¿Qué es OpenSearch?

OpenSearch comenzó como una respuesta de la comunidad a los cambios de licencia para Elasticsearch y Kibana, una popular capa de visualización. Las versiones anteriores de Elasticsearch se lanzaron bajo la licencia Apache 2.0, pero las versiones posteriores adoptaron la licencia pública del lado del servidor (SSPL) y la licencia Elastic. Estas licencias restringían la reutilización de código abierto, creando desafíos para las organizaciones que dependían del software de búsqueda redistribuible y de implementación libre.

Para mantener un ecosistema de búsqueda abierto, Amazon Web Services (AWS) bifurcó (es decir, creó una copia independiente de) las últimas versiones Apache 2.0 de Elasticsearch y Kibana, creando el Proyecto OpenSearch. El proyecto introdujo nuevas características y mejoras bajo un modelo de gobernanza abierto, además, amplió la compatibilidad con las API de Elasticsearch y las bibliotecas cliente para simplificar la migración.

Desde entonces, el Proyecto OpenSearch ha evolucionado de forma independiente. Cuenta con una hoja de ruta impulsada por la comunidad, contribuciones de múltiples proveedores y un creciente ecosistema de complementos alojados en GitHub. Aunque sigue siendo compatible con muchos patrones de Elasticsearch, OpenSearch amplió su conjunto de características con plugins para la búsqueda vectorial, detección de anomalías y herramientas avanzadas de observabilidad.