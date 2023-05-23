¿Qué es el transporte inteligente?

Los siguientes son algunos ejemplos de transporte inteligente y cómo pueden tener un beneficio para una ciudad:

Estacionamiento

Todos los controladores han tenido la experiencia de buscar estacionamiento durante 30 minutos o más, convencidos de que cada lugar disponible se llena justo antes de llegar a él. Es un problema irritante que tiene una solución obvia: agregar sensores a los lugares de estacionamiento. De esa manera, los conductores pueden encontrar un lugar libre con anticipación y usar sus teléfonos inteligentes o consolas de tablero para ir directamente al lugar, en lugar de deambular sin rumbo fijo.

Redes de transporte inteligentes

Muchos departamentos de transporte locales y nacionales ahora transmiten actualizaciones de horarios de transporte público en tiempo real e interrupciones de mantenimiento a través de sistemas de control centralizados. Los ciudadanos y los viajeros pueden acceder a esta información en sus teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras a través de aplicaciones, redes sociales o navegadores, pero eso debería ser lo que está en juego.

La próxima generación de sistemas de transporte inteligentes podrá comunicar cuándo es probable que las piezas de los trenes o autobuses fallen, lo que permitirá a los operadores sacar de servicio los vehículos de la flota para hacer arreglos antes de que se averíen con pasajeros a bordo. Invertir en redes de transporte también incluye la construcción de trenes de alta velocidad que puedan transportar a más personas de un destino a otro, mejorando el tráfico y el impacto ambiental de las personas que conducen automóviles.

Mejor gestión del tráfico

La congestión del tráfico es el resultado de muchos problemas separados, como accidentes de vehículos, redes de tráfico rígidas, mal tiempo, crecimiento de la población e infraestructura deficiente. Si bien cada uno tiene un arreglo (de diferentes niveles de complejidad), el transporte inteligente puede abordarlos todos:

Accidentes de vehículos: los vehículos conectados con sensores pueden evitar que ocurran accidentes, a menudo antes de que el controlador sepa que algo malo está a punto de suceder.

los vehículos conectados con sensores pueden evitar que ocurran accidentes, a menudo antes de que el controlador sepa que algo malo está a punto de suceder. Control de tráfico: históricamente, los semáforos cambiaban en función de ventanas de tiempo predeterminadas, independientemente de cualquier impacto imprevisto. Si bien las ventanas de tiempo para que los semáforos cambien pueden diferir durante las diferentes horas del día (por ejemplo, para tener en cuenta la hora pico en una calle concurrida), rara vez cambian en función del flujo específico de tráfico. En las raras áreas metropolitanas importantes donde los tiempos de los semáforos pueden cambiar en función de esos datos, generalmente se hace manualmente por intervención humana. El futuro de la gestión del tráfico implica semáforos inteligentes conectados a datos de flujo de tráfico en tiempo real que incorporen machine learning e inteligencia artificial que pueden cambiar los semáforos en las intersecciones en función de miles de variables.

Información en tiempo real sobre las condiciones de la carretera y los accidentes: al igual que el tráfico, las condiciones de la carretera pueden crear cuellos de botella en los patrones de viaje. Si bien las aplicaciones de mapas accesibles en los teléfonos inteligentes brindan cada vez más actualizaciones en tiempo real sobre las condiciones del tráfico, a menudo las proporcionan los informes de los ciudadanos. Las asociaciones público-privadas pueden impulsar esta información invirtiendo en tecnología de vehículo a vehículo (V2V) y de vehículo a infraestructura (V2I) para que cada automóvil proporcione información automáticamente, identificando problemas antes de que creen embotellamientos.

Transporte público inteligente

¿Cuántos solicitantes de empleo han perdido el trabajo de sus sueños debido a trenes atascados o estancados? ¿Con qué rapidez los horarios impresos en la parada de autobús se vuelven irrelevantes todos los días? En cada ciudad, miles o millones de personas dependen diariamente del transporte público; son líneas de vida para las personas mayores, los trabajadores de primera línea y las personas con discapacidades. Hace una gran diferencia cuando las ciudades pueden conectar esos vehículos críticos a una red inteligente para garantizar que los ciudadanos tengan información en tiempo real sobre cuándo los servicios de autobús y otras formas de transporte público los recogerán y los llevarán a donde necesitan ir.

Soporte para vehículos eléctricos

Los líderes que desean hacer que sus ciudades sean hospitalarias y atraer a conductores de automóviles eléctricos deben instalar estaciones de carga eléctrica en áreas de alto tráfico, donde los conductores pueden detenerse un poco y caminar o comprar algo de comida mientras se carga el automóvil. Eso no solo proporciona un servicio al controlador, sino que también ayuda a las empresas del área a captar nuevos negocios. Lo importante que debe recordar sobre el transporte inteligente es que también está construyendo para el futuro. Si bien los vehículos autónomos aún no están listos para el despliegue masivo, muchos esperan que se conviertan en una realidad en el futuro. Por lo tanto, cualquier plan de transporte inteligente significativo tiene planes para el futuro a medida que las tecnologías de los vehículos amplíen la forma en que podemos movernos sin intervención humana.