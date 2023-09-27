¿Qué es Apache Ranger?

Su modelo abierto de gobernanza de datos y arquitectura de complementos permitieron la extensión del control de acceso a otros proyectos más allá del ecosistema Hadoop, y la plataforma es ampliamente aceptada entre los "principales proveedores de nube como AWS, Azure, GCP".

Con la ayuda de la consola de Apache Ranger, los administradores pueden administrar fácilmente políticas de control de acceso centralizadas y detalladas, incluidas políticas a nivel de archivos, carpetas, bases de datos, tablas y columnas en todos los clústeres. Estas políticas se pueden definir a nivel de usuario, nivel de rol o grupo.