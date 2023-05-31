¿Qué es el seguimiento distribuido?

Ahora que tiene una idea de lo que es el seguimiento distribuido, profundicemos en cómo funciona. A diferencia de una aplicación monolítica, los entornos de microservicios se ejecutan en backends distribuidos, lo que dificulta el seguimiento de un recorrido completo de solicitudes. Afortunadamente, el seguimiento distribuido puede seguir las acciones de un usuario en cada paso del camino y monitorear cómo afecta a su aplicación desde el front-end hasta el back-end.

El seguimiento distribuido comienza con la instrumentación de la arquitectura de microservicios. Puede usar herramientas de código abierto, como OpenTelemetry, para comenzar el proceso de recopilación de instrumentación y telemetría.

A continuación, los desarrolladores deben implementar código en sus servicios para rastrear los datos de seguimiento y etiquetar identificadores únicos para cada transacción. El contexto de seguimiento codificado pasa de un servidor a otro en todo el entorno de la aplicación. Los identificadores que se anexaron al recorrido de la transacción dan visibilidad a la experiencia del cliente.

Las herramientas de seguimiento distribuido rastrean cada actividad o segmento luego de ser activado por un evento mientras viaja a través de un servidor. A medida que se recopila un tramo, se pasa al siguiente, y así sucesivamente. Estos intervalos generalmente comienzan con un intervalo principal y pasan a intervalos secundarios.

Su herramienta ordenará estas acciones y recopilará métricas relevantes, como atributos personalizados, marcas de tiempo y metadatos. Por lo general, una herramienta de seguimiento distribuido le ayuda a visualizar estos datos en un gráfico de llamas o en formato de vista en cascada. Estos gráficos ayudan a los ingenieros a interpretar qué partes de un sistema distribuido están experimentando cuellos de botella, ralentizaciones o problemas de rendimiento.

Por último, deberá combinar su herramienta de seguimiento distribuido con una plataforma de observabilidad para obtener un monitoreo integral de su aplicación. Incluir una plataforma como Instana lo ayudará a extraer y procesar datos para que pueda dar los siguientes pasos correctos a fin de resolver cualquier error de aplicación.