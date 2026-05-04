¿Qué es la automatización de pipelines de datos?

By Judith Aquino , Alexandra Jonker

Definición de la automatización de pipeline de datos

La automatización de pipeline de datos es el proceso de utilizar software para orquestar el movimiento, la transformación y la entrega de datos con una intervención humana mínima. 

Los pipelines de datos automatizados ayudan a las organizaciones a diseñar, validar y monitorear flujos de trabajo de datos a escala. Simplifican los pasos clave de la gestión de datos y, a menudo, incorporan funciones de supervisión, pruebas y gobernanza. Como resultado, los datos confiables fluyen en toda la organización a la velocidad del negocio, apoyando tanto a los equipos de ingeniería como a los stakeholders que consumen datos para análisis y decisiones.

La automatización de pipelines está comenzando a evolucionar hacia sistemas admitidos por IA agéntica con capacidades de autoadaptación y autocorrección. Estos enfoques permiten diagnosticar problemas y optimizar la ejecución utilizando señales contextuales en lugar de reglas estáticas.

Sin capacidades, los pipelines de datos tradicionales pueden tener dificultades para gestionar volúmenes de datos crecientes, entornos fragmentados y las demandas de análisis en tiempo real e inteligencia artificial (IA). Estos desafíos introducen cuellos de botella operativos, paralizan el movimiento de datos y hacen que los pipelines sean frágiles y vulnerables a fallar a medida que cambian los esquemas.

En este contexto, los flujos de datos automatizados se han convertido en una capacidad fundamental para mantener un flujo de datos eficiente y coherente en los entornos empresariales. Se proyecta que el mercado global de herramientas de pipeline de datos crezca a 35.6 mil millones de dólares para 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 18.2 % de 2022 a 2031.1

¿Por qué son importantes los pipelines de datos automatizados?

La automatización de los pipelines de datos es algo más que acelerar el paso de los datos por los sistemas. En la era de la IA empresarial y la generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés), los pipelines de datos modernos son una infraestructura esencial para habilitar a las organizaciones basadas en datos. Los sistemas de IA dependen del acceso a los datos, así como de información confiable sobre dichos datos, como su linaje (de dónde provienen), su actualidad y calidad. Sin esta base, las organizaciones corren el riesgo de desplegar modelos de IA que muestren información obsoleta y no gobernada de diversas fuentes, lo que socava la toma de decisiones.

Sin embargo, los crecientes volúmenes de datos y los entornos cada vez más distribuidos agregan complejidad. A medida que los pipelines abarcan plataformas basadas en la nube, aplicaciones SaaS y fuentes de transmisión, los pipelines también se vuelven más costosos de mantener. Los pipelines de datos heredados no se diseñaron para este nivel de escala o velocidad.

Las investigaciones revelan que los equipos de datos dedican más de la mitad (53 %) de su tiempo de ingeniería al mantenimiento, lo que se traduce en costos anuales estimados de 2.2 millones de dólares para el mantenimiento del pipeline de datos.2 Los equipos de datos acumulan deuda técnica a través de integraciones de una sola vez y scripts personalizados, utilizando procesos manuales que requieren mucho tiempo para transformar los datos en lugar de ofrecer valor.

Esta carga puede limitar la innovación, incluida la capacidad de mantener los sistemas de IA actualizados con nuevos datos. Como resultado, las iniciativas empresariales de IA pueden tener dificultades para escalar. La automatización es parte de la solución, pero su impacto depende de cómo se aplique. Los pipelines que son reutilizables, resilientes y capaces de detectar y resolver problemas con una intervención manual mínima pueden reducir la carga operativa de los equipos.

Los enfoques emergentes, como los pipelines de datos agénticos, tienen como objetivo abordar aún más estos desafíos operativos combinando la automatización asistida por IA con inteligencia incorporada. Estos pipelines incorporan metadatos, señales de observabilidad y toma de decisiones inteligente para garantizar que los datos se validen, gobiernen y entreguen de manera predecible. La automatización va de la mano del control.

