Mejores prácticas de monitoreo de aplicaciones

Con una comprensión de los diferentes tipos de monitoreo de aplicaciones, es más fácil implementar las mejores prácticas que ayudan a alcanzar los objetivos de rendimiento y mantener la salud de su entorno de TI. Tenga en cuenta estas prácticas clave al configurar o revisar su sistema de monitoreo de aplicaciones:

Establezca objetivos de rendimiento claros

Establezca objetivos de rendimiento claros que puedan medirse con métricas cuantificables y KPI. Una vez que haya establecido los objetivos, debe elaborar un plan para alcanzarlos, uno que incluya el monitoreo y el análisis regulares de los datos de rendimiento para medir el progreso.

Si todavía está trabajando en la definición de sus objetivos de rendimiento, es posible que desee tener en cuenta los estándares de la industria, por ejemplo, para la utilización de recursos o el tiempo de inactividad, así como las expectativas del usuario final, para ayudarle a determinar qué constituye un rendimiento deficiente, aceptable o sobresaliente en el contexto de su negocio.

Monitoree las métricas adecuadas

La cantidad de datos disponibles puede ser abrumadora y decidir qué métricas seguir puede resultar confuso. Saber qué métricas son más pertinentes para sus objetivos le ayudará a centrarse en la información más valiosa y bloquear gran parte del ruido. Las métricas comunes críticas para identificar problemas de rendimiento incluyen:

Uso de CPU

Tasas de error

Tiempos de respuesta

Tasas de solicitudes

Datos/retroalimentación sobre la experiencia del usuario

Configure alertas y notificaciones personalizadas

Configurar alertas y notificaciones personalizadas en función de los umbrales de rendimiento establecido para su organización y sus SLA es fundamental. Generalmente no existe una solución única para todos, y deberá considerar factores como el tráfico de usuarios, los tiempos de respuesta y las tasas de error que afecten a su negocio.

Con alertas y notificaciones personalizadas, cuando surge un problema, se notifica a un miembro relevante del equipo que puede examinar y abordar el problema antes de que afecte la experiencia del usuario final. Muchas plataformas también permiten la corrección automatizada. La clave aquí es que establezca un sistema que se adapte específicamente a sus necesidades, uno que pueda alertar a sus equipos casi en tiempo real para evitar que los problemas se agraven. Deberá tener en cuenta algunas cosas al configurar su sistema para cerciorarse de que funcione de manera efectiva:

Evite la fatiga alerta: Es importante notificar rápidamente a los equipos cualquier problema potencial, pero demasiadas alertas causarán fatiga alerta, y que las alertas importantes se pierdan en un mar de ruido. Defina cuidadosamente qué situaciones son lo suficientemente críticas como para justificar una alerta y considere agrupar las alertas relacionadas en una sola notificación cuando sea posible. Asegúrese de que las alertas vayan acompañadas de información contextual que ayude a los equipos a resolver el problema pronto.

Es importante notificar rápidamente a los equipos cualquier problema potencial, pero demasiadas alertas causarán fatiga alerta, y que las alertas importantes se pierdan en un mar de ruido. Defina cuidadosamente qué situaciones son lo suficientemente críticas como para justificar una alerta y considere agrupar las alertas relacionadas en una sola notificación cuando sea posible. Asegúrese de que las alertas vayan acompañadas de información contextual que ayude a los equipos a resolver el problema pronto. Defina un proceso: Asegúrese de que haya un proceso claro y conciso para la escalada rápida y adecuada de los problemas críticos, y de que este proceso se comunique a todas las partes relevantes.

Asegúrese de que haya un proceso claro y conciso para la escalada rápida y adecuada de los problemas críticos, y de que este proceso se comunique a todas las partes relevantes. Optimice las notificaciones: Es probable que sus empleados ya estén trabajando en varias plataformas: correo electrónico, Slack, software de gestión de proyectos, etc. Explore la posibilidad de que los usuarios reciban notificaciones ahí donde ya trabajan. ¿Es posible integrar alertas en los canales colaborativos actualmente en uso y evitar que sus equipos tengan que adoptar otra plataforma?

Es probable que sus empleados ya estén trabajando en varias plataformas: correo electrónico, Slack, software de gestión de proyectos, etc. Explore la posibilidad de que los usuarios reciban notificaciones ahí donde ya trabajan. ¿Es posible integrar alertas en los canales colaborativos actualmente en uso y evitar que sus equipos tengan que adoptar otra plataforma? Revise y perfeccione: Los SLA y las tecnologías cambian, y su negocio está en constante evolución. Es importante revisar los sistemas de alerta sobre la base adecuada para su negocio, así como ajustar sus métodos e incorporar nuevas funciones según sea necesario.

Construya teniendo en cuenta la seguridad y el cumplimiento

Mantener la seguridad de sus aplicaciones de software y cerciorarse de que cumple los requisitos de conformidad pertinentes debe ser una de las principales prioridades de su estrategia de monitoreo. Cuando planee su estrategia, tenga en cuenta los requisitos de su compañía y qué herramientas, como el cifrado o los controles de acceso a la red o a los usuarios, necesitará para satisfacerlos.

Algunas industrias tienen estrictos estándares regulatorios y de cumplimiento, y un sistema de monitoreo configurado correctamente es una forma eficiente de demostrar a los auditores que su compañía cuenta con un proceso coherente para mantener el cumplimiento, junto con la documentación para demostrarlo.

Debido a que las filtraciones de datos pueden tener enormes repercusiones financieras y de reputación, querrá cerciorarse de que su solución de monitoreo no solo realice un seguimiento del rendimiento, sino que también se centre en la seguridad. Además de establecer sistemas de seguridad, como cortafuegos y controles de acceso estables, querrá asegurarse de que su software de monitoreo rastree cosas como el tráfico de red, la actividad de los usuarios y los registros del sistema. Dicho monitoreo le permitirá identificar anomalías y posibles incidentes de seguridad, además de mitigar el impacto de una violación de seguridad.

Aproveche la automatización

Los entornos modernos suelen ser demasiado complejos como para monitorearlos manualmente de manera eficiente. Para seguir siendo competitivo, busque beneficiarse de las herramientas de APM que aprovechan la automatización. Por ejemplo, una solución de monitoreo de aplicaciones que pueda analizar registros automáticamente, realizar análisis de causa principal y proporcionar sugerencias para la corrección al generar alertas, o ajustar automáticamente la asignación de recursos para adaptarse a caídas o picos en la demanda puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero.

Debido al volumen y la amplitud de la información que se puede analizar a través de procesos automatizados, así como a la profundidad del conocimiento que se puede proporcionar, el uso de la automatización en el monitoreo de sus aplicaciones puede ayudarle a obtener una comprensión más estable y completa de su entorno y ayudar a acelerar la innovación.