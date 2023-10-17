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Mejores prácticas de monitoreo de aplicaciones: ¿Cuál es el mejor enfoque para su negocio?

Propietaria de un pequeño negocio empaquetando mercancías en una computadora portátil en el taller

Es vital que las organizaciones comprendan cómo funcionan sus aplicaciones para garantizar que cumplan con las expectativas de rendimiento, disponibilidad y experiencia general del usuario final. Esto se logra mediante el monitoreo de aplicaciones y el uso de software de monitoreo de aplicaciones.

En términos generales, el software de monitoreo de aplicaciones mide el rendimiento, la seguridad y el cumplimiento de las aplicaciones, envía alertas cuando no se cumplen las líneas base de rendimiento, proporciona insights sobre las causas principales de los problemas de rendimiento y emplea la automatización para resolver los problemas detectados antes de que afecten la experiencia del usuario final. Una herramienta estable de monitoreo de aplicaciones (y los insights que proporciona) ayudará a sus equipos a cumplir con los SLA y a tomar decisiones más informadas para su negocio.

El campo de la supervisión de aplicaciones está evolucionando cada vez más. Muchas soluciones ahora van más allá de las herramientas tradicionales de monitoreo del rendimiento de aplicaciones (APM), hacia la observabilidad: “tecnología de recopilación y análisis de datos de rendimiento mejor adaptada a la complejidad de las aplicaciones modernas, distribuidas y nativas de la nube”. 

Las estrategias de monitoreo de aplicaciones varían según las necesidades de una organización, y existen tipos específicos de monitoreo de aplicaciones (algunos se adaptarán mejor a su organización que otros) que se pueden usar para ayudar a mejorar el rendimiento de las aplicaciones, el estado, las dependencias, las brechas de seguridad y más. Veamos algunos tipos diferentes de monitoreo de aplicaciones.

Tipos de monitoreo de aplicaciones

Elegir la solución de monitoreo de aplicaciones adecuada es crucial para el éxito del monitoreo y la gestión de aplicaciones, especialmente con el creciente número de aplicaciones en los entornos de TI actuales. Las arquitecturas de TI modernas suelen ser complejas, y es importante elegir una herramienta de monitoreo capaz de operar en varios modelos de despliegue (nube pública y privada, nube híbrida y multinube, por ejemplo) que también admita una amplia gama de integraciones.

Existen varios tipos de monitoreo de aplicaciones y cada uno tiene un propósito diferente. Comprender cómo funciona cada tipo y el propósito que cumple es el primer paso para identificar la solución de software y la estrategia que mejor satisfaga las necesidades de su organización. (La siguiente sección incluye información de la página IBM Application Performance Management).