Ese principio se refleja en un nuevo informe del IBM Institute for Business Value (IBV), producido con Adobe. El informe muestra que las organizaciones que avanzan están combinando la automatización rápida con la gobernanza integrada, una combinación que la investigación vincula con un aumento del 12 % en el ROI de marketing y un aumento del 38 % en el valor a largo plazo del cliente.3

Como Nisha Kohli, directora de estrategia para IA en experiencia del cliente en IBM y coautora del informe, dijo a IBM Think: “Cuando la gobernanza se incorpora directamente en los flujos de trabajo, las organizaciones pueden actuar más rápido y con confianza”. Al pasar de pipelines puntuales a soluciones gobernadas y reutilizables, los equipos pueden escalar iniciativas empresariales en toda la empresa sin saturar a los ya limitados equipos de datos y TI.

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¿Cuáles son los beneficios de la automatización de pipelines de datos?

La automatización de pipelines de datos puede ayudar a las organizaciones a tratar los desafíos en la gestión del volumen, la velocidad y la variedad de big data que fluyen a través de sus sistemas y el ecosistema de datos más amplio. Los beneficios clave incluyen:

  • Mejorar la confiabilidad y la calidad de los datos
  • Aumentar la eficiencia de ingeniería
  • Entregar datos a tiempo
  • Mejorar la resiliencia de los pipelines
  • Escalar las operaciones de datos
  • Fortalecer la gobernanza y la estandarización
  • Potenciar la IA y los analytics avanzados

Mejorar la confiabilidad y la calidad de los datos

Los pipelines de datos automatizados pueden reducir el error humano mediante la ejecución de flujos de trabajo automatizados predefinidos. Esto ayuda a ofrecer un procesamiento de datos más preciso, coherente y confiable en todo el ciclo de vida del pipeline de datos.

Aumentar la eficiencia de la ingeniería

Al automatizar las tareas repetitivas y minimizar el tiempo de inactividad no planificado, la automatización de pipelines minimiza la intervención manual. Esto permite a los equipos de datos concentrarse en actividades de mayor valor, como transformaciones complejas y optimización de modelos.

Entregar datos a tiempo

La automatización permite que los datos se muevan del origen al destino casi en tiempo real o en un horario predecible. Gracias a la compatibilidad con el procesamiento de datos en tiempo real, los datos en streaming suelen procesarse en cuestión de milisegundos tras su generación. Este proceso garantiza que los sistemas posteriores, como los paneles, las herramientas de visualización, las plataformas de business intelligence y las aplicaciones de analytics de datos, se actualicen continuamente.

Mejorar la resiliencia de los pipelines

El monitoreo, el registro y las alertas integrados ayudan a los equipos a identificar, diagnosticar y resolver problemas rápidamente. Estas capacidades mejoran la confiabilidad y la resiliencia de los pipelines al reducir el impacto de las fallas en los sistemas posteriores y los resultados comerciales.

Escalar las operaciones de datos

Los pipelines automatizados están diseñados para manejar volúmenes de datos crecientes con un esfuerzo adicional mínimo, brindando escalabilidad que permite a las organizaciones hacer crecer sus operaciones de datos sin aumentar proporcionalmente el personal ni aprovisionar en exceso la computación.

Fortalecer la gobernanza y la estandarización

La automatización de pipelines de datos puede ayudar a las organizaciones a aplicar formatos de datos, reglas de validación y controles de acceso coherentes. Al mismo tiempo, aumenta la visibilidad sobre el linaje de datos, dependencias y calidad, reduciendo la complejidad operativa de la gestión y gobierno de datos.

Habilitar la IA y los analytics avanzados

Al ayudar a ofrecer datos limpios, bien estructurados y actualizados de forma constante, la automatización de pipelines permite una base más sólida para iniciativas avanzadas de análisis de datos, IA y machine learning. Esta base permite a los equipos entrenar modelos de manera más eficiente y mejorar su precisión con el tiempo.

