¿Qué es gRPC?

RPC, o llamada a procedimiento remoto, es un modelo de comunicación para la interacción cliente/servidor que permite que las llamadas remotas aparezcan y funcionen como llamadas locales. Es una técnica más antigua, que se remonta conceptualmente a la década de 1970, con aplicaciones iniciales vistas en proyectos informáticos pioneros como ARPANET y Xerox PARC.

En una RPC, el cliente interactúa con una representación del servidor, que parece local pero, de hecho, es un intermediario. Este intermediario se conoce comúnmente como stub, que maneja los datos de serialización y desclasificación (es decir, convertir los datos a un formato adecuado para la transmisión y convertir los resultados recibidos del servidor al formato original). Debido a que es un estilo arquitectónico para la comunicación cliente/servidor, se usa comúnmente en el diseño de API.

Hay muchas implementaciones diferentes de infraestructuras RPC, incluidos XML-RPC y JSON-RPC. Estas implementaciones utilizan HTTP como protocolo de transporte, y difieren principalmente en el tipo de formato. Estas implementaciones, que se remontan a las décadas de 1990 y 2000, mostraron las fortalezas de RPC: simplificaron el desarrollo, abstrajeron las complejidades de la comunicación de red, son livianas, relativamente fáciles de usar y legibles por humanos.

Sin embargo, muchos entornos modernos, especialmente aquellos que utilizan arquitecturas de microservicios, entornos políglotas y sistemas con altas cargas de datos, requieren una infraestructura más rápida y de alto rendimiento para conectar aplicaciones distribuidas. Idealmente, esta infraestructura facilita una transferencia de datos más eficiente y en tiempo real entre servicios que se ejecutan en diferentes entornos y centros de datos.

gRPC se desarrolló para satisfacer esta necesidad, ofreciendo baja latencia y alto rendimiento a través de la serialización de datos y su uso del protocolo HTTP/2, capacidades de transmisión bidireccional, generación de código y más.

gRPC se lanzó inicialmente en 2015, el mismo año que el lanzamiento de HTTP/2. Aborda las limitaciones con implementaciones de RPC más antiguas principalmente mediante el uso de Protocol Buffers, o Protobuf, su lenguaje de definición de interfaz (IDL). Protobuf serializa y codifica datos estructurados en binario. Esto hace que los datos sean más compactos, lo que permite una transmisión más rápida y un mayor rendimiento.

Protobuf también permite cambios en los campos de datos sin interrumpir el código. Esto ayuda a reducir los errores y permite compartir y procesar datos en tiempo real. Estas características hacen que las API creadas con gRPC sean una opción sólida para entornos modernos y distribuidos, arquitecturas de microservicios, aplicaciones de transmisión y para conectar sistemas y dispositivos de Internet de las cosas.

Tendría sentido si gRPC significara "Google Remote Procedure Call". Pero el equipo de gRPC en grpc.io afirma descaradamente que significa "gRPC Remote Procedure Call". Su GitHub señala que la "g" significa algo diferente con cada versión (que va desde "gregarious" hasta "goose" y "Guadalupe River Park Conservancy"). En cualquier caso, Google desarrolló gRPC y lo lanzó como proyecto de código abierto en 2015.