  1. El monitoreo de la experiencia digital recopila métricas de rendimiento, como el tiempo de carga, el tiempo de respuesta, el tiempo de actividad y el tiempo de inactividad, desde la interfaz de usuario en el dispositivo del usuario final. Es útil para comprender el comportamiento del usuario que permite la rápida solución de problemas y la resolución de problemas de frontend. (Esto solía llamarse monitoreo de la experiencia del usuario final, pero se amplió para reconocer que entidades no humanas, como robots u otros componentes de software, también interactúan con la aplicación y tienen sus propias expectativas de rendimiento). El monitoreo de la experiencia digital generalmente admite el monitoreo de usuarios reales, que monitorea la experiencia de un usuario real en el sistema, y el monitoreo sintético, para pruebas de rendimiento en entornos de producción y no producción.
  2. El monitoreo de aplicaciones incluye el monitoreo de toda la pila de aplicaciones (marco de aplicaciones (por ejemplo, Java o .NET), sistema operativo, base de datos, API, middleware, servidor de aplicaciones web, interfaz de usuario), así como el monitoreo de la infraestructura de TI que muestra factores como la utilización de CPU, espacio en disco y rendimiento de la red. La supervisión de la pila suele incluir el rastreo a nivel de código, lo que puede ayudar a detectar partes del código que podrían estar causando un cuello de botella en el rendimiento.
  3. El monitoreo de bases de datos muestra el rendimiento de consultas SQL o procedimientos, además del monitoreo de conjuntos de datos proporcionado por agentes de monitoreo de aplicaciones.
  4. El monitoreo de la disponibilidad monitorea la disponibilidad real de los componentes de hardware y aplicaciones (ya que las aplicaciones pueden generar datos de rendimiento incluso cuando el usuario final no puede acceder a ellos).
  5. El monitoreo del rendimiento mide el tiempo de respuesta y los datos de la aplicación en tiempo real para medir el rendimiento de la aplicación e identificar problemas, como consultas lentas a la base de datos, aumento de la latencia de la red y picos de la unidad central de procesamiento (CPU), de manera proactiva.
  6. El monitoreo de recursos puede considerarse más un enfoque granular para el monitoreo de aplicaciones, ya que rastrea el uso de recursos, como CPU, memoria y almacenamiento. Al monitorear la utilización de recursos, una organización puede optimizar el uso de los recursos de las aplicaciones y garantizar que las aplicaciones tengan los recursos necesarios para ejecutarse de manera eficiente y efectiva. El monitoreo de recursos es un componente clave de la optimización de costos de la nube, para lo cual está diseñada específicamente la plataforma IBM Turbonomic.
  7. El monitoreo de seguridad se emplea para detectar vulnerabilidades y amenazas de seguridad, como estafas de phishing y malware u otros intentos de acceso no autorizados. Permite a las organizaciones proteger sus datos confidenciales y cumplir con las regulaciones de la industria.

Qué buscar en las herramientas APM

Encontrar una solución que le permita ir más allá de las capacidades de las herramientas tradicionales de APM es clave para lograr un rendimiento óptimo de las aplicaciones en una pila de aplicaciones moderna. A medida que compara precios y otras variables, estas son algunas características que debe buscar en las soluciones de APM:

  • Full-stack observability: Mirar solo una pieza del rompecabezas no es suficiente; debe poder ver todo su entorno y todas las dependencias a través de paneles intuitivos (e, idealmente, personalizables) para comprender cómo y por qué su entorno de TI funciona como lo hace. Esta comprensión integral lo ayudará a tomar decisiones más informadas en lo que respecta al rendimiento de las aplicaciones y los recursos. Dicha visibilidad no solo permite a sus equipos comprender el impacto total de las decisiones propuestas y avanzar con confianza, sino que democratiza el proceso de monitoreo y gestión, lo que da pie a que más equipos accedan directamente a la información que necesitan.
  • Automatización: En estos días, la automatización es el nombre del juego. Tratar de mantenerse al día con todos los aspectos de su entorno de TI manualmente es casi imposible; como mínimo, le costará mucho y hará que sus equipos funcionen de manera irregular. Usted necesita una herramienta que aproveche la automatización, con características como alertas automatizadas, generación automatizada de informes o corrección automatizada de incidentes, para reducir la carga de trabajo manual que recae en sus equipos de TI y DevOps.
  • Escalabilidad: En lugar de tener que actualizar sus herramientas de APM a medida que su negocio crece, querrá una solución que pueda escalar perfectamente con su negocio. Busque una herramienta que pueda recopilar, agregar, almacenar y analizar datos de todo su entorno, tanto móvil como de escritorio, incluso a medida que su entorno se vuelve más complejo, y que pueda ofrecer insights que ayuden en la toma de decisiones estratégicas.
  • Análisis y corrección de causas principales: Busque una herramienta que detecte automáticamente cambios, problemas e incidentes y proporcione la información en contexto. Esto ayuda a disminuir drásticamente el tiempo requerido para investigar y abordar la causa principal de los problemas que afectan a sus aplicaciones. Una solución con alertas inteligentes basadas en umbrales, la detección automática y la correlación de eventos, problemas e incidentes de servicio, y la identificación automática de la posible causa principal de cada incidencia dan como resultado un tiempo medio de resolución (MTTR) mucho más rápido.
  • Capacidades de integración: Es probable que emplee muchas herramientas diferentes en la gestión de su entorno de TI, y cuanto mejor trabajen juntas, más eficientes serán sus flujos de trabajo. Por ejemplo, IBM Instana Observability se integra con otras herramientas de monitoreo, como herramientas de gestión de registros y monitoreo de red como Turbonomic para proporcionar una visión completa del rendimiento de las aplicaciones en toda la infraestructura de TI sin complementos ni reinicios de aplicaciones. Además, averigüe qué opciones de despliegue se ofrecen. Algunos software de APM ofrecen opciones de despliegue on premises y basadas en la nube, lo que brinda a las compañías más opciones de instalación.