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Componentes principales de un pipeline de datos automatizado

Los pipelines de datos automatizados constan de elementos modulares que ingieren, procesan y entregan datos de los sistemas de origen a las cargas de trabajo analíticas y operativas. Los componentes clave incluyen:

  • Ingesta de datos
  • Transformación de datos
  • Almacenamiento de datos y preparación
  • Orquestación y ejecución
  • Calidad y validación de datos
  • Seguimiento y observabilidad
  • Gestión de metadatos
  • Gobernanza y seguridad

Ingesta de datos

En un pipeline de datos automatizado, los procesos de ingesta se configuran para extraer datos y luego se activan automáticamente en función de horarios, eventos o cambios detectados en los sistemas de origen. Los conectores preconfigurados y los patrones de captura de datos de cambio (CDC) ayudan a reducir la carga en los sistemas de origen y a escalar de manera más eficaz que las actualizaciones completas.

La automatización hace que la ingesta sea repetible y resiliente por diseño. Los trabajos son repetibles y se recuperan automáticamente, y admiten reintentos automáticos, reinicios basados en puntos de control y repeticiones de datos sin introducir duplicados ni incoherencias. Este enfoque permite que la ingesta funcione de manera confiable a escala mientras se adapta a nuevas fuentes de datos y necesidades de datos cambiantes sin reingeniería continua.

Transformación de datos

Las transformaciones de pipelines gestionan tareas como la limpieza, enriquecimiento, deduplicación y estandarización de datos para procesar datos de forma coherente y repetible. Estas transformaciones suelen implementarse utilizando SQL, Python o interfaces de código bajo y sin código.

Las comprobaciones automatizadas de la calidad de los datos, que incluyen la validación de esquemas y la aplicación de rangos de valores, se integran en los pasos de transformación para evitar que los datos no válidos se propaguen a los sistemas posteriores, las aplicaciones de análisis y los algoritmos.

Almacenamiento de datos y preparación

En los pipelines de datos automatizados, las áreas de almacenamiento y preparación se aprovisionan y gestionan mediante programación dentro de data lakes o depósitos de datos. A medida que se ingieren los datos, los procesos automatizados llevan conjuntos de datos sin procesar o ligeramente procesados a zonas de preparación designadas, capturando metadatos, marcas de tiempo de carga e información de linaje. Esta puesta en escena automatizada admite la auditabilidad, el reprocesamiento controlado y la recuperación cuando cambian la lógica de transformación posterior o las reglas de negocio.

Muchas implementaciones separan los conjuntos de datos en capas, a menudo denominadas bronce, plata y oro, para distinguir los datos sin procesar de los resultados limpios y curados.4 El movimiento entre capas se produce automáticamente en función de la finalización exitosa de transformaciones y controles de calidad, lo que permite que los datos sin procesar y curados permanezcan sincronizados sin manejo manual.

Orquestación y ejecución

La ejecución del pipeline se coordina a través de herramientas de orquestación de flujos de trabajo que gestionan automáticamente las dependencias de las tareas, el orden de ejecución, los reintentos y el manejo de errores en todos los componentes del pipeline. Los orquestadores como Apache Airflow utilizan programaciones para crear ejecuciones de flujos de trabajo, pero las tareas dentro de esas ejecuciones se ejecutan en función de condiciones como el estado de las dependencias, las reglas de activación y las restricciones operativas, lo que permite crear procesos más robustos y fáciles de supervisar. 

Los pipelines se definen normalmente como grafos acíclicos dirigidos (DAG), lo que hace explícito el orden de ejecución y permite detectar, rastrear y recuperar fallas de forma estructurada. Esta estructura admite la recuperación automatizada y la reejecución sin volver a ejecutar todo el pipeline.

Calidad y validación de datos

Los pipelines de datos automatizados suelen integrar controles de calidad directamente en la ejecución del pipeline en lugar de tratar la validación como un proceso posterior o manual. Las reglas, como la conformidad del esquema, la integridad referencial, los umbrales de actualización y la detección de anomalías estadísticas, se evalúan automáticamente a medida que los datos se mueven a través del pipeline.

