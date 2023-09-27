¿Qué es Apache Ranger?

Apache Ranger es un marco para habilitar, supervisar y gestionar la seguridad integral de los datos en toda su plataforma de datos. Es una solución de autorización de código abierto que proporciona capacidades de control de acceso y auditoría para plataformas de big data a través de una administración de seguridad centralizada.
Su modelo abierto de gobernanza de datos y arquitectura de complementos permitieron la extensión del control de acceso a otros proyectos más allá del ecosistema Hadoop, y la plataforma es ampliamente aceptada entre los "principales proveedores de nube como AWS, Azure, GCP".
Con la ayuda de la consola de Apache Ranger, los administradores pueden administrar fácilmente políticas de control de acceso centralizadas y detalladas, incluidas políticas a nivel de archivos, carpetas, bases de datos, tablas y columnas en todos los clústeres. Estas políticas se pueden definir a nivel de usuario, nivel de rol o grupo.
Apache Ranger utiliza la arquitectura de complementos para permitir que otros servicios se integren perfectamente con los controles de autorización.
Apache Ranger también admite la auditoría centralizada del acceso de los usuarios y las acciones administrativas para obtener una visibilidad completa del uso de datos confidenciales a través de un almacén de auditoría centralizado que realiza un seguimiento de todas las solicitudes de acceso en tiempo real y admite múltiples almacenes de auditoría, incluidos Elasticsearch y Solr.
Hoy en día, muchas empresas buscan aprovechar la pila analítica del lago de datos abierto, que es la alternativa abierta y flexible al almacén de datos. En esta pila, tiene flexibilidad en lo que respecta al almacenamiento, la computación y la seguridad para obtener SQL en su lago de datos. Con Ahana Cloud, la pila incluye AWS S3, Presto y, en este caso, nuestra integración con Apache Ranger.
Los clústeres de Presto administrados por Ahana pueden usar la integración de Ranger para aplicar las políticas de control de acceso definidas en Apache.
Ahana Cloud for Presto le permite ponerse en marcha con la pila Open Data Lake Analytics en 30 minutos. Es SaaS para Presto y elimina todas las complejidades del ajuste, la administración y más.
Descubra cómo un enfoque de lakehouse de datos abierto puede proporcionar datos fiables y una ejecución más rápida de los proyectos de analytics e IA.
IBM fue nombrado líder por 19.º año consecutivo en Gartner® Magic Quadrant™ 2024 para herramientas de integración de datos.
Explore la guía del líder de datos para crear una organización basada en datos e impulsar la ventaja empresarial.
Descubra por qué la inteligencia de datos impulsada por IA y la integración de datos son críticos a la hora de impulsar la preparación de datos estructurados y no estructurados y acelerar los resultados de IA.
Simplifique el acceso a los datos y automatice su gobernanza. Descubra el poder de integrar una estrategia de lakehouse de datos en su arquitectura de datos, incluida la optimización de costos de sus cargas de trabajo y el escalado de IA y analytics, con todos sus datos, en cualquier lugar.
Explore cómo IBM Research se integra de forma regular en las nuevas características de IBM® Cloud Pak for Data.
Diseñe una estrategia de datos que elimine los silos de datos, reduzca la complejidad y mejore la calidad de los datos para ofrecer experiencias excepcionales a clientes y empleados.
watsonx.data le permite escalar los analytics y la IA con todos sus datos, sin importar donde residan, a través de un almacén de datos abierto, híbrido y gobernado.
Desbloquee el valor de los datos empresariales con IBM Consulting, y construya una organización impulsada por insights que ofrezca ventajas empresariales.
Diseñe una estrategia de datos que elimine los silos de datos, reduzca la complejidad y mejore la calidad de los datos para ofrecer experiencias excepcionales a clientes y empleados.