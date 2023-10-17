Mejores prácticas de monitoreo de aplicaciones

Es vital que las organizaciones comprendan cómo funcionan sus aplicaciones para garantizar que cumplan con las expectativas de rendimiento, disponibilidad y experiencia general del usuario final. Esto se logra mediante el monitoreo de aplicaciones y el uso de software de monitoreo de aplicaciones.
En términos generales, el software de monitoreo de aplicaciones mide el rendimiento, la seguridad y el cumplimiento de las aplicaciones, envía alertas cuando no se cumplen las líneas base de rendimiento, proporciona insights sobre las causas principales de los problemas de rendimiento y emplea la automatización para resolver los problemas detectados antes de que afecten la experiencia del usuario final. Una herramienta estable de monitoreo de aplicaciones (y los insights que proporciona) ayudará a sus equipos a cumplir con los SLA y a tomar decisiones más informadas para su negocio.
El campo de la supervisión de aplicaciones está evolucionando cada vez más. Muchas soluciones ahora van más allá de las herramientas tradicionales de monitoreo del rendimiento de aplicaciones (APM), hacia la observabilidad: “tecnología de recopilación y análisis de datos de rendimiento mejor adaptada a la complejidad de las aplicaciones modernas, distribuidas y nativas de la nube”.
Las estrategias de monitoreo de aplicaciones varían según las necesidades de una organización, y existen tipos específicos de monitoreo de aplicaciones (algunos se adaptarán mejor a su organización que otros) que se pueden usar para ayudar a mejorar el rendimiento de las aplicaciones, el estado, las dependencias, las brechas de seguridad y más. Veamos algunos tipos diferentes de monitoreo de aplicaciones.
Elegir la solución de monitoreo de aplicaciones adecuada es crucial para el éxito del monitoreo y la gestión de aplicaciones, especialmente con el creciente número de aplicaciones en los entornos de TI actuales. Las arquitecturas de TI modernas suelen ser complejas, y es importante elegir una herramienta de monitoreo capaz de operar en varios modelos de despliegue (nube pública y privada, nube híbrida y multinube, por ejemplo) que también admita una amplia gama de integraciones.
Existen varios tipos de monitoreo de aplicaciones y cada uno tiene un propósito diferente. Comprender cómo funciona cada tipo y el propósito que cumple es el primer paso para identificar la solución de software y la estrategia que mejor satisfaga las necesidades de su organización. (La siguiente sección incluye información de la página IBM Application Performance Management).
Encontrar una solución que le permita ir más allá de las capacidades de las herramientas tradicionales de APM es clave para lograr un rendimiento óptimo de las aplicaciones en una pila de aplicaciones moderna. A medida que compara precios y otras variables, estas son algunas características que debe buscar en las soluciones de APM:
Con una comprensión de los diferentes tipos de monitoreo de aplicaciones, es más fácil implementar las mejores prácticas que ayudan a alcanzar los objetivos de rendimiento y mantener la salud de su entorno de TI. Tenga en cuenta estas prácticas clave al configurar o revisar su sistema de monitoreo de aplicaciones:
Establezca objetivos de rendimiento claros que puedan medirse con métricas cuantificables y KPI. Una vez que haya establecido los objetivos, debe elaborar un plan para alcanzarlos, uno que incluya el monitoreo y el análisis regulares de los datos de rendimiento para medir el progreso.
Si todavía está trabajando en la definición de sus objetivos de rendimiento, es posible que desee tener en cuenta los estándares de la industria, por ejemplo, para la utilización de recursos o el tiempo de inactividad, así como las expectativas del usuario final, para ayudarle a determinar qué constituye un rendimiento deficiente, aceptable o sobresaliente en el contexto de su negocio.
La cantidad de datos disponibles puede ser abrumadora y decidir qué métricas seguir puede resultar confuso. Saber qué métricas son más pertinentes para sus objetivos le ayudará a centrarse en la información más valiosa y bloquear gran parte del ruido. Las métricas comunes críticas para identificar problemas de rendimiento incluyen:
Configurar alertas y notificaciones personalizadas en función de los umbrales de rendimiento establecido para su organización y sus SLA es fundamental. Generalmente no existe una solución única para todos, y deberá considerar factores como el tráfico de usuarios, los tiempos de respuesta y las tasas de error que afecten a su negocio.
