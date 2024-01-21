El primer borrador para tokens Web JSON ya tiene más de 10 años (es de diciembre de 2010). El borrador inicial establece: “JSON Web Token (JWT) define un formato de token que puede codificar reclamaciones transferidas entre dos partes. Las reclamaciones en un JWT se codifican como un objeto JSON que está firmado digitalmente.“

En su última versión, IETF RFC 7519, se amplió a lo siguiente: “JSON Web Token (JWT) es un medio compacto y seguro para URL de representar notificaciones que se transferirán entre dos partes. Las notificaciones en un JWT se codifican como un objeto JSON que se utiliza como carga útil de una estructura JSON Web Signature (JWS) o como texto sin formato de una estructura JSON Web Encryption (JWE), lo que permite firmar digitalmente las notificaciones o proteger su integridad con un código de autenticación de mensajes (MAC) y/o cifrado.“

La nueva descripción sugiere dos representaciones de un JWT (a menudo pronunciado "jot"), a saber, una firma web JSON (JWS) o una estructura de cifrado web JSON (JWE). JWS se define en RFC 7515, JWE en RFC 7516. Incluso hay algunos estándares de seguridad más relacionados basados en JSON, todos definidos por un grupo de trabajo llamado JOSE: JSON Object Signing and cifrado.

OAuth 2.0 es un estándar de la industria para la autorización. Sin entrar en detalles, ofrece un flujo de autorización y conceptos básicos, incluidos los llamados token de acceso y token de actualización. No es un requisito usarlos, pero los JWT generalmente se usan en estos días. Como se indicó, el enfoque de OAuth está en la autorización y, a veces, también se utilizó indebidamente para manejar la identificación. OpenID Connect agrega esta pieza faltante en el rompecabezas e introduce la identidad o el token de identificación. El token de ID se representa como JWT.