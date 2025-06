Además, recuerde que adoptar OpenTelemetry no significa que tenga que elegir una solución de observabilidad de código abierto. Muchas plataformas comerciales, que su organización ya puede utilizar, son totalmente compatibles con OTel y ofrecen capacidades adicionales de nivel empresarial.

Las soluciones comerciales de observabilidad pueden proporcionar una observabilidad totalmente gestionada con insights impulsados por IA y soporte continuo, para minimizar la configuración y el mantenimiento manuales y mejorar el TTV.

“Si estoy construyendo paneles, creando alertas, creando contexto y datos, literalmente solo estoy enfocado en construir herramientas. No estoy optimizando el sistema. No estoy apoyando las iniciativas de los clientes”, dice Flowers. “Lo que estoy haciendo fundamentalmente no me ayuda a ganar dinero”.

Con las soluciones comerciales de observabilidad, gran parte de esa configuración se puede automatizar o preconfigurar. En su lugar, los equipos pueden enfocarse en optimizar el rendimiento y la fiabilidad de sus modelos de IA generativa, maximizando tanto sus inversiones en observabilidad como los impactos en el mundo real de las aplicaciones de IA.