Mejores prácticas de monitoreo de aplicaciones

Con una comprensión de los diferentes tipos de monitoreo de aplicaciones, es más fácil implementar las mejores prácticas que ayudan a alcanzar los objetivos de rendimiento y mantener la salud de su entorno de TI. Tenga en cuenta estas prácticas clave al configurar o revisar su sistema de monitoreo de aplicaciones:

Establezca objetivos de rendimiento claros

Establezca objetivos de rendimiento claros que puedan medirse con métricas cuantificables y KPI. Una vez que haya establecido los objetivos, debe elaborar un plan para alcanzarlos, uno que incluya el monitoreo y el análisis regulares de los datos de rendimiento para medir el progreso.

Si todavía está trabajando en la definición de sus objetivos de rendimiento, es posible que desee tener en cuenta los estándares de la industria, por ejemplo, para la utilización de recursos o el tiempo de inactividad, así como las expectativas del usuario final, para ayudarle a determinar qué constituye un rendimiento deficiente, aceptable o sobresaliente en el contexto de su negocio.

Monitoree las métricas adecuadas

La cantidad de datos disponibles puede ser abrumadora y decidir qué métricas seguir puede resultar confuso. Saber qué métricas son más pertinentes para sus objetivos le ayudará a centrarse en la información más valiosa y bloquear gran parte del ruido. Las métricas comunes críticas para identificar problemas de rendimiento incluyen:

  • Uso de CPU
  • Tasas de error
  • Tiempos de respuesta
  • Tasas de solicitudes
  • Datos/retroalimentación sobre la experiencia del usuario

Configure alertas y notificaciones personalizadas

Configurar alertas y notificaciones personalizadas en función de los umbrales de rendimiento establecido para su organización y sus SLA es fundamental. Generalmente no existe una solución única para todos, y deberá considerar factores como el tráfico de usuarios, los tiempos de respuesta y las tasas de error que afecten a su negocio.

Con alertas y notificaciones personalizadas, cuando surge un problema, se notifica a un miembro relevante del equipo que puede examinar y abordar el problema antes de que afecte la experiencia del usuario final. Muchas plataformas también permiten la corrección automatizada. La clave aquí es que establezca un sistema que se adapte específicamente a sus necesidades, uno que pueda alertar a sus equipos casi en tiempo real para evitar que los problemas se agraven. Deberá tener en cuenta algunas cosas al configurar su sistema para cerciorarse de que funcione de manera efectiva:

  • Evite la fatiga alerta: Es importante notificar rápidamente a los equipos cualquier problema potencial, pero demasiadas alertas causarán fatiga alerta, y que las alertas importantes se pierdan en un mar de ruido. Defina cuidadosamente qué situaciones son lo suficientemente críticas como para justificar una alerta y considere agrupar las alertas relacionadas en una sola notificación cuando sea posible. Asegúrese de que las alertas vayan acompañadas de información contextual que ayude a los equipos a resolver el problema pronto.
  • Defina un proceso: Asegúrese de que haya un proceso claro y conciso para la escalada rápida y adecuada de los problemas críticos, y de que este proceso se comunique a todas las partes relevantes.
  • Optimice las notificaciones: Es probable que sus empleados ya estén trabajando en varias plataformas: correo electrónico, Slack, software de gestión de proyectos, etc. Explore la posibilidad de que los usuarios reciban notificaciones ahí donde ya trabajan. ¿Es posible integrar alertas en los canales colaborativos actualmente en uso y evitar que sus equipos tengan que adoptar otra plataforma?
  • Revise y perfeccione: Los SLA y las tecnologías cambian, y su negocio está en constante evolución. Es importante revisar los sistemas de alerta sobre la base adecuada para su negocio, así como ajustar sus métodos e incorporar nuevas funciones según sea necesario.

