y sistemas, el modelo sólo puede recuperar y razonar sobre un conjunto parcial e inconsistente de puntos de datos.

Si solo puede acceder a documentos estadounidenses, entonces el chatbot es inútil para los empleados de cualquier otro lugar. Si las últimas actualizaciones existen en ubicaciones separadas, los empleados recibirán respuestas desactualizadas o contradictorias. 

Los datos unificados también ayudan a habilitar un mejor contexto para los modelos (consulte la ingeniería de contexto para ver cómo se operacionaliza esto) al garantizar que recuperen datos completos, coherentes y alineados.

Los entornos empresariales no son solo colecciones de datos. Tienen restricciones: políticas, procesos de aprobación y regulaciones. Gran parte de esta información existe en datos no estructurados que se distribuyen en todos los sistemas y evolucionan con el tiempo.

La combinación de estas fuentes tan diversas crea una base más completa y coherente para generar contexto, lo que aporta mayor significado y fiabilidad a los resultados del modelo. También simplifica la aplicación de una gobernanza coherente para mantener los datos seguros y conformes.

Los datos unificados también aceleran el despliegue de IA empresarial y facilitan escalar proyectos en toda la compañía al reducir el tiempo dedicado a gestionar y limpiar datos. De hecho, el 86% de las organizaciones están dando prioridad a la unificación de datos para estar preparados para la IA.

¿Cuáles son los beneficios de los datos unificados?

Un entorno de datos unificado y accesible ofrece a las empresas una serie de beneficios, que incluyen:

  • Mayor rentabilidad
  • Mejora del acceso a los datos y democratización
  • Productividad de ingeniería mejorada
  • Toma de decisiones más rápida
  • Menor riesgo
Mayor rentabilidad

Cuando los datos se encuentran dispersos por toda la empresa y en diferentes fuentes, las organizaciones suelen recurrir a múltiples herramientas, soluciones de almacenamiento de datos y servicios para gestionarlos. Al unificar los datos y consolidar las capacidades, pueden reducir la proliferación de herramientas y evitar los costos de almacenamiento asociados al movimiento constante de datos y al almacenamiento de datos duplicados en distintos sistemas.
Mejora del acceso a los datos y democratización

Los datos unificados eliminan los silos, a menudo soportando la creación de una plataforma o panel de datos empresariales de autoservicio único con una vista de 360 grados. Y cuando los distintos stakeholders (como los científicos de datos, los ingenieros de datos y los analistas de business intelligence ) utilizan datos fiables y coherentes, las decisiones empresariales están mejor alineadas en toda la organización.
Productividad de ingeniería mejorada

Los ingenieros de datos suelen dedicar una cantidad excesiva de tiempo a gestionar, limpiar y preparar conjuntos de datos repartidos entre distintos sistemas, repositorios y equipos. Los datos unificados pueden reducir significativamente las redundancias del flujo de trabajo, minimizar las herramientas fragmentadas y fomentar la reutilización y el escalado de soluciones de datos eficaces, lo que mejora la eficiencia operacional general.
Toma de decisiones más rápida

Los datos unificados acortan la brecha entre los datos y los insights. Sin la conformación de datos y los retrasos en la preparación, los usuarios pueden tomar decisiones basadas en datos, encontrar nuevos casos de uso y descubrir insights más rápidamente mientras los datos aún están frescos. De hecho, el 80% de los CDOs afirman que la democratización de datos ayuda a su organización a avanzar más rápido. 3
Menor riesgo

El movimiento constante de datos y las herramientas dispares pueden exponer los datos a riesgos de seguridad y cumplimiento. Pero con un ecosistema de datos unificado, es más sencillo para las organizaciones controlar quién tiene acceso a los datos confidenciales, conocer y abordar las vulnerabilidades y aplicar las soluciones necesarias en conjunto.
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¿Cómo lograr datos unificados?

Si bien no existen métodos únicos para unificar datos, cada proceso de unificación de datos generalmente implica una combinación de enfoques. Algunas técnicas comunes de unificación de datos incluyen:

  • Adopción de arquitecturas de datos modernas
  • Integración de datos
  • Gestionar los datos a gran escala
  • Automatización de pipelines de datos

Adopción de arquitecturas de datos modernas

Una arquitectura de datos es el proyecto técnico para cómo fluyen los datos a través de una organización, desde la recopilación e ingestión de datos hasta la transformación, el almacenamiento y el consumo.

Las arquitecturas de datos modernas reducen la complejidad al conectar de manera inteligente estas etapas y permitir un acceso optimizado a los datos. Algunos ejemplos de arquitecturas de datos modernas para la unificación de datos son:

  • Data fabric: utiliza machine learning (ML),metadatos activos, interfaces de programación de aplicaciones (API) y otras tecnologías para crear una vista virtual unificada de los datos en entornos on premises y basados en la nube  data lakesdata warehouses y bases de datos. Ayudan a equilibrar la gobernanza, la escalabilidad y el acceso.

  • Malla de datos: Organiza los datos por área de negocio (por ejemplo, marketing, ventas o éxito del cliente), asignando la responsabilidad a los equipos de cada área. A menudo coexisten con plataformas de datos unificadas y estructuras de datos, que pueden automatizar y optimizar componentes clave, como la creación de productos de datos y la gestión de metadatos.

