¿Qué es el transporte inteligente?

Todos los días, las personas encuentran múltiples obstáculos mientras viajan a sus destinos previstos. Sentado en el tráfico, esperando que el autobús llegue 15 minutos más tarde de lo programado, conduciendo durante 30 minutos para encontrar un lugar para estacionar: el mundo moderno está lleno de inconvenientes debido a las ineficiencias subyacentes en nuestros sistemas de transporte.
Sin embargo, los autos parados y las personas apuradas que esperan el transporte público no son solo una molestia individual. Una infraestructura de transporte menos que óptima afecta la economía, acelera el impacto ambiental y reduce la calidad de vida en general. Hacer que el transporte funcione más rápido y para más personas mantiene despiertos a los planificadores de la ciudad.
La buena noticia es que las nuevas tecnologías y enfoques de los sistemas de gestión del transporte nos permiten comenzar a abordar estos inconvenientes y realizar otras mejoras de transporte posteriores. La solución es el transporte inteligente.
El auge de las tecnologías interconectadas como el Internet de las cosas (IoT), los vehículos eléctricos, la geolocalización y la tecnología móvil han hecho posible Orchestrate® cómo las personas y los bienes fluyen de un lugar a otro, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas.
Varias ciudades globales, incluidas Londres, París, Ámsterdam y Río de Janeiro, han invertido en el transporte inteligente como componente clave de sus iniciativas de ciudad inteligente. Ahora hay universidades que estudian casos de uso de transporte inteligente (por ejemplo, la Universidad de Nueva York, NJIT y muchas más). Al parecer, todo el mundo está obsesionado con resolver los problemas de transporte y aumentar la movilidad porque produce muchos beneficios para los ciudadanos y la economía.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Muchas ciudades afirman ser la primera “ciudad inteligente” del mundo. Si bien se puede debatir qué convierte exactamente a una simple ciudad en una ciudad inteligente, no se puede negar que el auge de Internet y la tecnología móvil ha generado un interés generalizado en la construcción de la próxima generación de ciudades inteligentes.
Cada vez que una ciudad mejora sus estructuras existentes para incorporar más tecnologías basadas en datos o conectadas, se vuelve más inteligente. Los ejemplos de mejoras de ciudades inteligentes más allá del transporte inteligente incluyen sensores para monitorear la calidad del aire y las fluctuaciones de temperatura, Tecnología IoT en edificios públicos para conservar energía y gestión de recolección de residuos basada en datos. Pero la joya de la corona de cualquier ciudad inteligente es cómo el transporte inteligente puede revolucionar el funcionamiento de las ciudades y la forma en que las personas se mueven dentro de ellas.
También conocida como movilidad inteligente, el auge de la recopilación y automatización de datos ubicuos ha llevado a los gobiernos locales a adoptar el transporte inteligente. Es posible gracias al hecho de que prácticamente todos los ciudadanos y viajeros tienen un teléfono inteligente que puede transmitir y recibir mensajes y datos.
Además, nunca ha sido tan fácil y barato crear redes Wi-Fi públicas, creando muchas nuevas oportunidades para que los gobiernos puedan implementar iniciativas de transporte inteligente.
El transporte inteligente generalmente incluye asociaciones público-privadas que pueden afectar positivamente varios problemas con el transporte, como la contaminación derivada de las emisiones de automóviles, la congestión y la importancia del transporte público para los necesitados y los ancianos.
Hace tiempo que existen varias soluciones de transporte inteligente, por ejemplo, un departamento de transporte de la ciudad que proporciona datos de llegada en tiempo real de autobuses y trenes, cobro electrónico de peajes, bicicletas compartidas, precios dinámicos para los automóviles que ingresan a la ciudad y tarjetas inteligentes de transporte público. Pero varias tecnologías disímiles no hacen un sistema de transporte inteligente. Requiere una estrategia integral y múltiples tecnologías inteligentes que trabajen en conjunto.
El transporte inteligente ayuda a asignar mejor los recursos para que las ciudades puedan hacer más con menos y evitar el consumo innecesario de energía y los costos de recursos.
Las ciudades y estados que priorizan el transporte inteligente brindan una experiencia de vida más inclusiva y equitativa para todos sus ciudadanos.
Los siguientes son algunos ejemplos de transporte inteligente y cómo pueden tener un beneficio para una ciudad:
Todos los controladores han tenido la experiencia de buscar estacionamiento durante 30 minutos o más, convencidos de que cada lugar disponible se llena justo antes de llegar a él. Es un problema irritante que tiene una solución obvia: agregar sensores a los lugares de estacionamiento. De esa manera, los conductores pueden encontrar un lugar libre con anticipación y usar sus teléfonos inteligentes o consolas de tablero para ir directamente al lugar, en lugar de deambular sin rumbo fijo.
Muchos departamentos de transporte locales y nacionales ahora transmiten actualizaciones de horarios de transporte público en tiempo real e interrupciones de mantenimiento a través de sistemas de control centralizados. Los ciudadanos y los viajeros pueden acceder a esta información en sus teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras a través de aplicaciones, redes sociales o navegadores, pero eso debería ser lo que está en juego.