Construya teniendo en cuenta la seguridad y el cumplimiento

Mantener la seguridad de sus aplicaciones de software y cerciorarse de que cumple los requisitos de conformidad pertinentes debe ser una de las principales prioridades de su estrategia de monitoreo. Cuando planee su estrategia, tenga en cuenta los requisitos de su compañía y qué herramientas, como el cifrado o los controles de acceso a la red o a los usuarios, necesitará para satisfacerlos.

Algunas industrias tienen estrictos estándares regulatorios y de cumplimiento, y un sistema de monitoreo configurado correctamente es una forma eficiente de demostrar a los auditores que su compañía cuenta con un proceso coherente para mantener el cumplimiento, junto con la documentación para demostrarlo.

Debido a que las filtraciones de datos pueden tener enormes repercusiones financieras y de reputación, querrá cerciorarse de que su solución de monitoreo no solo realice un seguimiento del rendimiento, sino que también se centre en la seguridad. Además de establecer sistemas de seguridad, como cortafuegos y controles de acceso estables, querrá asegurarse de que su software de monitoreo rastree cosas como el tráfico de red, la actividad de los usuarios y los registros del sistema. Dicho monitoreo le permitirá identificar anomalías y posibles incidentes de seguridad, además de mitigar el impacto de una violación de seguridad. 

Aproveche la automatización

Los entornos modernos suelen ser demasiado complejos como para monitorearlos manualmente de manera eficiente. Para seguir siendo competitivo, busque beneficiarse de las herramientas de APM que aprovechan la automatización. Por ejemplo, una solución de monitoreo de aplicaciones que pueda analizar registros automáticamente, realizar análisis de causa principal y proporcionar sugerencias para la corrección al generar alertas, o ajustar automáticamente la asignación de recursos para adaptarse a caídas o picos en la demanda puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero.

Debido al volumen y la amplitud de la información que se puede analizar a través de procesos automatizados, así como a la profundidad del conocimiento que se puede proporcionar, el uso de la automatización en el monitoreo de sus aplicaciones puede ayudarle a obtener una comprensión más estable y completa de su entorno y ayudar a acelerar la innovación.

Soluciones de monitoreo de aplicaciones

Tanto IBM Instana Observability como IBM Turbonomic pueden ayudarle a optimizar el monitoreo y el rendimiento de sus aplicaciones.

La plataforma de observación en tiempo real totalmente automatizada de Instana va más allá de las soluciones tradicionales de monitoreo del rendimiento de aplicaciones y coloca los datos de rendimiento en contexto para brindar una identificación rápida que ayude a prevenir y remediar problemas. Instana proporciona datos continuos de alta fidelidad automáticamente con una granularidad de 1 segundo y rastreo de principio a fin con el contexto de las dependencias lógicas y físicas en dispositivos móviles, web, aplicaciones e infraestructura.

La plataforma de optimización de costos de nube híbrida IBM Turbonomic está diseñada para ayudarle a aprovechar al máximo su gasto en recursos de aplicaciones proporcionando automáticamente a sus aplicaciones exactamente lo que necesitan para funcionar. (¡No más aprovisionamiento excesivo!)

Turbonomic le permite eliminar las conjeturas sobre recursos con soluciones que ahorran tiempo y optimizan costos. Puede automatizar continuamente las acciones críticas en tiempo real, y sin intervención humana, que ofrezcan proactivamente el uso más eficiente de los recursos informáticos, de almacenamiento y de red para sus aplicaciones en cada capa de la pila. 

 

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IBM Instana Team

IBM Instana

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