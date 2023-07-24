La complejidad de los sistemas de TI ha aumentado significativamente en los últimos años, creando una mayor urgencia para que los equipos de TI se mantengan al tanto del estado de las operaciones. El aumento de los dispositivos que se conectan a aplicaciones individuales, el auge de la computación en la nube y el desarrollo de nuevos productos han llevado a las empresas a invertir en servicios digitales para satisfacer las necesidades de los clientes.
Por ejemplo, el 99 % de las organizaciones encuestadas por McKinsey afirmaron que llevaron a cabo una transformación tecnológica a gran escala desde 2020. Y, sin embargo, los CIO dicen que sus ejecutivos creen que el 59% de las iniciativas digitales tardan demasiado en completar y el 52% tarda demasiado en generar valor, según una encuesta de Gartner de 2023.
El aumento de la complejidad ha creado la necesidad de adoptar un enfoque sistemático para garantizar el estado y la optimización de los servicios de TI de cualquier organización. Esto ha llevado a un aumento en la importancia del analytics de operaciones de TI (ITOA), el proceso basado en datos mediante el cual las organizaciones recopilan, almacenan y analizan los datos producidos por sus servicios de TI.
ITOA convierte los datos operativos en insights en tiempo real. A menudo es parte de AIOps, que emplea inteligencia artificial (IA) y machine learning para mejorar el DevOps general de una organización para que esta pueda brindar un mejor servicio. El uso de capacidades de automatización y machine learning agiliza los flujos de trabajo operativos, creando insights de inmediato y eliminando posibles errores humanos de la ecuación.
ITOA ayuda a ITOps a optimizar su proceso de toma de decisiones mediante el uso de tecnología para analizar grandes conjuntos de datos e identificar la estrategia de TI adecuada.
La creciente complejidad de los sistemas informáticos ha creado la necesidad de que las organizaciones supervisen y analicen mejor los datos para tomar decisiones más informadas. Cada organización tiene una pila tecnológica única, que normalmente está compuesta por software nativo y plataformas en la nube. La infraestructura de TI de las organizaciones modernas se compone de un gran ecosistema interdependiente en el que un problema con un incidente o error podría poner en peligro todo el sistema.
La pila tecnológica de software, infraestructura y servicios de red de una organización permite a las empresas proporcionar más servicios a sus clientes, pero la mayor complejidad significa que más cosas pueden salir mal, y esos errores pueden tener un impacto exponencial. Las organizaciones se esfuerzan por minimizar los tiempos de inactividad ya que interrumpen sus servicios y ponen en peligro su reputación entre clientes y socios. Los departamentos de TI necesitan saber cómo asignar mejor sus recursos para abordar cualquier problema emergente, aumentar el tiempo de actividad y mantener la gestión de operaciones de TI (ITOM) de la organización funcionando sin problemas.
Afortunadamente, los sistemas de TI producen sus propios datos y recopilan aún más datos agregados de clientes, socios y empleados. Las organizaciones pueden utilizar todos estos datos para comprender el estado general de su sistema a través de operations analytics de TI.
ITOA y observabilidad comparten un objetivo común: emplear datos de operaciones de TI para rastrear y analizar el rendimiento de un sistema y así mejorar la eficiencia y efectividad operativa. Ambos ayudan a la business intelligence por permitir que las organizaciones resuelvan los problemas de operaciones de TI más rápidamente, informen las estrategias de clasificación para problemas futuros y ayuden en el despliegue de nuevas tecnologías.
La observabilidad se ocupa de comprender el estado o condición interna de un sistema complejo basándose únicamente en el conocimiento de sus salidas externas. Realiza un seguimiento de cuatro pilares importantes: métricas, eventos, registros y trazas (MELT) para comprender el comportamiento, el rendimiento y otros aspectos de la infraestructura y las aplicaciones en la nube. Su objetivo es comprender lo que ocurre dentro de un sistema mediante el estudio de datos externos. ITOA utiliza principios de minería de datos y big data para analizar conjuntos de datos ruidosos dentro del sistema y crea una infraestructura que utiliza esos insights para que todo el sistema funcione sin problemas. Se ocupa del análisis de causa principal de los incidentes en Operaciones, para que los equipos de TI puedan hacer arreglos de problemas que podrían volver a ocurrir. El objetivo es dirigir el problema subyacente mientras se determina si otros programas o sistemas también están en riesgo de fallo.
El analytics de operaciones de TI (ITOA) contiene varias herramientas, procesos y tecnologías clave, todos los cuales trabajan juntos para producir valor dentro de la organización. Estas son algunas de las tecnologías y casos de uso más comunes:
El analytics de operaciones de TI (ITOA) ayuda a las organizaciones a analizar grandes cantidades de datos operativos estructurados y no estructurados a través de tres etapas clave:
Las organizaciones pueden evaluar el éxito de los programas de analytics de operaciones mediante varios indicadores clave de rendimiento (KPI):
Existen varios beneficios para cualquier organización que tenga una sólida práctica de analytics de operaciones de TI (ITOA):