Los registros o lotes que no cumplan con las expectativas pueden ponerse en cuarentena, corregirse mediante una lógica predefinida o derivarse a flujos de trabajo de gestión de excepciones sin detener todo el proceso. Los pipelines más avanzados adaptan estas comprobaciones a lo largo del tiempo aprendiendo distribuciones de datos normales, patrones de falla históricos y requisitos de uso posteriores. Cuando se detectan desviaciones, el proceso automatizado puede recomendar actualizaciones de las reglas o volver a procesar de forma selectiva los segmentos de datos afectados.

Seguimiento y observabilidad

Los pipelines automatizados están instrumentados para rastrear el estado del sistema, la actualización de los datos, las anomalías de volumen, los cambios de esquema y el estado de las ejecuciones de pipelines. Los mecanismos de alerta notifican a los equipos cuando se producen fallas o problemas de calidad de los datos para que los problemas puedan abordarse rápidamente. La observabilidad integral generalmente abarca tanto métricas a nivel de sistema como señales a nivel de datos, lo que permite la resolución de problemas de extremo a extremo en todo el pipeline.

Gestión de metadatos

Mientras que el monitoreo observa lo que está sucediendo actualmente, la gestión de metadatos responde preguntas como ¿qué son estos datos, de dónde provienen y cómo se produjeron? Existen mecanismos para captar el contexto técnico, operativo y empresarial a medida que los datos fluyen a través del pipeline. Esto incluye tipos de datos, linaje, lógica de transformación, propiedad, métricas de ejecución y patrones de uso. Los metadatos se recopilan automáticamente durante la ingesta y la transformación, y se almacenan en catálogos centralizados, lo que permite localizar y auditar los conjuntos de datos sin necesidad de documentación manual.

Más allá del seguimiento pasivo, los pipelines modernos utilizan metadatos para impulsar las decisiones de ejecución. Los metadatos de linaje y dependencia permiten un reprocesamiento selectivo cuando se producen cambios en las etapas anteriores, mientras que los metadatos de uso y vigencia pueden influir en la priorización, la asignación de recursos o el comportamiento de las alertas. Al utilizar metadatos como entrada activa en lugar de un registro estático, los pipelines se vuelven más capaces de razonar sobre su propio estado y ajustar el comportamiento a las condiciones cambiantes.

Gobernanza y seguridad

Los controles de gobernanza y seguridad están integrados en pipelines automatizados a través de mecanismos basados en políticas que aplican los requisitos de acceso, cumplimiento y protección de datos de forma predeterminada. Los controles de acceso basados en roles y en atributos, el cifrado, el enmascaramiento y las políticas de retención se aplican automáticamente a medida que los datos se importan y transforman.

A medida que los pipelines crecen en escala y complejidad, los mecanismos de gobernanza operan cada vez más de forma dinámica. Las políticas pueden adaptarse en función de la sensibilidad de los datos, el linaje, los patrones de uso o el contexto normativo, con pipelines que restringen automáticamente el acceso, escalan las aprobaciones o modifican las rutas de procesamiento cuando se superan los umbrales de riesgo. Este enfoque integrado y adaptativo de la gobernanza reduce la supervisión manual manteniendo el cumplimiento, la seguridad y la rendición de cuentas a lo largo del ciclo de vida de los datos.

Consideraciones para implementar pipelines de datos automatizados

Cuando las organizaciones invierten en pipelines de datos automatizados, la implementación técnica es solo una parte del desafío. Las decisiones tomadas durante el diseño y el despliegue también influyen en si los pipelines entregan datos confiables y relevantes para el negocio a lo largo del tiempo, especialmente cuando los equipos trabajan en sistemas fragmentados y silos organizacionales.

