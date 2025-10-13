¿Qué es la telemetría?

La telemetría desempeña un papel clave en diversas industrias, como la de la atención médica, la aeroespacial, la automotriz y la tecnología de la información (TI), brindando a las organizaciones insights valiosos sobre el rendimiento del sistema, el comportamiento del usuario, la seguridad y la eficiencia operativa. En industrias que dependen de activos físicos, como la agricultura, los servicios públicos y el transporte, las organizaciones utilizan la telemetría para capturar mediciones como la temperatura, la presión del aire, el movimiento y la luz. En la atención médica, los sistemas de telemetría pueden rastrear la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los niveles de oxígeno.

En ambos casos, los instrumentos físicos y los sensores recopilan datos del mundo real y los envían a un repositorio central. Los datos a menudo se transmiten empleando un protocolo de comunicación especializado como Modbus, PROFINET, OPC Unified Architecture o EtherNet/IP para análisis posteriores.

Sin embargo, los sensores físicos no están diseñados para capturar indicadores de rendimiento digital como tasas de error, uso de memoria, tiempos de respuesta, tiempo de actividad y latencia. En cambio, los equipos de TI dependen de la instrumentación de dispositivos, a menudo a través de agentes basados en software: sensores digitales que están programados para monitorear y recopilar de forma autónoma datos relevantes del sistema. Estos datos a menudo se estructuran como métricas, eventos, registros y rastreos (MELT), y cada uno captura una vista diferente del comportamiento del sistema, los flujos de trabajo operativos y los plazos de rendimiento.

Las líneas entre los sistemas de telemetría físicos y digitales están comenzando a desdibujarse, especialmente a medida que las empresas adoptan cada vez más estrategias de transformación digital, cuyo objetivo es infundir tecnología digital en todas las áreas de un negocio.



Por ejemplo, una industria tradicionalmente física como la fabricación podría usar sensores para capturar el consumo de energía, el control de calidad y las condiciones ambientales. Al mismo tiempo, podría depender de agentes de software para el seguimiento avanzado de activos, el mantenimiento preventivo y el monitoreo del flujo de producción. Por esa razón, este artículo se centra principalmente en la telemetría de TI y su papel en expansión en los entornos empresariales modernos.

En esencia, la telemetría de TI implica cinco pasos clave:

Recopilar métricas, eventos, registros y rastreos de fuentes remotas dispares con sensores o agentes de software



Transmitir esos datos a un repositorio central o enrutador a través de WiFi, satélite, radio u otro medio de comunicación



Procesar y organizar los datos entrantes para que puedan consultarse fácilmente



Mantener los datos con una solución de almacenamiento, como una base de datos de series temporales, un almacén de datos o un lago de datos



Analizar, interpretar y visualizar los datos para tomar decisiones empresariales mejor informadas, a menudo con la ayuda de una plataforma de observabilidad

Las estrategias de telemetría eficaces ayudan a las organizaciones a lograr la observabilidad de lote completo o la capacidad de comprender el estado interno de una pila tecnológica de extremo a extremo en función de sus resultados externos.

La telemetría también es un componente importante del Internet de las cosas (IoT), una infraestructura que equipa a los dispositivos con sensores avanzados, software y conectividad de red, lo que les permite comunicar e intercambiar datos en todo el sistema.