Con alertas y notificaciones personalizadas, cuando surge un problema, se notifica a un miembro relevante del equipo que puede examinar y abordar el problema antes de que afecte la experiencia del usuario final. Muchas plataformas también permiten la corrección automatizada. La clave aquí es que establezca un sistema que se adapte específicamente a sus necesidades, uno que pueda alertar a sus equipos casi en tiempo real para evitar que los problemas se agraven. Deberá tener en cuenta algunas cosas al configurar su sistema para cerciorarse de que funcione de manera efectiva:
Mantener la seguridad de sus aplicaciones de software y cerciorarse de que cumple los requisitos de conformidad pertinentes debe ser una de las principales prioridades de su estrategia de monitoreo. Cuando planee su estrategia, tenga en cuenta los requisitos de su compañía y qué herramientas, como el cifrado o los controles de acceso a la red o a los usuarios, necesitará para satisfacerlos.
Algunas industrias tienen estrictos estándares regulatorios y de cumplimiento, y un sistema de monitoreo configurado correctamente es una forma eficiente de demostrar a los auditores que su compañía cuenta con un proceso coherente para mantener el cumplimiento, junto con la documentación para demostrarlo.
Debido a que las filtraciones de datos pueden tener enormes repercusiones financieras y de reputación, querrá cerciorarse de que su solución de monitoreo no solo realice un seguimiento del rendimiento, sino que también se centre en la seguridad. Además de establecer sistemas de seguridad, como cortafuegos y controles de acceso estables, querrá asegurarse de que su software de monitoreo rastree cosas como el tráfico de red, la actividad de los usuarios y los registros del sistema. Dicho monitoreo le permitirá identificar anomalías y posibles incidentes de seguridad, además de mitigar el impacto de una violación de seguridad.
Los entornos modernos suelen ser demasiado complejos como para monitorearlos manualmente de manera eficiente. Para seguir siendo competitivo, busque beneficiarse de las herramientas de APM que aprovechan la automatización. Por ejemplo, una solución de monitoreo de aplicaciones que pueda analizar registros automáticamente, realizar análisis de causa principal y proporcionar sugerencias para la corrección al generar alertas, o ajustar automáticamente la asignación de recursos para adaptarse a caídas o picos en la demanda puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero.
Debido al volumen y la amplitud de la información que se puede analizar a través de procesos automatizados, así como a la profundidad del conocimiento que se puede proporcionar, el uso de la automatización en el monitoreo de sus aplicaciones puede ayudarle a obtener una comprensión más estable y completa de su entorno y ayudar a acelerar la innovación.
Tanto IBM Instana Observability como IBM Turbonomic pueden ayudarle a optimizar el monitoreo y el rendimiento de sus aplicaciones.
La plataforma de observación en tiempo real totalmente automatizada de Instana va más allá de las soluciones tradicionales de monitoreo del rendimiento de aplicaciones y coloca los datos de rendimiento en contexto para brindar una identificación rápida que ayude a prevenir y remediar problemas. Instana proporciona datos continuos de alta fidelidad automáticamente con una granularidad de 1 segundo y rastreo de principio a fin con el contexto de las dependencias lógicas y físicas en dispositivos móviles, web, aplicaciones e infraestructura.
La plataforma de optimización de costos de nube híbrida IBM Turbonomic está diseñada para ayudarle a aprovechar al máximo su gasto en recursos de aplicaciones proporcionando automáticamente a sus aplicaciones exactamente lo que necesitan para funcionar. (¡No más aprovisionamiento excesivo!)
Turbonomic le permite eliminar las conjeturas sobre recursos con soluciones que ahorran tiempo y optimizan costos. Puede automatizar continuamente las acciones críticas en tiempo real, y sin intervención humana, que ofrezcan proactivamente el uso más eficiente de los recursos informáticos, de almacenamiento y de red para sus aplicaciones en cada capa de la pila.