Los pasos clave que toman las organizaciones al diseñar y desplegar pipelines de datos automatizados incluyen: 

  • Establecer objetivos empresariales claros
  • Identificar y comprender las fuentes de datos
  • Seleccionar una arquitectura de pipeline adecuada
  • Habilitar la escala y la estabilidad
  • Probar, perfeccionar y optimizar los pipelines
Establecer objetivos empresariales claros

Aclarar los objetivos empresariales y los requisitos de datos puede anclar el pipeline en resultados medibles. Sin una comprensión clara de qué decisiones, análisis o aplicaciones deben respaldar los datos, los pipelines corren el riesgo de entregar datos técnicamente correctos, pero operativamente irrelevantes. Por ejemplo, definir explícitamente las expectativas en cuanto a la actualidad, la latencia y la calidad de los datos puede establecer un estándar común para medir el éxito.
Identificar y comprender las fuentes de datos

Establecer un inventario de fuentes de datos es importante para comprender lo que se puede lograr de manera realista y cuán compleja será la integración de datos. Los sistemas de origen difieren ampliamente en estructura, patrones de actualización y restricciones operativas, todo lo cual influye en el diseño, la confiabilidad y el costo del pipeline.

Al documentar de dónde provienen los datos, con qué frecuencia cambian y cómo se puede acceder a ellos, las organizaciones pueden reducir las sorpresas durante la implementación y la operación. Además, evaluar desde el principio factores limitantes como la volatilidad de los esquemas, los límites de las API y el impacto de la extracción ayuda a evitar interrupciones e inestabilidad en las fases posteriores.
Seleccionar una arquitectura de pipeline adecuada

La arquitectura del pipeline ayuda a determinar en qué medida la automatización puede adaptarse a medida que aumentan los volúmenes de datos y cambian las expectativas de la empresa. Las opciones como los enfoques tradicionales ETL (extracción, transformación, carga) frente a ELT (extracción, carga, transformación) influyen en el rendimiento, la latencia, la rentabilidad y la facilidad con la que se pueden admitir nuevos casos de uso sin rediseñar todo el pipeline.

Seleccionar la combinación adecuada de patrones ETL o ELT junto con patrones por lotes, de transmisión o híbridos es importante para alinear el diseño técnico con la urgencia del negocio. Por ejemplo, al separar los pipelines analíticos basados en ELT de la transmisión, la ingesta impulsada por eventos permite que cada una evolucione de forma independiente, de modo que las cargas de trabajo operacionales no interrumpan la confiabilidad analítica y viceversa.
Habilitar la escala y la estabilidad

Las prácticas sólidas de despliegue y control de versiones son críticas para mantener la confianza a medida que los pipelines cambian con el tiempo. Los pipelines automatizados son sistemas fluidos y sin una gestión de cambios controlada, las mejoras pueden introducir involuntariamente regresiones, incongruencias o interrupciones. Para los ingenieros de datos, los pipelines de integración continua y entrega continua (CI/CD) (procesos automatizados para probar y lanzar cambios) facilitan el seguimiento de las actualizaciones y las deshacen rápidamente si algo sale mal.
Probar, perfeccionar y optimizar los pipelines

Los pipelines de datos automatizados generalmente se evalúan bajo volúmenes de datos realistas y condiciones de falla para validar el rendimiento y la confiabilidad. Con el tiempo, los equipos revisan los indicadores de costos, rendimiento y calidad de los datos, y ajustan la lógica del proceso a medida que cambian los requisitos.

En lugar de permanecer estáticos, los pipelines automatizados se tratan cada vez más como sistemas en evolución que mejoran a través del refinamiento continuo, al tiempo que evitan los ciclos de mantenimiento que consumen mucho tiempo, comunes en los enfoques tradicionales.

Autores

Judith Aquino

Staff Writer

IBM Think

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

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Notas de pie de página

1 “Data Pipeline Tools Market (2021-2031),” Allied Market Research. Enero de 2023
2 “The enterprise data infrastructure benchmark report 2026,” Fivetran & Redpoint Insights. 26 de marzo de 2026
3 “Own the agentic commerce experience,” IBM Institute for Business Value. Abril de 2026
4Bronze, Silver, and Gold Data Layers,” Martechipedia