La próxima generación de sistemas de transporte inteligentes podrá comunicar cuándo es probable que las piezas de los trenes o autobuses fallen, lo que permitirá a los operadores sacar de servicio los vehículos de la flota para hacer arreglos antes de que se averíen con pasajeros a bordo. Invertir en redes de transporte también incluye la construcción de trenes de alta velocidad que puedan transportar a más personas de un destino a otro, mejorando el tráfico y el impacto ambiental de las personas que conducen automóviles.
La congestión del tráfico es el resultado de muchos problemas separados, como accidentes de vehículos, redes de tráfico rígidas, mal tiempo, crecimiento de la población e infraestructura deficiente. Si bien cada uno tiene un arreglo (de diferentes niveles de complejidad), el transporte inteligente puede abordarlos todos:
¿Cuántos solicitantes de empleo han perdido el trabajo de sus sueños debido a trenes atascados o estancados? ¿Con qué rapidez los horarios impresos en la parada de autobús se vuelven irrelevantes todos los días? En cada ciudad, miles o millones de personas dependen diariamente del transporte público; son líneas de vida para las personas mayores, los trabajadores de primera línea y las personas con discapacidades. Hace una gran diferencia cuando las ciudades pueden conectar esos vehículos críticos a una red inteligente para garantizar que los ciudadanos tengan información en tiempo real sobre cuándo los servicios de autobús y otras formas de transporte público los recogerán y los llevarán a donde necesitan ir.
Los líderes que desean hacer que sus ciudades sean hospitalarias y atraer a conductores de automóviles eléctricos deben instalar estaciones de carga eléctrica en áreas de alto tráfico, donde los conductores pueden detenerse un poco y caminar o comprar algo de comida mientras se carga el automóvil. Eso no solo proporciona un servicio al controlador, sino que también ayuda a las empresas del área a captar nuevos negocios. Lo importante que debe recordar sobre el transporte inteligente es que también está construyendo para el futuro. Si bien los vehículos autónomos aún no están listos para el despliegue masivo, muchos esperan que se conviertan en una realidad en el futuro. Por lo tanto, cualquier plan de transporte inteligente significativo tiene planes para el futuro a medida que las tecnologías de los vehículos amplíen la forma en que podemos movernos sin intervención humana.
Prácticamente todas las ciudades importantes han incorporado algunas tecnologías de transporte inteligente en su oferta general para los ciudadanos y los viajeros, pero ahora es el momento de establecer una estrategia integral de transporte inteligente que ayude a las personas a llegar a su destino de forma más rápida, segura y con menos impacto ambiental. A medida que el movimiento de trabajo híbrido permite que más empleados trabajen en la ciudad de su elección, los gobiernos locales que ofrecen una ciudad verdaderamente inteligente con un sistema de transporte inteligente integral podrán atraer a más residentes a expensas de aquellas ciudades que no se adapten.
La buena noticia es que ahora existen soluciones para ayudar a los gobiernos a crear un marco de transporte inteligente más completo que utilice un conjunto completo de soluciones para Operaciones, mantenimiento, monitoreo, calidad y confiabilidad. IBM Maximo ayuda a los servicios de metro que atienden a 4.700 millones de pasajeros, el 73 % de los aeropuertos más concurridos y el 75 % de las empresas automotrices más grandes a transformar la inteligencia de sus sistemas para mejorar la satisfacción del cliente y aumentar la eficiencia.
Únase a IBM para un seminario web en el que demostramos cómo encontrar un retorno de la inversión (ROI) real a través de iniciativas de IA agéntica, con ejemplos en todas las industrias, casos de uso e incluso las propias historias de éxito de IBM.
Descubra por qué IBM ha sido reconocida como líder en el 2025 Gartner® Magic Quadrant™ para plataformas de ciencia de datos y machine learning.
Descubra cómo las organizaciones están pasando de lanzar IA en pilotos dispares a usarla para impulsar la transformación en el núcleo.
Acceda a nuestro catálogo completo de más de 100 cursos en línea al adquirir hoy mismo una suscripción individual o multiusuario, lo que le permitirá ampliar sus conocimientos en una amplia gama de nuestros productos a un precio bajo.
IBM® Granite es una familia de modelos de IA abiertos, de alto rendimiento y confiables, diseñados para empresas y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore opciones de lenguaje, código, series de tiempo y medidas de protección.
Dirigida por los principales líderes de opinión de IBM, el plan de estudios está diseñado para ayudar a los líderes empresariales a obtener los conocimientos necesarios para priorizar las inversiones en IA que pueden impulsar el crecimiento.
Encuestamos a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo pueden avanzar.
Active estos cinco cambios de mentalidad para superar la incertidumbre, estimular la reinvención empresarial y potenciar el crecimiento con la IA agéntica.
Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el aprendizaje automático en su negocio.
Entrene, valide, ajuste y despliegue IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de próxima generación para creadores de IA. Diseñe aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.
Ponga a trabajar la IA en su negocio con la experiencia en IA líder del sector y la cartera de soluciones de IBM a su lado.
Los servicios de IA de IBM Consulting ayudan a reinventar la forma en que las empresas trabajan con IA para la transformación.
Obtenga acceso único a capacidades que abarcan el ciclo de vida del desarrollo de IA. Produzca potentes soluciones de IA con interfaces fáciles de usar, flujos de trabajo y acceso a API y SDK estándar de la industria.