¿Qué es la fragmentación de datos?

Para muchas organizaciones, evitar la fragmentación de datos no es fácil. El volumen de datos que gestionan las empresas está aumentando de forma exponencial, y gran parte de ellos son datos no estructurados. Una investigación de 2025 encontró que solo el 26 % de los directores de datos confía en que su organización pueda usar los datos no estructurados de forma que generen valor para el negocio.2

La constante incorporación de nuevas herramientas de software como servicio (SaaS), plataformas en la nube y aplicaciones empresariales a los sistemas heredados existentes también agrega complejidad a un entorno ya de por sí complicado (un fenómeno comúnmente conocido como proliferación de SaaS).

Para lograr la unificación de los datos, las organizaciones pueden aprovechar varias estrategias, entre las que se incluyen la integración de datos, la consolidación, la gobernanza de datos y las arquitecturas de tejido de datos. Pero para combatir la fragmentación de los datos también es necesario un cambio de mentalidad: hay que adaptar la cultura y las formas de trabajar para que los datos se consideren un activo estratégico.

Hay dos tipos de fragmentación de datos. Esta página trata sobre la difusión descontrolada de los datos de una organización a través de distintos sistemas y entornos. Sin embargo, el término también puede describir un sistema de gestión de bases de datos (DBMS) y una estrategia de optimización del rendimiento del sistema de archivos.