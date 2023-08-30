Marco de DataOps: 4 componentes clave y cómo implementarlos

Hay varios componentes esenciales que componen una infraestructura DataOps exitosa:



Orquestación de datos

La orquestación de datos es un componente crítico de infraestructura de DataOps, ya que ayuda a gestionar el flujo de datos en múltiples etapas del pipeline de datos. Esto incluye la ingesta, el procesamiento, el almacenamiento y el análisis de datos. La orquestación de datos garantiza que estos se muevan y procesen de manera eficiente, de modo que estén disponibles para su análisis lo más rápido posible.

Un aspecto clave de la orquestación de datos es la automatización de las tareas del flujo de datos. Al automatizar tareas repetitivas, como la extracción, transformación y carga de datos (ETL), las organizaciones pueden optimizar sus flujos de trabajo de datos y reducir el riesgo de error humano. Además, la automatización permite a los equipos de datos centrarse en tareas de mayor valor, como el modelado y el análisis de datos.

Otro aspecto importante de la orquestación de datos es la capacidad de gestionar las dependencias entre las diferentes etapas del proceso de datos. Esto garantiza que los datos se procesen en el orden correcto y que cualquier cambio o actualización en una etapa no afecte negativamente a los procesos posteriores.

Gobernanza de datos

La gobernanza de datos es un componente esencial de una infraestructura DataOps, ya que garantiza que los datos sean precisos, coherentes y seguros. Esto se logra mediante el establecimiento de políticas, procedimientos y estándares que rigen cómo se recopilan, almacenan, gestionan y utilizan los datos dentro de una organización.

Un aspecto clave de la gobernanza de datos es la gestión de la calidad de los datos. Esto implica la implementación de procesos y controles que ayuden a garantizar la exactitud, integridad y coherencia de los datos. La gestión de la calidad de los datos puede incluir la validación de datos, la limpieza de datos y la aplicación de estándares de datos. Al mejorar la calidad de los datos, las organizaciones pueden aumentar la confiabilidad de sus insights basados en datos y tomar decisiones mejor informadas.

Otro aspecto importante de la gobernanza de datos es la seguridad y la privacidad de los datos. Esto implica la protección de los datos sensibles contra el acceso no autorizado, así como la gestión de las regulaciones de privacidad de datos, como el reglamento general de protección de datos (RGPD). Las herramientas de gobernanza de datos pueden ayudar a las organizaciones a implementar medidas de seguridad de datos, como cifrado y controles de acceso, así como a mantener el cumplimiento de las regulaciones de privacidad de datos.

Integración continua y despliegue continuo (CI/CD)

La integración continua y el despliegue continuo (CI/CD) son componentes cruciales de una infraestructura de DataOps, ya que permiten un desarrollo y despliegue rápidos e iterativos de proyectos de datos. Las prácticas de CI/CD implican la automatización de los procesos de creación, prueba y despliegue, para que los equipos de datos puedan identificar y resolver problemas rápidamente y ofrecer nuevas características y mejoras.

Un aspecto clave de CI/CD es el control de versiones, que permite a los equipos de datos realizar un seguimiento de los cambios en su código y activos de datos. El control de versiones permite que los equipos de datos colaboren de forma más efectiva, ya que pueden trabajar en diferentes partes de un proyecto simultáneamente y fusionar sus cambios sin conflictos. Además, el control de versiones facilita la reversión de los cambios si se identifica un problema, lo que reduce el riesgo de fallas en la canalización de datos.

Otro aspecto importante de CI/CD son las pruebas automatizadas. Al automatizar el proceso de prueba, los equipos de datos pueden garantizar que su código y sus activos de datos cumplan con los estándares de calidad y funcionen según lo esperado. Las pruebas automatizadas pueden incluir pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas de extremo a extremo, que ayudan a validar diferentes aspectos del flujo de datos. Al incorporar pruebas automatizadas en el proceso de CI/CD, los equipos de datos pueden detectar y solucionar problemas de forma temprana, antes de que afecten a los procesos posteriores o a los usuarios finales.

Monitoreo de datos y observabilidad

El monitoreo de datos y la observabilidad son componentes vitales de una infraestructura de DataOps, ya que permiten a los equipos de datos identificar y abordar de manera proactiva los problemas dentro del pipeline de datos. Esto se logra mediante la recopilación, el análisis y la visualización de métricas, registros y eventos del flujo de datos, lo que ayuda a los equipos de datos a obtener insights sobre el rendimiento y el estado de sus flujos de trabajo.

Un aspecto clave del monitoreo y la observabilidad de los datos es el monitoreo del rendimiento. Esto implica el seguimiento de métricas, como los tiempos de procesamiento de datos, la utilización de recursos y las tasas de error, que ayudan a los equipos de datos a identificar cuellos de botella y optimizar sus pipelines de datos para un mejor rendimiento. Las herramientas de supervisión del rendimiento pueden proporcionar visibilidad en tiempo real del flujo de datos, lo que permite a los equipos de datos detectar y resolver rápidamente los problemas antes de que afecten a los procesos posteriores o a los usuarios finales.

Otro aspecto importante del monitoreo y la observabilidad de los datos es la auditoría de los flujos de datos. Esto implica rastrear y analizar los cambios en los activos de datos a medida que se mueven a través del pipeline de datos, así como monitorear el acceso a los datos y los patrones de uso. La auditoría de los flujos de datos puede ayudar a las organizaciones a mantener el cumplimiento de las políticas y normativas de gobernanza de datos, así como a identificar posibles riesgos de seguridad o problemas de calidad de los datos.