  • Data lakehouse: Combina el almacenamiento de datos escalable y de bajo costo de un lago de datos con las capacidades de analytics de alto rendimiento y gestión de datos de un almacén de datos. Facilitan la combinación y el almacenamiento de grandes volúmenes de datos de diversos tipos, y son compatibles tanto con analytics de datos como con las cargas de trabajo de IA y machine learning (ML).

  • Plataforma de datos unificada: Consolida datos de múltiples fuentes, como CRM, almacenes de datos, aplicaciones SaaS y registros de IoT, a menudo de diferentes proveedores, en una única interfaz. Ayuda a reducir los silos de datos entre los distintos departamentos, a optimizar la gobernanza y a proporcionar una fuente de información fiable para toda la organización.

 

Integración de datos

Los procesos de integración de datos combinan y transforman datos fragmentados procedentes de diversas fuentes —a menudo mediante API, flujos de datos y conectores preconfigurados— para que sean accesibles y se puedan utilizar con fines empresariales. Si bien enfoques como extraer, cargar, transformar (ETL) se debaten ampliamente, han surgido varios métodos modernos, muchos de los cuales forman parte de las arquitecturas de datos modernas, que incluyen:

  • Integración sin copia: permite acceder a los datos en su fuente original sin necesidad de duplicarlos ni trasladarlos

  • Virtualización de datos: utiliza una capa de abstracción virtual para unificar los datos sin moverlos físicamente

  • Integración de datos en tiempo real: Captura y procesa los datos a medida que están disponibles, lo que permite una integración y un uso inmediatos.
Aprenda más sobre los diferentes métodos de integración de datos

Gestión de datos a gran escala

Una estrategia estable de gobernanza de datos apoya la gestión unificada de datos ayudando a las organizaciones a estandarizar y hacer cumplir políticas para la creación, almacenamiento y acceso a los datos. Estas capacidades permiten a las organizaciones lograr una amplia gama de objetivos de unificación de datos, incluida la creación de una única fuente de verdad confiable. Los componentes clave de una estrategia de gobernanza de datos incluyen:

Automatización de flujos de datos

Los pipelines de datos automatizados utilizan software para orquestar y gestionar el movimiento, la transformación y la entrega de datos en todos los sistemas. Al reducir la necesidad de intervención manual, la automatización agiliza los flujos de trabajo de gestión de datos y minimiza el riesgo de error humano, lo que ayuda a garantizar que los datos se preparen y entreguen de manera constante para analytics e IA.

La automatización de pipelines también está evolucionando para incorporar modelos de IA y sistemas de agentes. Estos pipelines utilizan metadatos, señales de observabilidad y toma de decisiones inteligente para garantizar que los datos se validen, gobiernen y entreguen constantemente de manera confiable y estandarizada.

Cómo automatizar pipelines de datos en 10 pasos

Consideraciones clave para unificar los datos

Más allá de implementar soluciones tecnológicas para la unificación de datos, las organizaciones deben considerar varios factores organizacionales, culturales y operativos, que incluyen:

  • Cómo afrontar el cambio organizacional y cultural
  • Fomentar las habilidades de datos adecuadas
  • Cómo evitar los problemas técnicos
  • Garantizar la privacidad de datos y el cumplimiento
Cómo afrontar el cambio organizacional y cultural

La unificación de datos no unifica automáticamente los equipos o las formas de trabajar. Cada función suele tener sus propias herramientas, métricas, modelos de datos y preferencias de comunicación. Romper estos silos requiere cambios en los procesos, las estructuras de los equipos y la mentalidad organizacional, tratando los datos como un activo estratégico en lugar de un subproducto del trabajo.
Fomentar las habilidades de datos adecuadas

Antes de unificar los datos, considere las habilidades técnicas y de datos necesarias para apoyar tanto la implementación como las operaciones en curso. IBM IBV identificó que el 47 % de los CDO encuestados citan atraer, desarrollar y retener talento avanzado en datos como un desafío principal; El 77 % tiene dificultades para ocupar puestos clave de datos, y solo el 53 % dice que los esfuerzos de reclutamiento y retención brindan las habilidades que necesitan.4
Cómo evitar los problemas técnicos

Las organizaciones con equipos profundamente en silos suelen tener entornos tecnológicos igualmente fragmentados. Al seleccionar herramientas y tecnologías para crear una vista unificada, es crítico considerar cómo se integran con los sistemas, lenguajes de programación y plataformas existentes en toda la empresa.
Garantizar la privacidad de datos y el cumplimiento

La información confidencial, ya sean datos de pacientes, empleados o clientes, debe protegerse para cumplir con los requisitos normativos y mantener la confianza. A medida que las organizaciones realizan esfuerzos de unificación de datos, es importante que se tomen medidas de privacidad de datos y seguridad en cada etapa del ciclo de vida. Los enfoques comunes incluyen controles de acceso, políticas de gobierno y seguimiento del linaje de datos.

Autores

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

Tom Krantz

Staff Writer

IBM Think

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Notas de pie de página

1,3,4 The 2025 CDO Study: The AI multiplier effect, IBM IBV, 12 November 2025

2 The State of Salesforce 2025–2026, IBM IBV, octubre de 2025